Из-за удара коронавируса в Японии приказано переводить госслужащих на работу на дому

К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек

Правительство Японии дало указание всем министерствам и государственным учреждениям перевести максимальное число сотрудников на работу на дому и гибко изменить время их прибытия в офисе, чтобы не создавать условий для заражения новым коронавирусом на транспорте. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"По возможности, — сказал он, — мы переведем максимальное количество госслужащих на такой режим работы, чтобы предельно снизить количество людей в метро и электричках. Крайне важно сдерживать возникновение эпидемии и принимать новые меры против расширения числа заразившихся".

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма на отдельной пресс-конференции в Токио сообщил, что с такой же просьбой правительство обратилось и к ассоциациям частного бизнеса. Оно предложило предпринимателям более активно переводить персонал на удаленные схемы работы на дому и сдвигать время приезда сотрудников в офисы. Правительство, по словам министра, призывает также частный бизнес создавать условия, позволяющие работникам без помех оставаться дома в случае недомогания.

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К настоящему моменту число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии превысило 850 человек. Большинство из них — 691 — это пассажиры и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, который уже более двух недель находится на карантине в порту города Иокогама. Четверо заразившихся в Японии скончались.

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает Twitter ВОЗ.

Японские власти могут рекомендовать образовательным учреждениям страны приостановить проведение занятий в том случае, если распространение коронавируса в Японии выйдет на более серьезный уровень. Об этом заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Коити Хагиуда.

Масштаб негативных последствий вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом, для американской экономики может быть преувеличен. Такое мнение выразил исполняющий обязанности председателя Совета экономических консультантов при президенте США Томас Филипсон.

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