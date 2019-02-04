Ігор Бондар-Терещенко Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Магазин моєї мрії – 5 книг про те, як треба господарювати

Магазин моєї мрії – 5 книг про те, як треба господарювати //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/825/20c/5c582520cb74c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/825/20c/5c582520cb74c.jpg 2019-02-04T13:52:00+02:00 Ігор Бондар-Терещенко

Завжди було цікаво дізнатися, як саме почати господарювання, щоб ані хабарів, ані залежності від "державних" факторів, що, в принципі, одне й те саме. І не дивно, що всі при цьому озираються на тих, кому ці речі в їх країнах були невідомі. Тож нехай хоч на їх прикладі повчиться той, хто сьогодні починає цікавитися підприємництвом і прагне започаткувати власну справу. У всіх книжках огляду запропоновано буквально покроковий план успіху, який допоможе структурувати дії, почати якнайшвидше реалізовувати ідеї та отримувати додатковий заробіток.

Джеймс Дейвід Венс. Гілбільська елегія. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко; К.: Ніка-Центр, 2019

Ця книга – гірка, смішна, трагічна – про те, як жив і господарював один з класів Америки, що сформували її культуру. Крім музики "кантрі" та інших жанрів – від блюграсу і вестерну до госпелу – ці самі гілбілі, жителі гірських районів Аппалачів, подарували Америці цілу металургійну індустрію, а також героя всіх подальших комедій – такого собі простака зі штату Теннессі, який без смаку одягається, п'є віскі і стріляє з револьвера, коли йому заманеться. Насправді, все набагато складніше, і автор розповідає історію своєї сім'ї, яка почалася з надії на світле майбутнє післявоєнної Америки, а вилилася в опис соціального, регіонального і класового занепаду, тривожну розповідь про втрату американської мрії для великого сегмента громадян країни. "Відтак поставало питання: а що чекає на мене? – згадує автор. – Відповідаючи на це питання, я не міг уникнути згадки про глибинні проблеми місця, яке я називав своєю домівкою. Мені було відомо, що інші люди живуть інакше. Гостюючи у дядька Джимі, я не прокидався від вереску сусідів. Будинки в кварталі, де жили тітка Ві з Деном, були доглянуті, з охайно стриженими газонами, а полісмени, коли з’являлися, то усміхалися й махали руками, а не загрібали чиюсь матір або батька до каталажки. Тому мені стало цікаво: а що не так із нами?".

Стенлі Маркус. Магазин моєї мрії. – Х.: Фабула, 2019

Автор цієї напрочуд цікавої, корисної і практичної книжки – власник відомої в усьому світі мережі магазинів одягу "Neiman Marcus" – щиро ділиться власним досвідом, запрошуючи читачів стати свідками сумнівів і пошуків шляху, помилок і блискучих рішень, поразок і перемог. Його історія – це не лише перелік злетів і падінь, а також неймовірного успіху, насамперед – це історія родини, кількох поколінь, відданих своїй справі, династії, яка стала символом ділового успіху і сімейної єдності. Згадки про становлення бізнесу, перші поразки, перевагу аристократизму над демократичним устроєм, якщо мова про моду і масове виробництво супроти індпошиву – усе це в книзі ветерана виробництва і просто цікавої людини. "Попри всю свою щиру любов до роздрібної торгівлі і відданість їй, я не розглядаю її як найважливішу діяльність в історії людства, і я не проти такого становища, – вважає автор. – Я серйозно ставлюся до бізнесу і вкрай старанно працюю, як робив би це в будь-якій іншій сфері, яка викликала б у мене інтерес. Але я досі можу по-філософськи сприймати свою діяльність і розуміти її відносну важливість у загальній картині світу".

Кріс Ґільбо. Пасивний заробіток. Як перетворити ідею на гроші за 27 днів. – К.: Наш Формат, 2019

Автор цієї книжки – американський письменник, підприємець і мандрівник, який усе життя працює на себе – пропонує місячний план, який допоможе структурувати ваші дії, почати якнайшвидше реалізовувати ідеї та отримувати додатковий заробіток. Причому можна почати реалізовувати проект навіть не маючи багато грошей, купу вільного часу чи спеціальної освіти. Адже хобі обходяться дорого, натомість додатковий бізнес навпаки приносить гроші. Тож ця книжка допоможе відчути більшу фінансову свободу, знайти пристрасть, а також зробити правильний вибір у житті. "Трохи логіки — і ви одразу відшукаєте бодай декілька перешкод і можливостей, прихованих в ідеї вашого продукту чи послуги, – закликає автор. – Спитайте себе: "Що в моєму проекті є однозначно вигідним, а що — однозначно складним?". Якщо ви мрієте продавати космонавтам гольф-кари для Місяця, то від початку маєте розуміти, що в самій ідеї закладено значні обмеження...Аналогічно з можливостями. Їх досить легко визначити, якщо ви знаєте, хто може отримати вигоду з вашого продукту і як".

Ноам Вассерман. Дилеми засновника бізнесу. Як попередити помилки й уникнути їх під час створення стартапу. – Х.: Віват, 2018

Автор цієї книжки – професор Гарвардської школи бізнесу – присвятив вивченню стартапів понад 10 років. Тож він добре обізнаний на тому, коли слід створювати стартап, чи краще це робити самотужки, а чи разом із співзасновниками, і ким саме вони мають бути – друзями, колишніми колегами, родичами чи сторонніми особами? Справді, як розподілити акціонерний капітал, як підібрати персонал на тій чи тій стадії розвитку власної справи, як ділити прибуток, — ці та багато інших дилем розглянуті на сторінках цього дослідження, але не тільки системним вирішенням численних дилем вона цінна та вартісна. "Основна ідея цієї книжки полягає в тому, – нагадує її автор, – що будь-які рішення, котрі стосуються створення компанії, мають бути свідомими. Кожне з них вимагає від засновника зважування всіх можливих альтернатив, яких зазвичай буває значно більше, ніж здається на перший погляд. "Правильне" рішення нерідко буває неочевидним, а то й парадоксальним. Якщо при цьому воно вимагає високих витрат, його прийняття стає дуже болючим і змушує засновника йти на непрості компроміси".

Верн Гарніш. Масштабування бізнесу. Покрокова стратегія збільшення прибутків. – Наш Формат, 2019

Ця книга – про дієву стратегію масштабування бізнесу та збільшення прибутків. Автор разом з командою Gazelles пропонують набір методик, які допоможуть чітко зрозуміти план розвитку компанії, окреслити стратегічні завдання та в результаті відчутно збільшити масштаб підприємства та його прибутки. Адже саме компанії, що розвиваються, а не малі чи великі компанії – створюють основну частину робочих місць та дають більшу частину інновацій економіці, тож перед нами безцінний путівник для лідерів таких компаній. "Ми безліч разів чули від підприємців питання "Як масштабувати бізнес?" — воно підказало нам назву й основну тему цієї книжки. А друге питання було: "Як це все пережити, зберігши здоровий глузд і відносини? – дізнаємося ми з книжки. – Мільйони людей засновують нові фірми, але 96 % із тих, що виживають, лишаються "мишами". І лише дрібка — "газелі", або компанії, що розвиваються, — сягає виторгу понад 10 мільйонів доларів, 100 мільйонів доларів, 1 мільярда доларів".

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