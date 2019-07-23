Микола Бєлєсков заступник директора Інституту світової політики

Південний військовий округ Росії перевірив готовність до великої війни

Російські збройні сили за тиждень. 15-21.07.

Тиждень, що минув відзначився в збройних силах РФ перш за все подальшою підготовкою військ Центрального військового округу до стратегічних командно-штабних навчань Центр-2019. Війська Південного і Західного військового округів також не відставали по активності.

2-га загальновійськова армія в фокусі уваги

В той час як зусилля підрозділів 41-ї загальновійськової армії зосереджені на ліквідації наслідків паводку в Іркутській області сусідня 2-га загальновійськова армія цього ж Центрального військового округу продовжує активно готуватися до навчань Центр 2019. Фактично підрозділи цієї армії не збавляють темпів тренувань майже місяць – із часу раптової перевірки боєготовності сил округу наприкінці червня. 21-ша мотострілецька бригада вже другий тиждень тренується на Тоцькому полігоні. Цього разу 3,5 бійців бригади на 600 одиницях техніки відпрацьовували питання організації наступу за підтримки артилерії (Мста-Б, Град, Сани) і авіації (Ми-8-АМТШ-В, Су-24), які перед початком роботи танків Т-72Б3 і модернізованих БМП-2М нанесли противнику основне вогневе ураження. За цими навчаннями слідкував сам командувач 2-ї армії Андрій Колотовкін, що підкреслює всю важливість процесу.

30-та мотострілецька бригада цієї ж загальновійськової армії вчилася наносити ураження за допомогою 82-мм мінометів (всього до 20 одиниць) на дальність до 2 км. Коректування вогню здійснювалося за допомогою БПЛА Орлан-10. Також солдати цієї ж мотострілецької бригади вчилися вести розвідку цим типом БПЛА в умовах сильного вітру на максимальній висоті в 5 тисяч метрів. Бійці 385-ї артилерійської бригади (на озброєнні САУ Мста-С і РСЗВ Ураган) минулого тижня тренувалися здійснювати вихід в район зосередження і проводили контрольні стрільби. В рамках тренувань цього типу перевірялися питання мобільності і спроможність здійснювати марші комбінованим способом. Артилерія (РСЗВ Град, САУ Акация) одного із танкових полків 90-ї танкової дивізії відпрацьовувала питання нанесення ударів на дальність в 20 км по цілям, інформацію про яких було отримано завдяки розвідувальним групам, які в свою чергу використовували систему розвідки "Аистенок". 92-га ракетна бригада (ОТРК Искандер-М) тренувалася знищувати цілі на відстані в 180 км. Мова йде про знищення командних пунктів і пускових установок ракетних комплексів умовного противника.

Дана діяльність різних підрозділів 2-ї загальновійськової армії здійснювалася в рамках комплексної перевірки боєготовності – всього до заходів в рамках перевірки було залучено до 9 тисяч солдат і 2,7 тисяч одиниць техніки. Всю важливість цих заходів підкреслив візит нещодавно призначеного заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова, який спостерігав за тренуваннями, які мали місце в Оренбурзькій області – навчання 21-ї мотострілецької і 385-ї артилерійської бригад. Із великою долею ймовірності дані підрозділи будуть залучені до стратегічних командно-штабних навчань Центр 2019.

Цього тижня стало відомо, що за останній місяць війська ЦВО отримали 80 одиниць нової техніки. При цьому чверть отриманих зразків озброєння – 20 одиниць – це засоби зв’язку. Минулого тижня 2-га загальновійськова армія отримала 12 багатоканальних радіорелейних станцій Р-419Л. Тим самим підготовка до навчань Центр 2019 використовується Москвою для переозброєння військ Центрального військового округу і насичення військ новою технікою. Також за останній місяць безпілотники ЦВО налітали загалом 370 годин в рамках 100 вильотів.

Проте якщо ситуацію із забезпеченням сучасного зв’язку в військах можна вирішувати швидше, то повне переведення 90-ї танкової дивізії ЦВО на сучасні танки іще далеко не завершений процес. Минулого тижня до 5 тисяч бійців цієї дивізії відпрацьовували сучасні прийоми застосування танків, в тому числі і танкову карусель, а також перевіряли керованість бригади. Проте як можна було зрозуміти із фотографій частково на озброєнні цієї дивізії і далі стоять танки Т-72Б 1985 року.

