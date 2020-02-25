Коронавирус на лайнере Diamond Princess: умер четвертый пассажир

Умершему пассажиру было более 80 лет

Еще один пассажир круизного лайнера Diamond Princess, у которого был обнаружен коронавирус, умер в японской больнице. Об этом сообщило издание NHK.

Умершему было более 80 лет. Это четвертая жертва среди пассажиров судна.

Общее количество зараженных на территории Японии достигло 851 людей. Большинство из них – 691 – это пассажиры и экипаж круизного лайнера, который более двух недель находится на карантине в порту Йокогамы.

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На Diamond Princess находились 25 украинцев – все члены экипажа. Двое из них – мужчина и женщина, которые являются членами экипажа, – заразились коронавирусом, и уже выздоровели. В Министерстве иностранных дел Украины, сообщили, что 24 из 25 граждан Украины, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, не собираются эвакуироваться в Украину.

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19 февраля первая группа пассажиров после двух недель пребывания в карантине начала сходить на берег в японском портовом городе Иокогама. По данным японского Минздрава, в первую группу входят около 500 человек, у которых не было обнаружено коронавируса.

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