Максимум, что мы можем – 5 книг о дальнейшем развитии событий (укр.)

Автори цих книжок пропонують те, що стане усім нам у пригоді після завершення карантину. А саме – уміння спілкуватися в реальному, а не віртуальному світі з метою досягти максимуму в "живому" житті. Здається, варто прислухатися до того, що потенційно може допомогти безболісно вписатися у "нову" реальність.

Брайан Трейсі. Досягнення максимуму. 12 принципів. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

Всі, хто прочитав і радять цю книжку, погоджуються в одному: вона – це реальний шлях до успіху, причому те, як швидко він прийде, залежить від нашого з вами бажання. Насправді автор цієї книжки пропонує план успіху, що заснований на досвіді, а не на теорії, тож серед його порад – детальний план з досягнення успіху, звершення, збільшення прибутку, швидкого кар’єрного просування та кращих результатів у кожній сфері вашого життя. "У цій книжці я покажу вам, як натиснути на прискорювач власного життя та досягти поставлених цілей швидше, ніж ви могли мріяти, – обіцяє автор. – Поділюся з вами низкою практичних перевірених методів, які працюють для кожного, хто їх використовує, і дам найпотужніші та найпопулярніші інструменти й методи для особистого і кар’єрного успіху, що їх колись вигадали, а також стратегії, які використовують усі успішні люди в кожній сфері. Приєднуйтеся до мене в подорожі, під час якої ви відкриєте та дослідите величезні незвідані області власного потенціалу. Вирішіть сьогодні створити власне майбутнє".

Авінаш К. Діксіт, Баррі Дж. Нейлбафф. Мистецтво стратегії. Путівник до успіху в житті та бізнесі від експертів теорії гри. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

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Ця книжка для того, хто хоче досягти більшого у бізнесі та житті, використовуючи науково доведені стратегії, а також для тих, хто захоплюється математикою і теорією ігор. Загалом стратегічне мислення – це мистецтво перевершити суперника, усвідомлюючи, що суперник намагається перевершити тебе. Це також мистецтво пошуку шляхів до співпраці, навіть коли інші керовані винятково особистим зиском. Це мистецтво тлумачити і виявляти інформацію. А ще мистецтво ставити себе на місце іншого, щоб передбачити його вчинки й уплинути на них. Автори книжки вважають, що майстерне стратегічне мислення за таких численних і розмаїтих ситуацій і надалі залишається мистецтвом, але в основі його є кілька простих базових принципів – так і виникає ціла наука стратегії, а саме – теорія гри.

Ґай Кавасакі. Мистецтво змінювання сердець, умів, дій шлях зачарування в бізнесі. – Х.: Віват, 2020

Пригадайте, які емоції у вас виникають, коли берете до рук новенький iPad. Або торкаєтеся керма BMW. Або міряєте взуття від Chanel. Що ви відчуваєте? Зачарування і досконалість. І річ не лише в популярності бренду. Не в рекламі та маніпулюванні свідомістю покупця через психологічні тригери. А саме в переживанні чару та мистецтві викликати його у клієнта. Ця фішка — must-have брендів-флагманів ринку. Зачаровування в бізнесі — це процес, завдяки якому людина в захваті від продукту, послуги, організації або ідеї. Його наслідком є добровільна й довготривала підтримка, взаємовигідна для обох сторін. І тепер ви маєте змогу досконало опанувати це мистецтво, яке збільшить вашу клієнтську базу, розширить сфери впливу компанії й перетворить її на мегауспішну та прибуткову. Від зовнішнього вигляду персоналу до оформлення банерів на Facebook та YouTube — Ґай Кавасакі знає, як використати навіть найменшу деталь, щоб зачарувати кожного.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 1 июня и последние данные о карантине

Шон Ейкор. Великий потенціал. Припиніть гонитву за успіхом й отримайте більше щастя і гараздів. – К.: КМ-Букс, 2019

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У цій книжці нам демонструють, як відкрити приховані джерела потенціалу в собі та своєму оточенні. Оскільки у світі, де панує конкуренція та індивідуальні досягнення, ми вимірюємо та втілюємо свій потенціал у зовсім неправильний спосіб, намагаючись досягнути успіху, зокрема й за рахунок невдач інших, ми не тільки обмежуємо наш потенціал. Таким чином, постійна боротьба напружує і виснажує нас. Натомість автор цієї книжки, спираючись на свої дослідження, проведені в 50 країнах, пояснює, що торування шляху до успіху і щастя — це не спортивні змагання. Навіть більше, успіх і щастя майже повністю залежать від нашої здатності контактувати і взаємодіяти з іншими людьми, навчатися одне в одного. Таким чином, коли ми допомагаємо іншим стати кращими, ми самі розвиваємось, розширюємо межі своїх можливостей, підвищуємо свій потенціал. Саме у такий спосіб автор пропонує торувати новий шлях до процвітання в сучасному світі.

Ненсі Еткофф. Виживання найгарніших. Наука краси. – К.: Yakaboo Publishing, 2019

Авторка цієї книжки – доктор психології, дослідниця і викладачка Гарвардської школи медицини, практикуюча психологиня – стверджує, що зацікавлення мовою, трендами чи просто власним іміджем не є виявами зіпсутості, матеріалізму, бездуховності, марнославства чи поверхневості. Спираючись на десятки наукових праць та результати сотень авторитетних досліджень на перетині соціальної психології, соціометрії, біології та фізіології, вона пояснює чіткі взаємозв’язки між тим, що люди зазвичай вважають красивим, та еволюційними потребами нашого виду. Простежуючи відмінності сприйняття вроди, моди та сексуальності в різних країнах, культурах, епохах, суспільних прошарках, авторка відзначає, як на вподобання впливають вік, стать, орієнтація і суспільні норми і пояснює причини цих відмінностей. Вона розглядає практично кожен елемент людської зовнішності та детально пояснює, що ми незмінно намагаємося розгледіти та підкреслити в собі самих, і що бачать наші потенційні сексуальні партнери, суспільство та навіть роботодавці.

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