Минуло тижня також відбувалися навчання бійців 31-ї десантно-штурмової бригади (Ульяновськ), яка скоріше за все теж буде задіяна в навчаннях Центр 2019. Мова йшла про навчання гаубичного дивізіону на системах Д-30, а також мінометників на системах "Сани" (120 мм) і "Поднос" (82 мм) і протитанкових підрозділів, які працювали за допомогою ПТРК.

Спецназ ЦВО також не збавляє темпів тренувань. Минулого тижня спецпризначенці відпрацьовували здійснення рейдів на 100 км за допомогою машин "Тайфун" і "Тигр" для знищення диверсійно-розвідувальних груп. Розвідка здійснювалася за допомогою БПЛА "Гранат-4". Також минулого тижня спецпризначенці ЦВО отримали 5 спеціалізованих автомобілів КамАЗ-5350-379, які поєднують мобільність і необхідний рівень захисту.

Південний військовий округ нарощує інтенсивність тренувань

Минулий тиждень в військах округу почався із навчально-методичних зборів командирів дивізіонів і батальйонів 8-ї армії, до якої входять 150-та і 20-та мотострілецькі бригади. В рамках зборів відпрацьовувалися питання організації бою, взаємодії із артилерією, розвідкою, авіацією і БПЛА – тобто майже всіх ключових моментів щодо ведення повномасштабного наступу. Всього в зборах вищого командного складу 8-ї армії прийняли участь до 150 офіцерів.

Також минулого тижня стало відомо про те, що війська Південного військового округу пройшли етап злагодження на рівні взводів і тепер переходять до двосторонніх ротних тактичних навчань. В рамках взводних злагоджень більша половина занять пройшли в нічний час – 14 тисяч із 27 тисяч. Екіпажі авіації 4-ї армії ВПС і ППО, яка прикриває округ, в червні в середньому налітали по 14 годин. В рамках польотів в основному відпрацьовувалися питання нанесення наземних і надводних ударів. Для порівняння середній наліт в 14-й армії ВПС і ППО, яка прикриває Центральний військовий округ, склав лише 5 годин за минулий місяць.

Минулого тижня в військах Південного військового округу пройшов єдиний день артилерії, до якого було залучено до 4 тисячі бійців і 400 одиниць озброєння. Тим самим частково до цих тренувань могла бути залучена артилерія 5-6 бригад округу – до 80-90% всієї артилерії округу. В рамках тренувань вирішувалися завдання організації взаємодії із розвідкою, БПЛА і зв’язківцями. Тим самим артилерія Південного військового округу тренується максимально швидко знаходити і знищувати ворога, не залишаючи йому можливості вести вогонь у відповідь. Всього під час єдиного дня артилерії було вирішено до 100 вогневих завдань, із яких 40 завдань це реальні стрільби.

Хоча слід зазначити, що минулого тижня 227 артилерійська бригада 49-ї загальновійськової армії цього ж округу показала і те як буде виявляти ворожу артилерію. Ця бригада в Ставропольському краї провела навчання за допомогою контрбатарейного радару Зоопарк-1, який допомагає прораховувати траєкторію польоту артилерійських снарядів, а також місце здійснення залпу для нанесення удару у відповідь. Окрім системи Зоопарк-1 участь в навчаннях приймали БПЛА Элерон, міномети Сани, артсистеми Град-М і Акация. 1 ракетна бригада цієї ж армії, яка має на озброєнні системи Искандер-М, вчилася наносити удари як на грузинському напрямку так і по цілям на Чорному морі. Цікаво, що цілі на кавказькому напрямку отримувалися завдяки роботі безпілотників в окупованій Південній Осетії. Це іще раз фіксує всю важливість протидії російським БПЛА. Оскільки за допомогою них можуть коректувати не лише вогонь реактивної і ствольної артилерії, але і ОТРК противника.

Активною минулого тижня була армійська і штурмова авіація 4-ї армії ВПС і ППО. В темний час доби вчилися працювати екіпажі гелікоптерів Ми-28Н, Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ. Всього до навчань було залучено до 30 машин армійської авіації. Активними були минулого тижня і отримані в травні-червні 2019 року модернізовані штурмовики Су-25СМ3. Проте як в одному так і іншому випадку в рамках тренувань використовуються некеровані боєприпаси, не зважаючи на те, що такі машини як Ми-28Н, Ка-52 чи Су-25СМ3 можуть працювати керованим озброєнням. Економія високоточних боєприпасів під час навчань гарно свідчить про те, що вони і на сьогодні є дефіцитом в РФ. Окремо минулого тижня сам командувач Південного військового округу Олександр Дворніков перевірив стан справ в змішаній авіаційній дивізії в Криму, прибувши на аеродром Бельбек. Винищувачі Су-27 і Су-30М (до 20 одиниць) продемонстрували командувачу округу свої навички.

