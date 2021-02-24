От начала пандемии 25 309 граждан Украины умерли от болезней и осложнений, связанных с COVID-19. Только за последние сутки скончалось 152 украинца. Мы не можем спросить их лично, сделали бы они прививку вакциной, применение которой было одобрено Всемирной организацией здравоохранения, и, тем самым, сохранили бы себе жизнь – вопрос, мне кажется, слишком риторический.

Даже если эффективность вакцины Oxford/AstraZeneca, по самому нижнему пределу, составляет 60%, то 15 184 человек не заболели бы вовсе, а 10 125 перенесли бы болезнь в легкой форме или с более выраженной симптоматикой, но они бы остались живы.

Реклама

Потому как оставшиеся 40% – это не процент людей, у которых не выработался иммунитет, это те пациенты, у которых иммунитет оказался недостаточным, по разным причинам, для полного устранения заболевания.

Мы, украинцы, еще не имеем коллективного опыта вакцинации – давайте послушаем тех, у кого этот опыт есть.

Как известно, по количеству вакцинированных граждан Израиль впереди планеты всей. В израильских больницах по состоянию на 22 февраля 2021 года находилось 9 детей, больных коронавирусом, в тяжелом состоянии. Одна из них, 11-летняя девочка, заразившаяся более недели назад, сообщает израильское интернет издание "Детали". Ее мать критиковала в социальных сетях "принуждение к вакцинации", хотя и не была активисткой "антипрививочного" движения. Теперь лозунг их семьи: "Идите и сделайте прививку, и не говорите "со мной этого не случится"!

Что мы знаем о вакцине, которая прибыла в Украину 23 февраля 2021 года? Она разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca. Эту вакцину одобрила для экстренного использования Всемирная Организация Здравоохранения и разрешения на ее использование дали правительства Великобритании, ЕС и Индии. В Украине вакцина Oxford/AstraZeneca, которая произведена в Индии под торговым названием Covishield, зарегистрирована 22 февраля 2021 года для экстренного медицинского использования.

Обратите внимание: для экстренного медицинского использования!

Потому что 25 309 украинцев погибли от этой болезни и пандемию нужно победить всеми доступными средствами – экстренно.

Реклама

Министерство охраны здоровья разработала календарный план бесплатной вакцинации на 2021 год. По этому плану, первыми должны вакцинироваться 367 тыс. медиков стационарных отделений, где лечатся больные COVID-19. В Департаментах охраны здоровья составляются списки медработников для прохождения добровольной вакцинации.

Нужно отметить, что Кабинет министров Украины не издал никаких специальных постановлений, обязывающих медработников пройти вакцинацию от COVID-19, справедливо полагая, что медики понимают экстренную необходимость обезопасить себя и пациентов от быстро распространяющейся инфекции.

Да, у вакцины есть два производителя, компания AstraZeneca-SKBio в Южной Корее и Институт сыворотки крови в Индии (Covishield), и к нам едет именно индийская вакцина.

И мне не понятно недоверие к Covishield именно медиков, которые назначают своим пациентам большое количество препаратов именно индийских производителей.

И, безусловно, у части людей, прошедших вакцинирование, будут побочные эффекты. Многие медработники высказывают мнение, что они бы предпочли вакцинироваться Pfizer или Moderna. Однако вот данные частоты возникновения побочных эффектов после применения именно этих вакцин:

Утомляемость – у 33,4%;

Головная боль – у 29,4%;

Боль в мышцах – у 22,8%;

Озноб – у 11,5%;

Лихорадка – у 11,4%;

Отек в месте инъекции – у 11%;

Боль в суставах – у 10,4%;

Тошнота – у 8,9%.

Однако здесь не идет речь о людях, утративших жизнь. Мы должны остановить пандемию COVID-19. Так что готовимся к вакцинации.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама