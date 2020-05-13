Безголовые люди и головастые насекомые – 5 книг о том, что нас объединяет (укр.)

Жорстокий світ людей, в якому живуть герої цих книжок, не надто відрізняється від комашиного, навіть описаного у дитячій історії. Ненависть і зрада, підступи і шахрайство, надія і любов – ось те, що об’єднує життя на якій-небудь Троєщині з пригодами на вулиці Оселедця у кварталі Риб’ячих Черепів, як-от у книжці одного молодого київського видавництва.

Люко Дашвар. #ГАЛЯБЕЗГОЛОВИ. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Насправді "головатих" персонажів у цьому романі вистачає – і молодий злодій на початку історії, і хазяйка салону краси, де працює 25-річна героїня, і навіть її власний чоловік-студент, який просаджує всі гроші у підпільному казино. Натомість побутову "безголовість" – бездомне кошеня підібрати, мамі копійкою допомогти, виручити колегу з роботи – виявляється, ще пошукати. "- Господи, хай такі дурні мені хоч раз на тиждень зустрічаються… – каже одна з бабів у романі". "Милосердя оминає душі тих, кому все навкруги – морок", – підтверджує авторка. Її нова книжка – це нібито популярна нині соціальна проза, коли люди прагнуть читати "про себе", а добру Галю сприймаючи "на контрасті" чи то з довколишнім життя, а чи з власними душевними порухами, якщо, звісно, не атрофувалися. З іншого боку, головної думки роману, яка лунає з кожної сторінки, а саме – на милосерді, насправді, тримається все – не оминути і не забути по прочитанню цієї міської історії про споконвіку "народну" душу українського світу. Корупція, зрада і навіть вбивства трапляються у цій історії, чий фінал залишається відкритим, як, зрештою, згадана щира душа головної героїні

Виктор Хорунжий. Муха Мария. – К.: Space One, 2020

Реклама

У творчому здобутку цього молодого київського видавництва вже чимало книжок на цілком поважні сучасні теми, розвивати які – в його майбутніх планах. Містика, фентезі, а незабаром – навіть комікси. Цього разу маємо нещодавно видану дитячу книжку, яка висвітлює "дорослі" проблеми. Легке і захоплююче чтиво про комашиний світ виявляється мало не філософською притчею на загальнолюдські теми. Отже, це історія про юну муху Марію, серед радісних і сумних пригод якої – перший політ і втрата друзів, потрапляння у пастки і знайомство з оточуючим світом та його жорстокими законами. Словом, все, як у людей, якщо бути об’єктивним. Адже всі персонажі комашиного світу обов’язково нагадують когось зі світу людей – злобний маніяк у павутинні, великий бос, на якого працює Оса, лякаючи навіть мохнатого Джмеля, злодійкуваті Жуки. Та й малі друзі зі школи виявляються не кращими за чванькуватих однокласників і пихатих однокласниць багатьох із нас. І нічого цікавого у житті нашої мухи б не сталося, якби вона не познайомилася з комариком Феліксом та гусеницею, яка побачила уві сні свою мрію – ромашкове поле поруч з безмежним океаном. Але нову подругу тримає її незграбне тіло, комарик занадто слабкий, щоб самому щось міняти, тож поодинці нікому не вижити і не здобути свободу. Натомість, якщо розділити всі проблеми на трьох, то в результаті можна отримати не лише захоплюючу історію з глибокою мораллю, але й нагоду замислитися над своїм власним життям.

Роберт Шеклі. Пастка на людей та інші тенета, капкани, омани, а також трохи жартів і вигадок. – К.: BookChef, 2019

Автор цієї книжки вже давно зажив слави класики світової фантастики, а його неповторний стиль, сповнений блискучого гумору, яким американський фантаст описує важливі проблеми для всього людства, прагнення до змін і спрямованість у майбутнє, не залишає байдужим жодного читача. Саме це примушуючи з часом знову і знову повертатися до його творів, перечитувати і відшуковувати нові грані та прихований зміст. Цього разу оповідання, що увійшли у цю збірку, є одними з найвизначніших у творчому доробку Роберта Шеклі, і допоможуть кожному читачеві прочинити завісу до фантастичного світу космічних пригод, лишивши назавжди закоханість у таємні глибини космосу. "Проблема позначилася в ХХ столітті, – розпочинає автор, – а жахливі наслідки визріли за сто років. Після повільного тисячолітнього зростання чисельності населення у світі раптом стався демографічний вибух, людство щодалі подвоювалося. Хвороби давно здолали, харчами забезпечили достатньо, рівень смертності й далі падав, а народжуваність зростала. Людська популяція, спіймана у пастку збільшення в геометричній прогресії, розросталась мов ракова пухлина".

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 мая

Сьюзан Герберт. Галерея котів. Кототека окультурених котів. – К.: А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2019

Реклама

Ця книжка – "котяче" переосмислення авторкою відомих сцен зі світу мистецтва, театру, опери, балету і кіно. Шедеври мистецтва зберігають свої відмінні риси, будучи сповненими пухнастими особами та хвостами. Книга об'єднує ілюстрації знаменитих персонажів драматургії з котячим ухилом. Ви можете спостерігати за котами прерафаелітів, шекспірівських котів, кіношних котів і оперних котів, а також інших чудових зображень котів в сценах зі світу мистецтва, театру і кіно, в цьому чудово ілюстрованому томі. Це ідеальний збірник, присвячений людям, що полюбляють котів і шанувальникам мистецтва. Роботи Деґа і Ван Гога зберігають свої відмінні стилі, не зважаючи на пухнасті особи, коти сяють в "Багато галасу з нічого" і "Севільський цирульник", а пухнастий хвіст Джеймса Діна в фільмі "Бунтар без причини" дивиться на камеру з сигаретою в роті. У книзі зібрано понад три сотні кольорових ілюстрацій чарівних представників котячого роду в найзнаменитіших образах зі світу мистецтва.

Георгий Почепцов. Досуг: телесериалы, теленовости, кино, видеоигры в борьбе за умы. – Х.: Фолио, 2020

Чергова книга відомого київського автора – це подорож у світ віртуальної реальності, яка замінила дійсність. Відеоігри замість казок, слово проти жесту, реклама як основний вид заробітку в Мережі, телевізор як машина для отупіння . "Сегодня визуальная цивилизация уже вытесняет вербальную, – констатирует автор. – Это телесериал вместо романа, это школьное обучение с помощью видеоигр, это продвижение новых смыслов визуальными, а не вербальными каналами. Новый день приносит новые свидетельства о победе визуальной цивилизации над вербальной". Таким чином, історії про те, як конструювалася і формувалася радянська і пострадянська людина; як теленовини і телесеріали відображають і програмують дійсність; як світ дозвілля відтіняв робочі будні – про усе це в книзі експерта в галузі інформаційної політики та комунікаційних технологій.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама