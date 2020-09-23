Как хоть что-то изменить к лучшему: 5 книг с полезными лайфхаками (укр.)

Іноді автори цих книжок пропонують змінити не лише "щось" на зразок настрою, фігури чи стосунків з близькими, але й саме життя. У принципі, з таких речей воно й складається, але тим часом інші автори твердять, що справжнє життя – воно не таке. Яке саме – можна дізнатися з цих книжок, ну й зрозуміти заодно, чи варто взагалі щось міняти в тому, що й без того плинне.

Луїза Хей. Станьте щасливими за 21 день. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

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Попри те, що практична методика у цій корисній книжці нагадує казку про чарівне дзеркальце, хазяйка якого щоразу питалася, чи саме вона найпрекрасніша у світі, усе викладене авторкою – зовсім не казка, а справжня реальність. Яка, додамо, настає для кожного, хто навчиться працювати з люстерком. Тобто протягом трьох тижнів, як обіцяють нам, ми зможемо дізнатися, як змінити своє життя, просто див­лячись у дзеркало. "Робота з дзеркалом – підказує авторка, – коли ви зазираєте собі глибоко в очі, повторюючи афірмації, – це найефективніший із винайдених мною способів навчитися любити себе й бачити світ як безпечне місце, сповнене любові". А також, додамо, дізнатися, як переробити гнів та відпустити, перш ніж він змусить вас захворіти; як сила гарного настрою може змінити все на краще; як приділяти собі більше часу та підбадьорювати себе на цьому шляху; як пробачити собі й тим, хто вас образив, та підняти цим своє серце на новий рівень любові до себе; як відпустити старе кохання, зцілити розбиті стосунки та шукати нову любов; як пере­стати відчувати сильні стреси. "Можливо, вам цікаво, чому програма триває саме 21 день? – запитує авторка. – Чи вийде у вас повністю змінити своє життя всього лише за три тижні? Либонь, не повністю, але ви можете по­сіяти зерна змін. Коли ви й далі працювати­мете з дзеркалом, із цих зерен проростуть нові здорові звички мислення, які відчинять двері до радісного й повноцінного життя. Тож починаймо!"

Роб Коул, Едвард Скотчер. Блискучий Agile. – Х.: Фабула, 2020

Концепції Agile, про яку мова у цій книжці, щонайменше двадцять років, і початки її пройшли під знаком величезного розчарування від постійних невдач у реалізації проектів. Натомість Agile – це тиха революція, гнучке управління, яке допомагає успішно та вчасно завершити проект, не виходячи за рамки бюджету. Тож якщо вам необхідне чітке розуміння того, як працює Agile і як отримати безпосередню вигоду від використання цього потужного інноваційного підходу,— без цієї книжки вам просто не обійтися. Адже "Блискучий Agile" — не просто розповідь про методи і процеси. Автори сфокусовані на реальному використанні гнучкого управління проектами в бізнес-середовищі, а завдяки їхнім практичним порадам і випробуваним на практиці прийомам з упровадження Agile, ви завжди будете точно знати, що робити, аби досягти успіху. "Ключовою причиною того, що концепція Agile-мислення так упевнено поширюється світом бізнесу, є те, що вона дуже швидко завойовує розуми та серця, – переконані автори. – Відомості про Agile розповсюджуються здебільшого шляхом "сарафанного радіо", але також і за допомогою традиційних медіа та правильної PR-стратегії". Наразі про це можна, нарешті, ще й прочитати.

Тетяна Яловчак. Підкори свій Еверест. Як поразку перетворити на перемогу. – К.: Наш Формат, 2020

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Авторка цієї книжки продала квартиру, щоб стати першою українкою, яка піднялася на Еверест. Та за крок до перемоги вона не стала влаштовувати перегони з конкуренткою, бо гора і так забрала багато життів. Утім наша героїня не здалася і таки дійшла до вершини. А через рік стала першою українкою-рекордсменкою, яка підкорила найвищі точки всіх континентів. У книжці авторка розповідає про важке дитинство в маленькому шахтарському містечку, любов до спорту та прагнення бути попереду, що переросло в бажання постійно здобувати нові перемоги. Ви дізнаєтеся, яка справжня ціна Евересту: що відбувається з тілом на висоті більш ніж 8000 м, як вижити 40 днів в експедиції за мінусових температур і не спати 72 години. Авторка з гумором розповідає про труднощі на своєму шляху, а також подає найголовніше правило підкорення вершини – залишитися живим.

Кетрін Ґрей. Несподівана радість самотності. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

"Ми живемо в культурі, яка цінує переважно повноцінні парні стосунки, – нагадує авторка цієї книжки, – а самотніх таврує білими воронами, винятками, "не-як-усі-люди", нездатними знайти когось, хто б їх покохав. Утім, якщо бути без пари так жахливо, то чому понад половину нас вважають за ліпше залишатися самотніми? А все просто. Бо це не біда!" Хай там як, але авторка не намагається переконати читача, що шлюб чи життя в парі це погано. Просто зауважує, як самотність на тривалий час (чи на все життя) може давати неймовірну наснагу, дарувати радість і свободу. Тож якщо вам за тридцять і ви неодружені, батьки і родичі тиснуть на вас, щоб шукали собі пару, помічаєте жалісливі погляди в одружених колег чи знайомих – ця книжка для вас. Адже самотність – не вирок і мова про те, як прийняти її, знайти радість у ній та абстрагуватися від громадської думки, яка вимагає жити у парі.

Дарка Озерна. Ви це зможете! – К.: Yakaboo Publishing, 2020

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Ця книжка – справжній посібник зі свідомого ставлення до життя і покращення здоров’я. У ньому містяться рекомендації щодо раціону, унормування маси тіла і сну, фізичної активності та медичних обстежень. Всі тези та висновки базуються на сучасних наукових даних, медичних рекомендаціях та протоколах діагностики і лікування. Авторка легко і детально пояснює, як зважено і свідомо ставитися до власного здоров’я і способу життя, не впадати у крайнощі, не вірити в чарівні таблетки, магічне мислення і не вдаватися до суворих обмежень. А окрім цього, посібник написаний для і про сучасних українців і українок, з глибоким розумінням та емпатією до їхніх щоденних викликів. Книжка проілюстрована художницею Ольгою Дегтяровою. Це також перша книжка з серії "Оптимістично про здоров’я", у наступній книжці буде йти мова про психічне здоров’я.

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