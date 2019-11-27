Гроші продовжують йти за пацієнтом: чого чекати українцям від чергового етапу медреформи

В Україні продовжується медична реформа. Наразі стартував її черговий етап – реєстрація в електронній системі охорони здоров'я медичних закладів спеціалізованої медичної допомоги (СМД). А саме, лікарень, хоспісів, амбулаторій, спеціалізованих медичних та консультативно-діагностичних центрів і т.д. За даними НСЗУ, станом на 14 листопада в системі вже було зареєстровано 260 подібних закладів.

Процес реєстрації лікарень СМД в eHealth триватиме до квітня 2020 року, після чого їм потрібно буде укласти договір з Національною службою здоров’я України (НСЗУ) та перейти на нову схему фінансування – "гроші йдуть за пацієнтом".

Іншими словами, у наступному році для медичних закладів вторинної і третинної ланки запрацює Програма медичних гарантій, згідно якої СМД, як і у випадку з медичними закладами первинної ланки, будуть отримувати фінансування від НСЗУ виключно за кількість наданих послуг. Чим більше послуг – тим більше грошей. Все просто і, головне, максимально прозоро.

А що це означає для пацієнтів?

По-перше, спеціалізована медична допомога стає для українців по справжньому безоплатною. Головне, щоб у пацієнта, який хоче отримати медичну послугу, було направлення від сімейного лікаря чи лікаря терапевта, з яким він підписав декларацію.

Реклама

По-друге, отримати безоплатну спеціалізовану допомогу пацієнти зможуть як у комунальних, так і в приватних закладах, а також у лікарів-ФОПів, адже укласти договір з НСЗУ зможуть медичні заклади будь-якої форми власності.

Процедура направлення до лікаря-спеціаліста буде дещо нагадувати виписку електронного рецепту: сімейний лікар або терапевт виписує електронне направлення до спеціаліста. Дане направлення фіксується у центральному компоненті eHealth, де його зможе бачити лікар "вторинки". Пацієнт обирає лікаря та записується до нього онлайн. Лікар-спеціаліст приймає пацієнта та формулює електронний консультативний висновок, який знову фіксується в електронній системі охорони здоров'я.

Важливо відмітити, що пацієнт вільний обирати собі лікаря "вторинки" так само як терапевта чи сімейного лікаря. Однак, не виключається, що лікар "первинки" може рекомендувати йому конкретного спеціаліста в рамках свого медзакладу. В деяких МІС (медичних інформаційних системах) навіть є опція, за допомогою якої один лікар може направити пацієнта на прийом до іншого спеціаліста на конкретний час.

В тренде Холодно и без дождей: синоптики дали прогноз на 25 ноября

Але це, скоріше, додаткова опція, частина клієнтського сервісу. Направляти пацієнта до конкретного лікаря у примусовому порядку ніхто не зможе.

По-третє, включення вторинної ланки у медреформу дозволяє підвищити рівень захисту пацієнта. Адже тепер він буде отримувати безоплатну медичну послугу не як "благодіяння" зі сторони лікаря, а як послугу, за яку зі спеціалістом розрахуються. Більше того, пацієнт навіть зможе поцікавитися, якою є сума відшкодування НСЗУ за цю послугу.

Якщо ж послуга не буде надана, чи вона буде неналежної якості, пацієнт зможе в законний спосіб вимагати відповіді лікаря.

Доказом того, був лікар правий чи ні, у даному випадку зможе стати консультативний висновок, який, як я уже згадував, буде зберігатися в центральному компоненті eHealth і який в будь-який час матиме змогу проаналізувати НСЗУ.

Правда, формувати консультативні висновки та діагностичні звіти, а також записувати інформацію щодо проведення процедур в електронній системі охорони здоров’я лікарі вторинки зможуть на наступному етапі після заключення договорів з НСЗУ, коли стане можливим ведення електронних медичних записів (орієнтовно з весни 2020 року). Так само як це було на первинному рівні.

Саме з початком функціонування електронних записів лікарі-спеціалісти, так само як і терапевти чи сімейні лікарі, отримають можливість надати чи отримати доступ до даних пацієнта, можливість робити медичні записи за схемою ПДД (як і первинна медична допомога: причина, діагноз, дія), виписувати направлення та рецепти й т.д.

Загалом, на мою думку, фінансування спеціалізованих медзакладів за новою схемою здатне суттєво покращити якість медичних послуг. Адже тепер клініки та окремі лікарі будуть конкурувати не просто за пацієнта, а за конкретні кошти, які будуть передбачені на його лікування. І це направить конкуренцію у більш конструктивне та зарозуміле русло. А пацієнт від цього тільки виграє.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама