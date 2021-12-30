Как десятилетний мальчик спас своего отца от гибели в лесу и сколько стоит погулять на новогодних ярмарках: смотрим выпуск новостей "Сегодня" 30.12.2021

Актуальные новости и главные события дня

В сегодняшнем выпуске:

Мы посчитали – сколько стоит семье погулять на новогодних ярмарках в Украине?

Заблудились и чуть не замерзли насмерть! Расскажем, как десятилетний мальчик спас своего отца от гибели!

Время загадывать желания! Как это делать, чтобы все обязательно свершилось?

Так хотелось, что совершил преступление! Во Львове мужчина похитил элитный автомобиль эвакуатором!Удалось ли его вернуть?

Предсказания мольфаров! Мы отправились в горы, чтобы узнать, что они нам пророчат?

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Новости "Сегодня" – это 24 часа полного погружения в информационное пространство мира. Шесть выпусков телевизионных новостей ежедневно, аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", сайт Segodnya.ua . Синергия этих платформ делает новости "Сегодня" крупнейшим информационным брендом страны.

В 2020 году новости "Сегодня" были безоговорочными лидерами информационного вещания с широкой аудиторией. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля праймовых новостей "Сегодня" составила 14,46%, рейтинг – 4,71%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 13,21%, рейтинг – 3,94%, аудитория за год – 25,4 млн зрителей.

Информационно-аналитический еженедельник "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" также лидировал по широкой аудитории как в своем слоте, так и среди информационно-аналитических проектов других каналов. По аудитории 18+ (50 тыс.+) доля проекта в 2020 году составила 15,94%, рейтинг – 5,9%, по аудитории 4+ (Вся Украина) доля – 14,01%, рейтинг – 4,75%, аудитория за год – 20,2 млн. Общая аудитория всех информационных и аналитических выпусков "Сегодня" за год – 27,9 млн зрителей.