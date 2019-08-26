Ковток повітря – 5 кращих перекладів, які врятують від нудьги

Події, що відбуваються у цих книжках, за визнанням їх героїв, "вибивають землю з-під ніг" і "перевертають життя догори дриґом". Тобто динамічна оповідь і карколомні сюжети гарантовані. Утім, навіть у щоденному побуті, як-то наприклад, у бестселері відомого британця, можуть траплятися банальні речі, з яких розпочинаються заколоти, війни та революції.

Джордж Орвелл. Ковток повітря. – К.: Видавництво Жупанського, 2019

Цей роман – своєрідний приквел до знаменитого "1984" видатного британського письменника і публіциста. В ньому розповідається про екзистенційну кризу звичайного представника англійського середнього класу на тлі загальної кризи напередодні Другої світової війни. У ранкових газетах суцільні вбивства від Іспанії до Китаю, на залізничній станції знайшли відтяті жіночі ноги, а весілля короля Албанії під питанням. До того ж криза середнього віку в героя, штучна щелепа у склянці, докучливі діти, сварлива жінка. І вся вулиця, де мешкає герой, відповідна. "Типова в’язниця з вишикуваними у ряд камерами. Довга лінія камер для тортур на кількох мешканців, в яких конають бідолахи із заробітком "не більше п’яти-десяти фунтів на тиждень". Над ними знущається начальник, дружина виїдає мозок, а діти висмоктують останню краплю крові". Загалом з цього роману можна дізнатися про передумови і побачити перші паростки страшного світу, описаного у "1984", оскільки на думку головного героя твору, нищення колишнього затишного світу розпочалося ще напередодні Першої світової війни, продовжилося і посилилося після її закінчення, і, вочевидь, довершиться Другою світовою – останньою, довічною, безкінечною.

Віржині Депант. Вернон Субутекс #1 – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

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Цей роман, а також його авторка – літературні сенсації Франції. Книжка розійшлася мільйонним тиражем, 45-річна письменниця стала фіналісткою Букерівської премії 2018 року, першою феміністкою, провокаторкою і головним персонажем літературного андеграунду. За романом знято кульовий телесеріал, а сама книжка затвердила за авторкою славу літературної панк-ікони, яка розпочалася з роману "Трахни мене" (1993). Цього разу, а саме в історії про Вернона Субутекса, авторка довела свою головну перевагу – нестримно-сатиричний ритм письма – до вражаючої досконалості. За сюжетом, герой роману, донедавна власник музичної крамнички, який ніколи не вірив, що все життя доведеться продавати платівки і футболки з рок-зірками, несподівано отримує сумнівну свободу. А саме – розпродає весь крам, стає невловним персонажем, точніше, злидарем, який поволі спускається на самісіньке соціальне дно. Звісно, секс, драгз і рок-н-рол при цьому додаються, хоч на хвилі безгрошів’я чолов’яга з ностальгією згадує часи, коли чудово знав, "як задешево з’їздити на концерт The Stooges до Ле-Мана або як програти сто євро в покер". Утім, життєвої мудрості а ля Буковскі йому все одно не позичати. "Життя часто грає на два тайми: – переконаний наш герой, – протягом першого воно тебе заколисує, змушуючи думати, що ти всім керуєш, а протягом другого, коли ти розслабляєшся і складаєш зброю, застає зненацька й завдає удару".

Ніл Ґейман. Океан у кінці вулиці. – К.: КМ-Букс, 2019

В тренде Боевики на Донбассе усилили обстрелы, погиб украинский боец

Автор цієї книжки переконаний, що не всі з нас добре пригадують своє дитинство. А якщо й так, то навряд чи всі спогади абсолютно точні, бо найпотаємніші з них можуть бути заховані, мов дитячі іграшки на дні забитої дорослими речами шафи, і лише повернувшись у місця, де ви виросли, ви згадаєте, як усе було насправді. Тож не дивно, що ця дивовижна казка для дорослих – часом добра, часом зла, часом страшна і моторошна – від "рок-зірки сучасної літератури" запрошує читача у подорож лабіринтами спогадів. Головний герой книги згадує семирічного себе і всі ті речі, які з ним траплялися у дитинстві. Повернувшись на сільську вулицю свого дитинства, він згадує також дивовижну сусідську дівчинку Летті Гемсток, яка обіцяла його захищати попри все. Сидячи на березі ставка, який Летті вперто називала океаном, він згадує те, що волів би забути.

Елізабет Ґілберт. Місто дівчат. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

Ця книжка – новий бестселер відомої авторки, яка підкорила світ романами "Їсти, молитися, кохати" та "Природа всіх речей". Цього разу мова про жіночу сексуальність і свободу, про відвагу бути собою і право жити так, як тобі хочеться. А ще — історія дуже незвичайного кохання, на яке наклала свою тінь війна, та справжньої дружби, яку нелегко знайти, зрозуміти та оцінити, особливо в такому непростому і мінливому місті, як Нью-Йорк. Все починається 1940 року, коли дев’ятнадцятилітню героїню виганяють з престижного коледжу. Батьки відправляють доньку на Мангеттен до тітки — власниці невеликого, проте дуже ексцентричного театру. Несподівано для себе дівчина опиняється у справжньому вирі довоєнного богемного життя. Знайомства із зірками, незвичайні театральні постановки, нестримний секс, ріки алкоголю і відчуття цілковитої свободи спершу заворожують та спокушають, а потім вибивають землю з-під ніг.

Анна Каньтох. Таємниця проклятого лісу. – Х.: АССА, 2019

Щодо історії, розказаної в цій книжці, можна ствердити, що таємниці ніколи не завершуються, адже вона є продовження містичного роману "Таємниця покинутого монастиря". За сюжетом, у Польщі 1953 року тринадцятирічна Ніна переживає подію, що сталася з нею на канікулах, яка, у свою чергу, перевернула її життя догори дриґом. Магія янголів у покинутому монастирі в Маркотах подарувала їй надзвичайний розум та силу, але вона так і не навчилася їх контролювати. Ніна намагається приховати свої здібності, бо знає, що будь-якої миті за нею можуть прийти ВОНИ — люди в мундирах, котрі полюють на янголів і всіх, хто до них причетний… Тож коли в школу приїздять поручник Лис та сержант Сова, дівчинка зовсім не здивована. Військові забирають її до Інституту Тотенвальд, де зібрали дітей, які контактували з янголами. У Тотенвальді Ніна зустрічає своїх друзів із Маркотів. І цього разу їм доведеться протидіяти не тільки магії янголів, яка зачарувала навколишній ліс, але й людям у мундирах, котрі змушують дітей важко працювати і проводять над ними дивні експерименти…

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