Врешті решт минулого тижня в військах Південного військового округу відпрацювали питання розгортання 20 польових пунктів управління військами. Сам керівник округу керував даним процесом. Тим самим було перевірено здатність гарантувати керованість військ округу в разі проведення наступальної операції, адже після реформи Анатолія Сердюкова саме командувачі округів стають відповідальні за розробку і реалізацію планів на відповідних стратегічних напрямках. Командні пункти було підсилено за допомогою систем ППО Панцир С-1, систем РЕБ Леер і Красуха, які мали забезпечити оборону перш за все від ударних БПЛА умовного противника. Фактично ж можна сказати, що за минулий тиждень війська Південного військового округу відпрацювали відразу декілька головних моментів на випадок великої війни завдяки масштабним навчанням артилерії округу, тренувань ОТРК Искандер-М, армійської і штурмової авіації.

Інші моменти загальновійськової підготовки. Закупівлі

Минулого тижня було проведено єдиний день артилерії і в військах Західного військового округу, куди було залучено до 1000 солдат і 150 одиниць техніки. Перш за все в рамках тренувань відпрацьовувалися питання приведення в бойову готовність артсистем. Всього артилеристами ЗВО в рамках єдиного дня артилерії було вирішено 150 вогневих завдань, із яких 50 це бойова стрільба. Окремо на полігоні в Нижньогородській області пройшли двосторонні батальйонно-тактичні навчання за участю підрозділів 1 гвардійської танкової армії. До навчань було задіяно до 1 тисячі бійців і 100 одиниць озброєння, в тому числі танки Т-72Б3, артсистеми Град і Гвоздика, БПЛА Орлан-10. Слід не забувати, що саме батальйонно-тактичні групи разом із розвідувально-ударними і розвідувально-вогневими контурами є основними тактичними засобами РФ, які будуть використовуватися для нанесення максимальних втрат. Фактично кожна батальйонно-тактична група вже містить в собі елементи ударних контурів, маючи 2-3 роти артилерії із дальністю до 25 км. Тим самим іще до безпосереднього контакту ворог може знищуватися не виходячи на дистанцію роботи бронетехнікою.

В Калінінградській області (11 армійський корпус і Балтійський флот) продовжують активно розвивати військову інфраструктуру. Так було завершено створення арсеналу для різних типів боєприпасів, а також завершено модернізацію летовища, яке тепер буде спроможним приймати всі типи літаків і збільшити кількість злетів на одиницю часу. В Міноборони РФ розуміють, що допоміжна інфраструктура є не менш важливою чим самі системи ураження і по мірі насичення армії модернізованою і сучасною технікою можуть переключати увагу і на це питання.

56-та десантно-штурмова бригада (Волгоградська область) отримала першу партію протитанковох ракетних комплексів "Корнет", які мають замінити радянські системи попереднього покоління "Фагот". Тим самим процес переозброєння частин збройних сил РФ на нові ПТРК іще далеко не закінчений – процес відбувається паралельно із тим як ЗСУ отримують нові ПТРК Стугна-П і Корсар. Війська ЦВО отримали на озброєння 8 тисяч автоматів АК-12, які мають замінити на озброєнні АК-74 і АКМ.

Повітряно-космічні війська РФ отримали минулого тижня перші 3 Су-35С цьогорічного замовлення, які відправилися в Західний військовий округ. Хоча слід згадати, що загалом за 10 років війська РФ отримали лише 81 літак Cу-35С. Також протягом тижня, що минув вперше з’явилися фото модернізованого ракетного катера проекту 12341 Тихоокеанського флоту "Смерч". Даний катер в рамках модернізації протягом двох останніх років отримав 16 протикорабельних дозвукових ракет Х-35. Тим самим ТОФ намагаються посилити не лише постачанням нових корветів проектів 22350 і 22800, але і шляхом модернізації наявних платформ. І це стосується не лише катера проекту 12341, але і великого протичовного корабля Маршал Шапошников, модернізація якого має завершитися до кінця цього року. Замість ракетного комплексу "Раструб" цей корабель отримає протикорабельні ракети Х-35 і універсальні вертикальні пускові установки для крилатих ракет Калибр.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram