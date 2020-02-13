"Вытирайте нос и рот сгибом локтя": Комаровский разъяснил новые рекомендации ВОЗ по коронавирусу
ВОЗ рекомендует населению всего мира соблюдать восемь простых правил, чтобы защитить себя от вирусов
Всемирная организация здравоохранения советует всему населению мира придерживаться восьми простых правил, которые помогут защититься не только от коронавируса, но и вирусов вообще. В своем новом видео, доктор Евгений Комаровский подробнее объяснил о важности каждого совета.
Подробнее о рекомендациях ВОЗ смотрите в сюжете:
1. Часто мойте руки водой с мылом или пользуйтесь спиртовой салфеткой для рук, если они загрязнены. Это помогает устранить вирус, если он у вас на руках.
2. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутыми локтями или тканью. Если вы чихаете или кашляете в руки, то можете загрязнить объекты или людей, которых вы касаетесь. Немедленно выбросьте салфетку в закрытую мусорную корзину и протрите руки спиртовой салфеткой или вымойте руки водой с мылом.
3. Поддерживайте дистанцию не менее одного метра между вами и другими людьми, особенно теми, кто кашляет, чихает и у кого повышенная температура. Потому что кашель или чихание людей, инфицированных респираторным заболеванием, создает маленькие капли, содержащие инфекцию. Если вы слишком близко, вы можете вдохнуть вирус.
4. He прикасайтесь к глазам, носу и рту, потому что ваши руки касаются многих поверхностей, которые могут быть заражены вирусом. Если вы дотронетесь до глаз, носа или рта загрязненными руками, вы можете перенести вирус с поверхности на себя.
5. Сообщите своему врачу, если вы путешествовали в каком-либо районе Китая, где сообщалось об эпидемии, или, если вы были в тесном контакте с кем-то, кто путешествовал по Китаю и имел респираторные симптомы.
6. Если у вас есть легкие симптомы респираторных инфекции, но нет истории поездок в Китай, тщательно соблюдайте базовую гигиену дыхательных путей и рук и оставайтесь дома, если это возможно, до выздоровления.
7. Соблюдайте общие меры гигиены при посещении рынков живых животных, рынков влажных продуктов или продуктов животного происхождения. Строго избегайте любого контакта с другими животными на рынке (например, бездомными кошками и собаками, грызунами, птицами, летучими мышами). Избегайте контакта с потенциально загрязненными животными отходами или жидкостями на почве, конструкциях магазинов и объектов рынка.
8. Избегайте употребления в пищу сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. Обращайтесь с сырым мясом, молоком или органами животных осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи в соответствии с правилами безопасности пищевых продуктов.
Напомним, что ранее "Сегодня" писали о том, что, по словам доктора Комаровского, тесты по выявлению коронавируса не являются эффективными.
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