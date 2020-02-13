В Китае власти объяснили рост числа заразившихся и умерших от коронавируса

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В эпицентре распространения нового типа коронавируса (COVID-19) китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 242 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 14 840 новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

Данные за истекшие сутки сильно отличаются от данных по состоянию на минувший вторник. Как сообщалось ранее, за вторник в провинции в результате заражения коронавирусом COVID-19 скончались 94 человека, число вновь заразившихся составило 1 тыс. 638 человек.

Комитет здравоохранения провинции объясняет резкий скачок числа вновь заболевших и скончавшихся новым методом диагностики.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, в диагностическую классификацию случаев заболевания был добавлен "клинический диагноз". По мнению китайских специалистов, он позволит пациентам "получать лечение на ранней стадии", что повышает эффектность принимаемых мер.

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В связи с этим недавно в Хубэе "были проведены диагностические обследования и пересмотрены результаты предыдущих предполагаемых случаев заболевания, а новые пациенты были диагностированы в соответствии с новой диагностической классификацией", отметил комитет.

Вспышка заболевания, вызываемого вирусом COVID-19, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию.

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По последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 48 тыс. человек. Смертельный исход зафиксирован в 1,3 тыс. случаев.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более 10 млрд долларов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что дипломаты рассказали о состоянии двух зараженных коронавирусом украинцев.

Человечество должно проявить в борьбе с новым коронавирусом такую же сплоченность, как в ХХ веке, когда в условиях холодной войны ученые совместно трудились над решением задачи ликвидации оспы. С таким заявлением выступил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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