Стало известно, когда вакцину против коронавируса начнут тестировать на людях

Четыре вакцины против коронавирусасейчас находятся в разработке, две из них могут начать тестировать на людях через три-четыре месяца. Об этом журналистам сообщила главный исполнительный директор ВОЗ Сумия Шваминатан.
"В разработке уже четыре возможные вакцины. Скорее всего, первую или вторую начнут испытывать на людях через три-четыре месяца", — сказала она.
Шваминатан добавила, что эксперты в рамках глобального форума ВОЗ обсудили возможные временные рамки для определения, какую из вакцин нужно будет протестировать в приоритетном порядке. Она также отметила, что вакцина будет в доступе через 12-18 месяцев.
Двухдневный глобальный форум для выработки мер по борьбе с вирусом COVID-19, который проводит ВОЗ, проходит в Женеве 11 и 12 февраля. В нем принимают участие около 400 экспертов из разных стран мира.
Основная цель форума — выявить пробелы в знаниях о новом коронавирусе и скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения.
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