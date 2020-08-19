Если не гореть идеей, ничего не получится

Когда-то давно у меня появилась мечта: в каждый дом – по Тану. Я понял, что смогу реализовать свою цель только через франчайзинг. Иначе – никак. Это – международная общепринятая система работы дизайнеров с ритейлом. Но я был первым в Украине дизайнером, который решил испробовать, как это на практике работает в наших условиях.

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Поначалу сделал очень много ошибок и совершенно открыто об этом говорю. Это – мой опыт, и он ценнее, чем если бы все получилось влет. Тем более, что через два года я минусы перевел в плюсы. И сегодня у нас есть партнеры, с которыми мы работаем по 8-9 лет, у которых по 5-7 магазинов.

Например, изначально мы вообще не контролировали нашу розницу. Мы их не обучали, просто открывался с колес магазин – и все. У нас не было стандарта визуального мерчандайзинга – того, как представлена, вывешена одежда в магазинах. А он должен быть обязательно. Спустя время мы создали библию бренда, в которой прописано все в деталях, вплоть до того, как должна быть заправлена рубашка у продавца за прилавком, как должно пахнуть в магазине, какая музыка должна играть. И плюс к этому каждому магазину в каждом городе дали в сопровождение киевского менеджера в режиме 24/7.

На старте мы даем всю необходимую поддержку. Вплоть до того, что в город, где открывается магазин, приезжает команда наших специалистов, которая проводит обучение на месте. Устанавливаем систему 1С, которая ежедневно показывает, что купили, что – нет. А киевский менеджер говорит: "Смотрите, сейчас у вас провалились продажи сарафанов. Значит, сейчас вам нужно сделать вот это и это".

Мы сами устанавливаем планы продаж. Контролируем, чтобы сотрудники магазина подавали и продавали клиентам нашу одежду правильно, корректно.

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Сейчас, когда к нам обращается кто-то, кто хочет купить франшизу Андре Тана, я смотрю на то, горит человек этой идеей. Для нас важно, чтобы горел, иначе ничего не получится. Это – тоже уже из собственного опыта. Бывает, что ко мне обращаются, чтобы открыть бутик для жены какого-то богатого человека в регионе. Я спрашиваю: "А она планирует им заниматься? Будет развиваться в этом бизнесе и выстраивать его?"

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Если это – просто игрушка, чтобы сфотографироваться на фоне красивых нарядов, то нет. Инвестиции в открытие магазина – около 30 тыс долларов. При отсутствии лояльности к бренду и желания учиться и развиваться, они будут выброшены на ветер, магазин закроется. Зачем мне это нужно?

Перед тем, как стать нашим партнером, человек должен пройти определенное тестирование. Вплоть до того, что стоит неделю за прилавком в нашем магазине и продает. Мы смотрим, насколько он любит наш продукт, как работает с клиентом. Если он не сдаст этот своеобразный экзамен в киевской рознице, как он сможет продавать в своем магазине в своем городе?

Это технология Louis Vuitton. Я у них ее перенял, говорю честно. В Louis Vuitton существует правило: каждый сотрудник (вплоть до генерального директора) должен два часа в неделю открывать двери на входе в магазин, встречать людей, приветствовать. Для чего? Для того, чтобы понимать, на кого ты работаешь? Кто твой клиент, для которого ты создаешь продукт? Это очень важно. Допустим, Марк Цукерберг всегда просит: "Можно, я подержу ваш телефон в руках?" Его спрашивают: "А зачем?" Он говорит: "Я хочу посмотреть, какие приложения есть у вас в телефоне?" Это очень круто, когда человек держит руку на пульсе своего дела.

Почему этот путь не выбирают другие дизайнеры? Он непростой. Нас спасает соотношение цена/качество и то, что у нас уже есть выстроенная работа с партнерами. Пока в Украине мы – единственный дизайнерский бренд, на франшизе которого можно зарабатывать.

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