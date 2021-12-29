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Сколько украинцы готовы выложить за праздничный стол и почему Арнольд Шварценеггер 10 лет не мог расторгнуть брак: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 29.12.2021

Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий Заместитель событийного лидера Сегодня
29 декабря, 19:00
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Актуальные новости и главные события дня

В сегодняшнем выпуске:

  • Новогоднее застолье: сколько украинцы готовы выложить за праздничный стол? Мы расспросили!
  • Испорченный отдых! В Египте украинские туристы с детьми остались на улице! Почему и где ночевали?
  • Пора загадывать желание! Как это делать, чтобы все обязательно исполнилось?
  • Терминатор – холостяк! Арнольд Шварценеггер расстался с женой. Почему 10 лет не могли расторгнуть брак?
  • Когда душа стремится к празднику уже и сейчас. В Днепре водитель устроил фейерверк прямо из машины!

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua. Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.

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ТОП новостей политики 2021, которые читала вся страна
Январь: новый имидж Тимошенко

В январе появились первые сообщения о возможной концентрации российских войск на границе с Украиной. Но страну интересовало другое - новая прическа леди Ю. Образ школьной учительницы вызвал неоднозначную реакцию в сети. Но рейтинг у Тимошенко в 2021 начал расти.

Февраль: Уруский в компании Кадырова

В феврале на торгово-промышленной выставке в ОАЭ украинский вице-премьер Олег Уруский был замечен в обществе "солдата Путина" Рамзана Кадырова. Вся страна читала новости об этом и рассматривала фотки, на которых они чуть ли ни за ручку держались.

Март: Гордон назвал дату расследования Bellingcat

Строго говоря, Гордон ничего не называл, кроме точной даты. Все остальное - намеки. Все принялись разгадывать, что популярный издатель имел в виду.

Апрель: Путин с Зеленским могли встретиться на Донбассе

Чтобы договориться об окончании войны, Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе. В России это назвали заявлением хорошего актера.

Май: дипломатический скандал из-за эротики

Украинские модели позировали в эротическом сете на яхте у берегов Турции. У привычных к проделкам туристов турок это вызвало неожиданно резкую реакцию: фотосессия прошла в месяц Рамадан, священный для мусульман.

Июнь: украинский БПЛА покорил весь мир

На военной выставке украинские конструкторы продемонстрировали уникальный беспилотник. "Мы тоже можем" - вероятно именно с этой мыслью все читали новость об этом, вырвавшуюся в рейтингах "Сегодня" на первое место по числу просмотров.

Июль: отставка Авакова

Даже перегворы Байден - Путин, на которых решалась судьба Украины, не заинтересовали читателей больше, чем неожиданный уход казалось бы бессменного министра внутренних дел.

Август: подробности дела Медведчука

В то, что силовики смогут посадить кума Путина и летом, и сейчас мало кто верит. Поэтому наибольшее число просмотров в августе среди новостей проекта "Власть" набрала новость о том, что генпрокурор Венедиктова заявила о завершении расследования против Медведчука. Дело должны были вот-вот передать в суд.

Сентябрь: Соединенные Земли Украины

Алексей Арестович, предлагавший до этого называть Украину "Русью", придумал для нашей страны еще одно название. И стал героем мемов и бурных обсуждений в соцсетях.

Октябрь: рейтинги Разумкова стремительно растут

Отставка с поста спикера ВР не принесла ощутимых потерь Дмитрию Разумкову. У него сразу же подскочил рейтинг. В октябре он попал в пятерку самых популярных украинских политиков и вероятным участником выборов президента.

Ноябрь: Геннадий Москаль считает, что Ермак на крючке ФСБ

Экс-губернатор Закарпатье рассказывает шокирующую историю. По его словам, у главы ОП есть даже кодовое имя в российских спецслужбах - Трофимов

Декабрь: политики высказываются об агрессии России

Ярче всех высказался Стефанчук: по его мнению россияне способны даже нанести по Украине ядерный удар.

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Опрос "Рейтинг", 16-18 декабря
Рейтинги партий
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Опрос SOCIS, 11-16 декабря 2021
Президентские рейтинги
1
Зеленский Зеленский
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураев Мураев
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Как изменилось настроение украинцев?
Коронавирус за месяц

226 863

заболело за месяц в Украине

-57%

Вакцинация
По состоянию на 28 декабря 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
13 542 266
Люди, которые получили минимум одну дозу
14 639 496
Всего введенных доз 28 181 762
Детальнее
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
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