Пилюля судебной реформы для общественности

Украине давно не хватало фундаментальной концепции революционной судебной реформы. До сих пор отдельные политики, политические партии и кланы имеют существенное, порой тираническое влияние на непрочную судебную власть в Украине. Убежден, что любая реформа – это четкая и выверенная стратегия, которой чаще всего нет. В Украине судебная система уже испытывала многочисленные изменения, но все они не увенчались успехом.

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Сейчас в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, которые и будут определять курс судопроизводства в Украине – №3711 (Президента Владимира Зеленского), №3711-1 (народного депутата Ярослава Юрчишина из фракции "Голос"), № 3711-2 (народных депутатов Сергея Демченко, Виктории Кинзбурской, Олега Дунды и Тараса Тарасенко из фракции "Слуга народа"). Следующее решение за народными избранниками, которые будут голосовать за тот или иной законопроект. Уверен, что это голосование будет иметь более существенные последствия для государства, чем просто очередная смена закона. Даже малейшая ошибка в выборе правильного пути новой судебной реформы будет иметь серьезные последствия не только внутри страны, но и на внешнеполитической арене. Судебная реформа имеет прямую связь с экономическим развитием и благосостоянием украинцев, – недоверие к судебной системе, судей и ВККС, ВРУ – это одно из препятствий для быстрого и эффективного привлечения иностранных инвестиций в Украину.

Те тексты, которые представили на рассмотрение народных избранников, требуют доработок, поправок и дополнительных консультаций со специалистами и общественностью. Я бы предлагал придерживаться уже наработанных мировых стандартов работы судебной власти. Вот перечень направлений, по которым реформаторам следует поработать.

Независимость судей. Ни один политик, в том числе глава кабинета реформ или президент не должен иметь неконтролируемое влияние на судейский корпус, иначе ломается система независимости трех ветвей власти. Этика и поведение судей. Следует развивать публичные системы мониторинга за работами судей. Системная огласка нарушений и давление неправительственных организаций сделает свое дело. Достаточно такие неправительственные организации поддержать и правильно скоординировать. Карьера судей. Должна быть четкая взаимосвязь между публичной репутацией судьи и возможностью карьерного роста. Подготовка судей. Проведение проверки знаний должно быть публичным и регулярным. Рейтинги успешности должны быть общедоступными. В составе преподавателей мероприятий повышения квалификации должны быть эксперты других государств. Коммуникация судей с общественностью. Судьи должны быть мотивированы публиковать свои мнения относительно принятых ими решений, открыто давать комментарии по делам, без идентификации лиц участников. Каждое дело должно стать предметом исследования в группе специалистов-судей, как история болезни конкретного человека для коллегии врачей. Доступ к правосудию. Важно ввести жесткие ограничения срока рассмотрения дел, но и не менее жесткие меры ответственности за их несоблюдение. Продвижение идеи возмещения адвокатских услуг стороной, потерпевшей поражение в полном размере. В том числе, если такая компенсация должна происходить из государственного бюджета. Эффективный судебный процесс. Активное алгоритмическое использование судебной практики для принятия текущих решений. Недопущение неодинакового применения норм материального или процессуального законодательства. Уголовное правосудие. Высокий персонифицированный уровень ответственности за привлечение невиновного лица к уголовной ответственности. Правовая защита. Реорганизация систем адвокатуры. Изменение архаического состава местных квалификационных комиссий на прогрессивные методы проверки квалификации. Замена систем принудительного посещения мероприятий повышения квалификации на мотивационные. Взаимодействие судей с адвокатурой и прокуратурой. Разработанные площадки для коммуникации и внепроектного общения. Стимулирование обмена сторон процесса мыслями и видениями. Мотивация применения толерантного оппозиционирования. Оценка качества судопроизводства. Алгоритмический анализ решений судей на предмет соответствия их актуальной судебной практике. Формирование системы сбора и анализа цифровой информации о количестве судебных решений конкретного судьи, которые по тем или иным причинам были отменены. Публикация такой статистики. Формирование системы влияния таких показателей на результаты повышения квалификации конкретного судьи, принятие решения по его дисциплинарной ответственности и карьерному росту.

Своим голосованием депутаты должны определить дальнейший вектор движения не только судебной системы, но и Украины в целом. Вопрос судебной реформы – это тот случай, когда нужно "отрезать голову гидре", а не позволять спрятать ее в песок.

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