Урожай на грани срыва. Станет ли картошка для украинцев "золотой"

Если в Херсонской области овощи на полях массово гниют, то в Киевской – страдают от жары

Картофель может стать золотым. Коллаж "Сегодня" / Фото: Pixabay

Резкие погодные перемены – от аномальной жары до проливных дождей – могут лишить украинцев картофеля по умеренной цене. Аграрии разных областей сетуют: на Юге овощи гниют, на Севере – засыхают. Разбиралась в проблеме корреспондент новостей "Сегодня" Татьяна Гаврилюк.

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Херсонские фермеры сетуют на погоду: поля залиты проливными дождями привели к массовому гниению картофеля. Аграрий Виктор Рыбалко рассчитывал на ранний урожай, посадив 20 гектаров культуры. Третья часть овощей уже "пропала". Фермер уже подсчитал убытки, которые достигли отметки в 10 миллионов гривен.

"Человеческий труд дорогой при такой низкой цене на картофель. Дороже сама стоимость сбора картофеля, намного выше стоимости картофеля на рынке", – говорит Рыбалко.

Что по ценам "на сейчас"

В такой ситуации картофель приходится продавать за бесценок. Цена на местных рынках опустилась до 4 гривен за килограмм. Во Львовской области чуть выше – 5-6 гривен за килограмм, а в Харьковской – по 8 гривен.

Правда, доезжая до Киева, херсонский картофель обрастает позолотой и стоимость культуры уже подскакивает до 15 гривен за кило. И это минимальное подорожание.

Если херсонские фермеры страдают от заливных дождей, то киевские – от засухи. Из-за жары ботва пересыхает и овощ перестает расти. Культура должна была дозревать еще две недели.

Ценовые прогнозы

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Несмотря на панические настроения среди аграриев, эксперты успокаивают украинцев: пока что бить тревогу рано. Мол, испортился ранний урожай – поздний более стойкий.

"Как только начнется массовая копка картофеля (это конец августа – начало сентября), то цена все-таки просядет. Просядет, потому что не у всех фермеров сегодня есть современные хранилища, где можно хранить урожай", – поясняет заместитель директора Института картофелеводства НАН Украины Николай Фурдига.

Ценовой скачок может произойти после наступления морозов. Насколько поднимется стоимость, зависит от урожая. Однако в Институте картофелеводства уже успокаивают позитивными прогнозами: цена не будет отличаться от прошлогодней – около 13 гривен за килограмм.

Как переживают неблагоприятные погодные условия украинцы, которые выращивают картофель для себя, можно узнать в сюжете новостей "Сегодня":

Напомним, эксперты прогнозируют новое подорожание продуктов. Цена на овощи и фрукты также будет зависеть от урожая. Однако на некоторые продукты цена наверняка поднимется – это сахар и подсолнечное масло.

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