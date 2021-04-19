Помогут ли новые штрафы дисциплинировать пешеходов

В Украине уже месяц за нарушения ПДД штрафуют по-новому. Причем как водителей, так и пешеходов. То есть те же нарушения теперь стоят дороже. Порой намного дороже, в 10 раз. Как, например, штраф за не пристегнутый ремень безопасности во время движения автомобиля. Или отсутствие мотошлема у водителей и пассажиров мотоциклов и скутеров. Был штраф 51 гривня, стал 510 гривен.

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Помню, в СССР штраф за не пристегнутый ремень был три рубля. Для сравнения с нынешним: дешевле бутылки водки, она тогда стоила 3 рубля 62 копейки. Теперь "за ремень" придется отдать почти шесть бутылок водки. И это, считаю, правильно, так как безопасность стоит намного дороже.

Если уж вспомнили о водке, то самыми обсуждаемыми стали штрафы за пьянство за рулем: на первый раз – 17 тыс. грн (было недавно 10200 грн) и лишение водительских прав на год, на второй раз – 34 тыс. грн и "поражение в правах" на три года, на третий – 51 тыс. грн и 10 "бесправных" лет с платной конфискацией автомобиля.

А чтобы "лишенцу" неповадно было сесть за руль – за каждый раз, если попался, штраф 34 тыс. грн (рост в 6,66 раза). Короче, обложили выпивох со всех сторон. И поделом! Ибо пьяный за рулем – преступник! Уже потому, что сел за руль.

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Но намного меньше сказано о повышении штрафов для пешеходов, велосипедистов, "водителей кобыл" и пастухов. А там тоже рост серьезный – в 4-5 раз. То есть теперь переход улицы на красный свет "стоит" для пешехода не 51 гривню, а 255 грн.

Для велосипедистов и прочих еще больше – 340 грн. А если в нетрезвом состоянии – вдвое больше – 680 грн. Но по факту, сомневаюсь, что полиция начнет массово их штрафовать. Никогда такого не было. И вряд ли будет.

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