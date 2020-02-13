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"Вытирайте нос и рот сгибом локтя": Комаровский разъяснил новые рекомендации ВОЗ по коронавирусу

ВОЗ рекомендует населению всего мира соблюдать восемь простых правил, чтобы защитить себя от вирусов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:40
Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: REUTERS/Aly Song

Всемирная организация здравоохранения советует всему населению мира придерживаться восьми простых правил, которые помогут защититься не только от коронавируса, но и вирусов вообще. В своем новом видео, доктор Евгений Комаровский подробнее объяснил о важности каждого совета.

Подробнее о рекомендациях ВОЗ смотрите в сюжете:

Как защитить себе от коронавируса

1. Часто мойте руки водой с мылом или пользуйтесь спиртовой салфеткой для рук, если они загрязнены. Это помогает устранить вирус, если он у вас на руках.

2. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос согнутыми локтями или тканью. Если вы чихаете или кашляете в руки, то можете загрязнить объекты или людей, которых вы касаетесь. Немедленно выбросьте салфетку в закрытую мусорную корзину и протрите руки спиртовой салфеткой или вымойте руки водой с мылом.

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3. Поддерживайте дистанцию не менее одного метра между вами и другими людьми, особенно теми, кто кашляет, чихает и у кого повышенная температура. Потому что кашель или чихание людей, инфицированных респираторным заболеванием, создает маленькие капли, содержащие инфекцию. Если вы слишком близко, вы можете вдохнуть вирус.

4. He прикасайтесь к глазам, носу и рту, потому что ваши руки касаются многих поверхностей, которые могут быть заражены вирусом. Если вы дотронетесь до глаз, носа или рта загрязненными руками, вы можете перенести вирус с поверхности на себя.

5. Сообщите своему врачу, если вы путешествовали в каком-либо районе Китая, где сообщалось об эпидемии, или, если вы были в тесном контакте с кем-то, кто путешествовал по Китаю и имел респираторные симптомы.

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6. Если у вас есть легкие симптомы респираторных инфекции, но нет истории поездок в Китай, тщательно соблюдайте базовую гигиену дыхательных путей и рук и оставайтесь дома, если это возможно, до выздоровления.

7. Соблюдайте общие меры гигиены при посещении рынков живых животных, рынков влажных продуктов или продуктов животного происхождения. Строго избегайте любого контакта с другими животными на рынке (например, бездомными кошками и собаками, грызунами, птицами, летучими мышами). Избегайте контакта с потенциально загрязненными животными отходами или жидкостями на почве, конструкциях магазинов и объектов рынка.

8. Избегайте употребления в пищу сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. Обращайтесь с сырым мясом, молоком или органами животных осторожно, чтобы избежать перекрестного загрязнения сырой пищи в соответствии с правилами безопасности пищевых продуктов.

Напомним, что ранее "Сегодня" писали о том, что, по словам доктора Комаровского, тесты по выявлению коронавируса не являются эффективными.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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