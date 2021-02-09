Почему так важно посмотреть документальный фильм о Френке Заппа

Одна из самых важных новинок кино последних недель – это биографический фильм о Френке Заппа, который, собственно, так и называется: "Заппа". Такая рекомендация может показаться несколько натянутой, потому что поклонники Заппы (составляющие полноценную секту с отдельными признаками ее тоталитарного характера) и без того увидят фильм – точнее, уже увидели.

Мне кажется важным, чтобы фильм посмотрели как раз те зрители, которые не знакомы с творчеством этого великого композитора, гениального гитариста и социального сатирика.

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Заппа не только вдохновлялся Ленни Брюсом – "отцом" современной "разговорной" комедии, и перенес его иконоборческий стенд-ап в рок-музыку. Но более того, вынес ядовитую социальную сатиру за пределы клубов и концертных площадок – в медиа, раздав сотни саркастических интервью на телевидении, многие фразы из которых стали знаменитыми афоризмами.

И это еще не полный список интересов этого удивительного человека.

Он был успешным бизнесменом, кроме прочего, одним из первых оценивший перспективы рынков, которые открылись после перестройки в Советском союзе и странах восточного блока.

Заппа стал одним из первых артистов, "независимых" от больших студий звукозаписи, с которыми, кстати говоря, много и охотно судился. (Для меня в свое время стало откровением, что Заппа был тем еще сутягой.) Но свою карьеру он построил сам, выпуская пластинки и организовывая турне на банковские кредиты, причем довольно успешно – что для своего времени казалось немыслимым.

В сферу интересов Заппы входила также политика – в частности, он выдвигал свою кандидатуру против Джорджа Буша-старшего на президентских выборах 1991 года. Многие рок-музыканты пытались заниматься политикой: начиная самодовольным Боно из U2 и заканчивая маргинальными эксцентриками наподобие Скриминг Лорда Сатча, создававшими такие же маргинальные политические партии. Но Заппа-политик не предавался самолюбованию и не занимался троллингом, он защищал свой бизнес – в частности, от правительственной цензуры.

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Его вдохновенная борьба с Родительским центром по делам музыкальной продукции, который возглавляла супруга пресловутого Альберта Гора Типпер, стала частью новейшей истории Америки. И, конечно же, подарила миру парочку язвительных афоризмов.

В общем, как тут не вспомнить знаменитую шутку Орсона Уэллса. Напомню, что Орсон Уэллс, уже пребывая в статусе великого кинорежиссера, ездил по Америке с лекциями, и в который раз видя перед собой полупустой зал, обратился к публике со следующей речью: "Добрый вечер, дамы и господа. Меня зовут Орсон Уэллс. Я актер. Я писатель. Я продюсер. Я режиссер. Я маг. Я появляюсь на подмостках и на радио. Почему здесь так много меня, и так мало вас?"

В самом деле, масштаб личности Френка Заппа, его влияние на ХХ век значительно превосходит узкие рамки исполнителя прогрессивного рока и композитора камерного авангарда. И для того, чтобы оценить этот масштаб, новый фильм как раз подходит лучше всего.

В отличие от предыдущего документального фильма о Заппе – "Съешь этот вопрос", который был составлен из интервью разных лет и пульсировал фанатским обожанием, новая работа максимально бесстрастна, по возможности охватывает все аспекты деятельности героя фильма и, собственно говоря, рассчитана на тех зрителей, которым, в лучшем случае, известна фамилия Заппа.

Найдите два часа времени посмотреть этот фильм – поверьте, он того стоит.

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