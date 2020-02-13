Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Стало известно, когда вакцину против коронавируса начнут тестировать на людях

13 февраля, 00:55

Эксперты обсудили, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке

/ Фото: Getty Images

Четыре вакцины против коронавирусасейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом журналистам сообщила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.

"В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца", — сказала она.

Шваминатан добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также отметила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.

Реклама

Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, который проводит ВОЗ, проходит в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.

В тренде
Массовые столкновения в Казахстане: число погибших возросло
Alikhan Sariyev/Tengrinews/Reuters

Основная цель форума — выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

вирус тестирование люди ВОЗ вакцина заболевание коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений
Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта зараженийДругие страны
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фото
Впервые в медицине: девушка с волосами в необычном месте удивила врачей, фотоFun
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусе
Путешественник вернулся из Китая и рассказал правду о коронавирусеTravel
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фото
В Сирии казнили четырех российских спецназовцев: фотоДругие страны
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фото
Зверь пытался вытащить мужчину из кишащей змеями воды: фотоFun
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о Крыме
В Кремле цинично ответили на заявление Эрдогана о КрымеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...