Ігор Бондар-Терещенко Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Хто з нас дурень? – 5 книг, в яких все пояснюють

Від давніх давен було відомо, що будь-яка мала комунікаційна структура на зразок чи то трьох пияків на лавочці, а чи дітлашні на горщику наслідує велику. Те саме у книжках цього огляду, де вкотре нагадують, що за базар хоч у малій зоні, за Солженіциним, хоч у великій, тобто в державі, завжди доводиться відповідати. Але навіть хитромудрі гендлярі знають, що сьогодні треба обіцяти багато, а постачати — ще більше. І скільки б ви не обіцяли, все це конче має бути надано. Хоч біля лавки, хоч у горщику.

Майкл Аун. Це ж клієнт, дурнику! – Х.: Фабула, 2019

Автора цієї дивовижної книжки називають королем клієнтського обслуговування, адже клієнт для нього понад усе. І більш за все він прагне навчити, щоб клієнт був задоволений, зрозуміти, що може викликати його обурення, чому клієнти стають колишніми і як цього уникнути. "Чому, коли йдеться про задоволення, визначає його не клієнт, а продавець? – обурюється автор. – Насправді більшість корпоративних культур менше за все стурбовані тим, що думає про них клієнт. Придивіться уважніше, як вони до нього ставляться". Утім, цікавою і корисною ця книжка буде не лише агентам з продажів, адже усі ми у різні моменти або постачальники й продавці, або споживачі й клієнти. Отже, аби краще порозумітися між собою, всі ми мусимо знати, яке обслуговування є якісним, яке — прийнятним лише за відсутності альтернативи, а яке за будь-яких обставин має бути відкинуте. Правда в тому, що одного лише намагання постійно тримати клієнта задоволеним більше не досить. "Навіть якщо клієнт і залишиться "задоволеним", він все одно не повернеться до вас,— його не влаштовують правила, за якими йому доводиться грати, аби отримати це саме "задоволення", – нагадують нам. – І коли ви оберете цей жалюгідний шлях, навіть найзадоволеніші клієнти ставитимуться до вас, уявіть собі, так само, як і справжні незадоволені клієнти".

Бред Стоун. Продається все. Джефф Безос та ера Amazon. – К.: Наш Формат, 2018

Ця книжка — не лише історія успіху новаторської компанії, але й свого роду посібник, інструкція для тих, хто хоче створити свій бізнес. Автор захоплююче пише про зародження і розвиток Amazon — від часів створення компанії на Волл-стріт на початку 1990-х і дотепер. Amazon одним із перших побачив необмежені можливості інтернету. Стоун розкриває секрет успіху засновника Amazon Джеффа Безоса, одного із найвидатніших бізнес-лідерів сучасності і невтомного генератора ідей, та в деталях розповідає, як Безос дисципліновано і подекуди педантично втілює новаторські ідеї у життя, ламає стереотипи і не визнає загальноприйнятих правил, запроваджуючи натомість свої. Підчас написання цієї книги автор, Бред Стоун, спілкувався з сотнями колишніх і теперішніх працівників Amazon, з рідними і друзями Джеффа Безоса. Такої ґрунтовної біографії компанії, що назавжди змінила те, як ми купуємо і читаємо, світ ще не бачив.

Френсіс Фукуяма. Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії. – К.: Наш Формат, 2019

Вивчення розвитку людських суспільств у цій книжці не зводиться до каталогізації видатних постатей, подій, конфліктів і політичних рішень. Щоб зрозуміти основні процеси та поворотні моменти, переконує автор, відомий американський філософ, треба дослідити, як виникали, змінювалися й занепадали політичні інститути. Тож він аналізує, як розвивалися та взаємодіяли держава, право й демократія протягом останніх двох сторіч. Автор простежує, чому в одних країнах вдалося встановити демократичні уряди, яким властива відповідальність і підзвітність, а в інших — ні, а також описує небезпечні ознаки, що можуть вказувати на занепад розвинених демократій. Тож як домогтись інституційного розвитку, балансуючи інститутами, що постійно конфліктують між собою? Чому збільшення прозорості й контролю не завжди призводять до зменшення корупції і покращення бюрократії? Чому інститути занепадають і як цьому протидіяти? На ці та інші питання можна знайти у надзвичайно цікавій книжці Френсіса Фукуями.

Кел Ньюпорт. Не турбувати. Як сфокусуватися в інформаційному шумі. – Х.: Віват, 2019

У цій книжці нам вкотре нагадують, що в сучасному світі справжня винагорода чекає не на тих, хто може вправно користуватися соцмережами, оскільки цього легко навчитися. Особливими стають ті, що здатні глибоко мислити та створювати унікальні ідеї. Для цього, переконує автор, важливо вміти занурюватися у завдання та фокусуватися. Він дає поради, як зробити глибоке фокусування основою для виконання будь-яких завдань, дозовано сприймати інформацію, розумно користуватися соціальними мережами, змінити свої звички, щоб концентруватися на роботі та досягати успіху. Адже зосередженість поруч з гаджетами, глибина думки в умовах інформаційного вибуху, усамітнення в мегаполісах виглядають як парадоксальні і неможливі явища сьогодення. Але саме усамітнення, заглиблення і зосередженість дозволяють і жити повноцінно, і створювати щось дійсно нове. Книжка запрошує всіх небайдужих до власного життя повірити в те, що в сучасному світі це можливо.

Аві Йоріш. Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ. – К.: Yakaboo Publishing, 2019

Автор цієї книжки, підприємець та експерт із Близького Сходу, розповідає про винаходи, які покращують життя мільярдів людей у цілому світі, допомагають годувати голодних, лікувати хворих, рятувати життя. Це історії про відвагу та завзяття винахідників у медицині та сільському господарстві, обороні та енергетиці. Це історії країни, яка, шукаючи рішення для своїх локальних викликів і проблем, знайшла рішення, що стають у пригоді за тисячі кілометрів від Ізраїлю. Це і мобільні команди парамедиків, які встигають туди, куди не встигає звичайна "швидка", і система крапельного зрошування, і глибинне стимулювання мозку, і системи кібербезпеки. Автор пояснює, як працює специфічна ізраїльська культура інновацій, у підґрунті якої – релігійне переконання, що добрі євреї мають направляти світ, tikkun olam. У сучасній інтерпретації ці слова давньої молитви означають шукати рішення для складних проблем у медицині, рятувати довкілля і зберігати активну громадянську позицію. Для героїв та героїнь цієї книжки — лікарів, науковців, агрономів, ботаніків, інженерів, юдеїв, християн і мусульман — "направляти світ" стало головною метою.



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