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Снова страшная авария в Харькове и о чем говорил президент на пресс-марафоне: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 26.11.2021

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Заместитель событийного лидера Сегодня
26 ноября, 19:00
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Актуальные новости и главные события дня

Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

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В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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Дневник независимости 🇺🇦

26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

Погрузиться в тот день
Опрос Центра Разумкова, 24 ноября 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураев Мураев
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
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96 282

заболело за неделю в Украине

-23%

Вакцинация
По состоянию на 25 ноября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
10 610 359
Люди, которые получили минимум одну дозу
13 164 649
Всего введенных доз 23 775 008
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
31,98
30,85
29,39
19,31
31,98
31,79
30,64
19,59
34,99
32,15
30,82
18,97
35,49
31,67
30,64
18,97
35,99
32,15
30,82
19,68
35,99
32,15
30,82
19,64
36,09
31,29
28,89
18,98
36,97
32,15
34,97
19,97
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2
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131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
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Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
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