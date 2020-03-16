Коты и блоги – 5 книг о том, как получить миллионную аудиторию (укр.)

У книжках цього огляду – реальні рецепти з лайфхаками і порадами майже на всі випадки життя, якому автори пропонують радіти. Але з однією умовою – якщо ви кардинально зміните це саме житті і почнете рухатися вперед. Тобто чухати кота за вухом чи виловлювати бліх у чужому блозі при цьому навряд чи вдасться, але принаймні спокійно почитати про те, чого нас позбавляють, цілком можливо.

Керол Флемінг. Говорити легко та невимушено. Як стати приємним співрозмовником. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Ця книжка – про численні аспекти "легкої світської бесіди" і мистецтво красиво розмовляти. Її авторка – кваліфікований логопед і тренер з мовних технік – вважає, що у спілкуванні не існує навички важливішої за так звану бесіду "ні про що". З її допомогою ви навчитеся: легко починати розмову та елегантно "виходити" з неї підтримувати бесіду одразу з декількома співрозмовниками правильно їсти, пити та рухатися під час розмови, надати своїй вимові максимальної привабливості, стати уважним та цікавим співрозмовником, завести нові корисні знайомства завдяки комунікативним навичкам. "Якщо треба попрактикуватись у вмінні вести невимушену та приємну світську бесіду, я виведу вас із затінку й направлю на сонячний бік вулиці, – закликає авторка. – Я витягну вас із вашого мікросвіту та відправлю в макрокосм, де ви зустрінете інших людей. Для багатьох із вас ті інші люди перебувають по інший бік стіни, яку називають "соціофобія" Ви вийдете зі свого "внутрішнього світу" назустріч новим стосункам, чого ніколи б не трапилося, якби ви продовжували концентрувати увагу лише на собі". Оскільки мистецтво красиво розмовляти — секрет особистого успіху кожного з нас, а все довкола починається зі слова, то нехай це буде легко, невимушено та вишукано!

Дж. Генк Рейнвотер. Як пасти котів. – Х.: Фабула, 2020

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Ця книжка про того, хто, як і коти, позбавлені стадного інстинкту, – програмістів, а також про те, як навчитися ними керувати задля досягнення найамбітніших цілей в IT-індустрії. "Лідерство вимагає від вас цілої низки нових навичок, і не лише програмістських тонкощів, – пише автор у розділі "Як вести за собою стадо". – Ви визначите ключові сфери, які потребуватимуть вашої пильної уваги. В іншому разі ви побачите, як вас ведуть у хибному напрямку, а ваша команда розбігається, немов налякані кицьки. Я не хочу, щоб ви цитували лорда Байрона і були серед "небагатьох, чий дух пливе понад розбитим щастям". Крім цього, у книжці чимало порад для програмістів про те, як працювати (і співпрацювати) у колективі. Зокрема, у розділах "Як управляти керівником", "Як проводити поради", "Як співпрацювати зі своїм начальником" і навіть "Як дати копняка своєму улюбленцю", автор розкриває всі тонкощі роботи з програмістами. Таким чином, ця книжка – не фальшива наука про управління, а скоріше висловлення думки, що створення чудового програмного забезпечення є мистецтвом, засвоєним на досвіді, який завжди був найкращим викладачем. Усе, що ви знайдете тут,- синтез ідей, які було засвоєно від цього постійного і вірного вчителя.

Марина Могилко. Як стати блоґером з мільйонною аудиторією. – BookChef, 2020

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Кардинальні зміни в житті у авторки цієї книжки відбулися з вивченням англійської мови. Вона зрозуміла, що англійську мову треба вчити, щоб досягати цілей, стати експертом в обраній галузі, читати книги і розвиватися, подорожувати і спілкуватися. "У дитинстві я завжди тяжіла до всього іноземного, – розповідає авторка. – Вперше я побувала за кордоном у 12 років -- у Фінляндії. Поїздка тривала один день, але вона здалася мені подорожжю в паралельний світ: я провела півдня в місцевих магазинчиках, дивуючись з товарів та їжі, яких раніше ніколи не бачила. Грошей вистачило лише на ручку з блискітками | гумку, але ще були мої перші закордонні покупки трофеї, які я гордо носила до школи". Також у цій книжці – про всі можливості, які відкриваються перед вами, коли ви знаєте англійську (навчання в іноземних університетах, проходження курсів світових експертів, робота перекладачем, дизайнером, копірайтером і життя в різних куточках світу). І звісно, написала про важливість особистого бренду і про те, чому "якщо вас не існує в соціальних мережах, то вас не існує взагалі". Цікаво і доступно авторка пояснила інструменти для популяризації блогу, які ви можете використати одразу після прочитання цієї книжки.

Сьюзен Девід. Емоційна спритність. Як почати радіти змінам і отримувати задоволення від роботи та життя. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

Авторка цієї книжки – психолог, доктор філософських наук – упродовж 20 років вивчала емоції людини, а її консультаціями користуються такі серйозні організації, як ООН, Всесвітній економічний форум, Ernst & Young (британська аудиторсько-консалтингова компанія) та інші. У книзі багато добре підібраних реальних прикладів із життя. Вони допоможуть вам зрозуміти, як найкраще реагувати на неминучі злети й падіння. Ви дізнаєтеся, як прийняти негатив і рухатися вперед. Ця книга допоможе вам намацати цінності, важливі саме для вас. А потім іти до вашої мети не тому, що так треба або вам її вселили, а тому, що ви самі так хочете. Для багатьох ця книжка стала ковтком свіжого повітря. Вони навчилися перетворювати свій негатив на позитивний досвід, змогли поліпшити взаємини й отримувати задоволення від життя. Книга зацікавила тих, хто стримував або ігнорував свої емоції і тих, хто вихлюпував їх назовні. Вона змусила читачів замислитися про власну поведінку, адже авторка доводить, що незалежно від того, наскільки ви розумні або креативні, якщо ви ігноруєте або неправильно сприймаєте свої емоції, ви втрачаєте можливість повністю реалізувати свій потенціал.

Рогіта Бгарґава. Неочевидне. Як передбачити майбутнє, аналізуючи тренди. – Х.: Віват, 2019

Аналіз тенденцій в авторки цієї книжки базується на великій кількості досліджень і дає змогу бути в центрі світових трендів. Загалом нам пропонують 15 абсолютно нових тенденцій у сферах маркетингу й соціальних медіа, технологій і дизайну, економіки й бізнесу, які допоможуть легко маневрувати в майбутньому та усвідомлено контролювати свої наміри й мету. Протягом останніх семи років авторка пророкує неочевидні тренди, що їх вже успішно застосовують провідні світові корпорації, такі як Intel, Under Armour, The World Bank тощо. Тож варто дізнатися, як використовувати силу неочевидного мислення, щоб докорінно змінити свій бізнес, кар’єру та досягти успіху.

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