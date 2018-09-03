Бої за бюджет: 5 книг про те, як досягти успіху

У всіх книжках цього огляду мова про те, що ж саме допомагає керувати не лише чужим бюджетом, але й своїм власним життям. Якщо ж серйозно, то відповідати бізнес-моделі свого підприємства, як робить більшість нашого офісного люду, – це стадне мислення. Натомість, щоб обійти конкурентів, недостатньо самих лише нових технологій – потрібні нові ідеї, які продукують самобутні, оригінальні особи.

Іцхак Калдерон Адізес. Управління життєвим циклом корпорацій. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

У цій книжці одного з провідних світових експертів із менеджменту та автора 27 бестселерів, перекладених 30 мовами, презентовано теорію життєвих циклів організацій та принципи управління організаційними змінами. Ця теорія та принципи дають змогу відрізнити нормальні проблеми в організації від аномальних та вчасно втрутитися, щоб забезпечити організаціям фінансовий розквіт. І теорія, і принципи пояснюють, чому організації ростуть, старіють та помирають, і що з цим робити. Вони описують та аналізують звичайний шлях зростання організацій та оптимальний шлях, яким організаціям слід іти, щоб уникнути типових проблем зростання й старіння. Майже все у цій книжці – справжньому посібнику з виживання у бізнесі – взято з життя його автора. Так, наприклад, швидко ухвалювати рішення він навчився від двох своїх синів.

"Коли вони були малі, то завжди змушували мене брати їх до галереї ігрових автоматів, – дізнаємося ми подробиці такої стратегії. – Там вони більшість часу проводили за улюбленою грою: автомобільними перегонами. На свій подив я зрозумів, що хоча жоден із них ніколи у своєму житті не водив машини, вони завжди перемагали мене в перегонах. Секрет полягав у тому, що вони грали в цю гру так багато разів, що знали комп’ютерну програму напам’ять. Вони знали, коли проїде машина і де є повороти. А оскільки я не знав, що трапиться наступної миті, то кожен поворот для мене був кризою. Я потрапляв в аварію. Так, знаючи дорогу попереду, ми можемо їхати швидше, бо робимо це проактивно. Аналогічно, якщо ми можемо спрогнозувати зміни, то знатимемо, що чекає на корпорацію попереду, і проблеми не стануть для нас несподіванкою".

Емі Кадді. Присутність. Як спрямувати свої сили на досягнення успіху. – Х.: Віват, 2018

Захоплююча книжка про те, як навчитися вірити у власні сили, ставши "присутньою" в соціумі навіть після трагічних змін, більше того – успішною всупереч всім невтішним прогнозам. Героїня – відома особа, в якої у кав’ярнях і на вулиці люди просять автограф, і яка зробила безліч ораторських відкриттів на зразок відомого прийому "Диво-жінка перед дзеркалом у ванній", здобувши усе це після страшної аварії. Пройшовши лікування, курси трудотерапії, когнітивної терапії, мовленнєвої терапії, фізіотерапії та консультації психолога, авторка навіть для близьких "стала геть іншою", а лікарі взагалі радили їй змінити фах, кинувши викладання в університеті. Але поволі подолання цих проблем стало однієї єдиною рятівною практикою, яка згодом стала корисна багатьом людям. Уряд США навіть організував власну групу фахівці з поведінки на основі цього вчення – "групи підштовхування", "дрібних кроків", які породжують "великі зміни". Вже самі назви розділів цієї книжки кажуть самі за себе, тобто про ефективність і самобутність програми, яку пропонує авторка. "Як повірити в історію свого життя і стати його господарем", "Прикидайся, поки це стане правдою", "Перестань проповідувати і почни слухати" і нарешті найбільш оптимістичне "Серфінгуй, усміхайся, співай – і буде тобі щастя".

Джим Коллінз. Величні за власним вибором. – К.: Наш Формат, 2017

Автор цієї книги ні в якому разі не стверджує, ніби хаос, ненадійність, нестабільність – це благо: компанії, лідери, організації, товариства процвітають не завдяки хаосу. Але вони можуть процвітати також в умовах хаосу. Як вони це роблять? Щоб відповісти на це питання, потрібно було відібрати ті компанії, які починали діяльність у непростій ситуації і завдяки своїй роботі досягли успіху, причому зробили це в нестабільній обстановці, серед потужних, непідвладних їм стихій, що викликають швидкі зміни. Потім порівняли ці компанії з контрольною групою – з тими, хто за цих самих екстремальних обставин не зміг стати великими. Саме це зіставлення і виявило ті фактори, які допомагають деяким компаніям процвітати навіть під час хаосу. Переможці були позначені як "10", тому що вони не просто вижили і не просто досягли успіху: кожна з цих компаній перевищує середній результат у власній галузі як мінімум в 10 разів. Прочитавши цю книгу, ми дізнаємося про основні засади виживання – і створення великого бізнесу! – а також про те, які якості відрізняють лідерів, що спроможні впоратися з негативними ситуаціями, від тих, хто пасує перед ними.

Майкл Кусумано, Девід Йоффі. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва Джобса. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2017

Всі історії в "Стратегії геніїв" – це не стандартні життєписи геніїв, а результат по-справжньому серйозного дослідження. Протягом 30 років досліджувалася діяльність трьох легендарних особистостей – Стіва Джобса, Енді Гроува і Білла Гейтса. Людей, які надали світу високих технологій його нинішнього вигляду, і чиї досягнення оцінили мільйони. В той же час їх активи загалом становлять понад трильйон доларів. З одного боку, це безумовні бізнес-портрети титанів комп'ютерного ринку. Але всі три історії їх життя вперше розглядаються паралельно, з акцентом на найбільш обділений увагою аспект роботи Джобса, Гейтса та Гроува, а саме – стратегії. Незважаючи на всі відмінності в характері та вихованні, у Гейтса, Джобса і Гроува можна знайти дуже важливі спільні риси.

"Головне, мабуть, в тому, – повідомляють нам, – що всі троє були дуже честолюбні, всі троє думали і мріяли глобальними категоріями: будували плани не стільки для себе, скільки для своїх компаній, для галузі в цілому і навіть для цілого світу".

Тобто всі троє героїв цієї оповіді були націлені на максимальний результат. Звісно, їх успіх був зумовлений винаходом персонального комп’ютера, появою інтернету, а також завдяки загальному поширенню цифрових мобільних пристроїв. Тобто вони, безсумнівно, опинилися в потрібному місці в потрібний час. Хоча, саме уміння втриматися на хвилі успіху під час кризи зробило з них "геніїв стратегії".

Генефа Швиданенко, Ольга Пестрецова-Блоцька. Бізнес-економіка: 9Z. – К.: Віпол, 2018

Ця книжка поєднує корисні матеріали, висновки та рекомендації, засновані на багаторічному досвіді одного з провідних українських фахівців з економіки професора та бізнес-консультанта підприємств. Обидві авторки легко, яскраво й образно діляться з читачами ідеями та кейсами з фінансового менеджменту і фінансового аналізу, побудови управлінського обліку і бюджетування на підприємствах, а також інструментами прийняття рішень щодо управління витратами.

"Управління є не що інше, як налаштування інших людей на працю", – підказує нам епіграф з Лі Якокка до одного з розділів книжки, і це стосується якраз "легкості" та "яскравості" викладу матеріалу.

Що ж до "образності", то з цим в авторок ще ефективніше.