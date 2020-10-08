Как зомби спасали бизнес и другие нестандартные – 5 книг, которые перевернут ваше сознание (укр.)

Автори цих книжок змушують по-іншому поглянути на реальність, яка нас оточує, а також навчить підходити до вирішення будь-яких проблем із самовладанням та мудрістю. Якою саме? Наприклад, з такою, що радить не довіряти думці колективу, а мати свою. А також ігнорувати того, хто вважає інакше, бо скільки людей, стільки й думок, і варто бути творцем свого, а не "людського" щастя.

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Брайс Г. Гоффман. Червона команда: Як нестандартне мислення спричинило революцію в армійському укладі та як воно може трансформувати ваш бізнес.

Х.: Фабула, 2020

Надихався автор цієї книжки фільмом про зомбі з Бредом Пітом, в якому всю планету охопив апокаліпсис ходячих мерців, і лише Ізраїль залишився неушкоджений. Виявляється, ізраїльтяни давно і успішно використовували правило, за яким один може бути правий, навіть коли дев’ятеро вважають інакше. Тож не дивно, що по-справжньому ефективні методи передбачення варіантів розвитку подій першими розробили саме військові. Далі ці методи зацікавили цивільних, у першу чергу – бізнес-спільноту, яку й представляє автор. Детальний розгляд способів стрес-тестування проєктів, приклади використання та поради щодо вибору того або іншого прийому роблять книжку цікавою та корисною керівникам і планувальникам будь-якого рівня і тим, хто збирається розпочинати власну справу. "За допомогою методів, які зібрані в книжці, – обіцяють нам, – ви можете допомогти вашому бізнесу, вашій корпорації або неприбутковій організації в проведенні стрес-тестування стратегій, вдосконаленні планів, виправленні прихованих загроз, виявленні непомічених можливостей. Усе це убезпечить вас від несподіваних подій або нових конкурентів. Але ви можете допомогти зробити це лише тоді, коли матимете сміливість використовувати те, чого навчилися".

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Джолента Ґрінберґ, Кристен Майнзер. Як давати собі раду. Чого ми навчилися за 50 книжками із саморозвитку.

К.: Yakaboo Publishing, 2020

Авторки популярного комедійного подкасту By the Book прочитали 50 порадників і мотиваційних книжок та дотримувалися викладених у них рекомендацій. Експеримент тривав три роки. Усіма своїми спостереженнями і висновками про те, що ж дійсно працює, а що – ні, вони поділились у цій книжці. Вона містить багато гумору та корисної інформації, зокрема про те, як навчатись новому, набиратись сили, поводитись з технікою, позбутись мотлоху, висловлювати вдячність, підходити до роботи, потоваришувати з власним тілом, як спілкуватись з людьми і вибирати саме ті книжки-порадники.

Філіп Котлер, Гермаван Катарджая, Їван Сетьяван. Маркетинг 4.0. Від традиційного до цифрового.

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К.: КМ-Букс, 2020

Як мало хто з прозірливих та досвідчених маркетологи автор цієї книжки чудово знає, що від недавнього часу знають, що змінилися не просто правила гри – змінилися самі клієнти. Через інформаційну перенасиченість покупці не мають змоги присвятити достатньо часу одному бренду – а конкурентів за їхню увагу виникає все більше. Натомість "Маркетинг 4.0" містить ґрунтовні та детальні поради, як створити месидж, який почують, як завоювати довіру клієнтів і як схилити їх до поширення позитивної пропаганди про ваш бренд. Автор книжки, всесвітньовідомий батько-засновник маркетингу як дисципліни, пропонує досвідченим спеціалістам серйозну розмову про те, якими покупці є зараз та якими вони будуть завтра – у світі, де стрімко зростає взаємопов'язаність спільнот та постають нові технології.

Сара Найт. Магічне мистецтво ігнорування.

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Х.: Vivat, 2019

Авторка цього дотепного посібника, за допомогою якого ви позбавитесь настирливих колег, сімейних проблем і фізичних навантажень, пропонує кинути непокоїтися через незначущі дрібниці. І опанувати при цьому дивовижне мистецтво ігнорування і уміння бути творцем власного щастя. Тож у цій блискучій, дотепній і практичній пародії на бестселер Марі Кондо "Викинь мотлох із життя" авторка пояснює, як позбутися небажаних зобов’язань та не відчувати через це сорому й провини, а натомість витрачати свій час, енергію й гроші на те, що дійсно має значення. Завдяки цій книжці ви дізнаєтеся, як: припинити перейматися тим, що інші вважають зайвим; розділити те, чим треба перейматися, і те, про що турбуватися не варто; навчитися говорити "ні" й нарешті почати жити так, як мріяли. Тож досить задовольняти інших, закликають нас, час подбати про себе!

Раян Голідей, Стівен Генсільман. Зберігайте спокій. Щоденна інструкція з вирішення проблем.

К.: Наш Формат, 2019

Ця книжка змусить по-іншому поглянути на реальність, яка вас оточує, а також навчить підходити до вирішення будь-яких проблем із самовладанням та мудрістю. По суті, незамінне чтиво для того, хто шукає дієві поради, як позбутися відчуття стресу та спокійно сприймати кризові ситуації та повсякденні негаразди. Адже існують речі, які можемо змінити, і такі, що ні. Наприклад, хоч би як сильно ми сварилися з представником авіакомпанії, яка скасувала рейс через погодні умови, це не зупинить шторм. Хоч би як ви нервувалися в заторі, ви не поїдете швидше. Ви не примусите техніку не ламатися в найневдаліший момент, не станете нижчим або вищим, не народитеся в іншій країні. Але нервуючись через те, що не змінити, ми витрачаємо сили, ресурси й час, які могли би спрямувати на те, на що справді можемо вплинути.

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