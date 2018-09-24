Нацарюю рублів сто і втечу – 5 книг про те, як це буває

…Так чи інакше, але всі книжки цього огляду – про стратегію і тактику. Незалежно від того, чи мова в них про цілком реального Стіва Джобса чи вигаданого сина античних богів – всі герої намагаються бути першими. Але видертися на вершину успіху і слави – ще не все, адже треба ще зуміти на ній утриматися. Інакше буде, як в анекдоті, де в хлопа питали, що б він робив, якби став царем…

Марк Розін. Успіх без стратегії. Як припинити планувати і почати робити бізнес. – Х.: Фабула, 2018

Автор цієї книги мовить зокрема про те, що ХХI століття поповнило міфологію бізнесу двома яскравими міфами — міфом про Зростання та міфом про Віщуна. Першим продовжують бавити аудиторію, яка полюбляє графіки зростання, які стремлять у небо, другі за взірець мають Стіва Джобса, який, погодьмося, не дуже часте явище у світі бізнесу. Тим часом, у світі діяли й діють мільйони геть інших, "неправильних" менеджерів і бізнесменів, які не відповідають загальноприйнятим "канонам". "Вони шукають нові вигідні нагоди й хапаються за них, – переконує нас автор, – вони просуваються навпомацки, пробуючи й помиляючись, вони діють абсолютно тактично, захоплюючись то однією, то другою ідеєю. Підприємців і менеджерів першого, візіонерського, типу автор називає "стратегами"; других – експериментаторів – "опортуністами". Стратеги створюють стратегію на багато років уперед і потім реалізують її, не розмінюючись на спокусливі прожекти. Опортуністи будь-якої миті "готові почати з чистого аркуша, вони "фліртують" з усіма привабливими бізнес-можливостями і багато з ким ладні "лягти в ліжко", але й кидають те, що вже розпочато, надзвичайно легко". Отже, як вибрати? З одного боку, насправді соромно зізнатися, що ти тактик і опортуніст, адже на пострадянському просторі навіть саме слово "опортунізм" є амбівалентним. З другого боку, opportunity перекладається з англійської як "можливість", а можливість — це прекрасно, чи не так? Якщо згодні – це книжка для вас.

Рік Ріордан. Герої Олімпу. Зниклий герой. – Х.: Ранок, 2018

Цей роман – про великого Персі Джексона – того самого сина бога, який переміг у війні з титанами, і раптово зник! Але у житті він – звичайний хлопець, тому його намагається розшукати дівчина Аннабет, але ... замість свого друга вона знаходить того, хто не пам'ятає про себе нічого, крім імені. Незабаром після цього оракул прорікає нове пророцтво, і як-то кажуть, хвала Зевсу, якщо ці події між собою не пов'язані. Інакше бути новій світовій війні .. Загалом "Герої Олімпу" – цикл героїчного підліткового фентезі, довгоочікуване продовження популярної серії "Персі Джексон" від славнозвісного Ріка Ріордана. Зокрема у цій, першій книзі "Герої Олімпу. Зниклий герой", здійснюється Велике Пророцтво: сили, страшніші за титанів, загрожують Олімпу та всьому людству, чудовиська не затримуються в Тартарі, а мертві повертаються із Підземного царства... У відповідь на це Зевс зачиняє Олімп і забороняє богам спілкуватися зі своїми дітьми-героями. Як це схоже на типову поведінку самозакоханих і впертих і богів! А може, справа в загрозі розкриття страшної таємниці, яку олімпійці ретельно приховували протягом століть? Чи ще гірше – хтось керує їхньою свідомістю?

Олег Криштопа, Христина Бурдим. 10 успішних компаній — Брустурів: Дискурсус, 2018

Ця книжка – про нову якість підприємництва в Україні. Автори книжок зібрали історії 10 компаній, розпитали керівників та працівників про побудову їхнього бізнесу — від появи ідеї до створення якісного українського продукту. "Це книжка про українську мрію, – впевнені вони. – Всі історії про те, як з мінімумом стартового капіталу, але максимумом унікальних ідей можна досягти успіху. Один зі співрозмовників у книжці дивується: як можна ремствувати на погані умови в Україні? Країні, яка розвивається, і тому для нової справи просто безліч можливостей. Потрібно лише знайти їх". І слід визнати, що герої цієї книжки їх знаходять. Так, наприклад, засновники мережі "23 ресторани", чия історія відкриває цю книжку. Більшість тих, хто створював цю прикарпатську компанію, родом зовсім не з цих країв, тобто не з Івано-Франківська. Аліна — з Криму, Олександр – з Харкова, Олена і Тоня – з Донбасу. Не всі їхні ідеї у консервативному містечку сприймалися із захватом, про що дізнаємося згодом. Можливо, саме тому вони порівнюють свої заклади з НЛО. У такий самий спосіб захоплення своєю "всеукраїнською" справою демонструють інші учасники розмови про нове підприємництво – від "Коника" і "Покутської кераміки" до "Селиської сироварні" та "Чистої хати".

Річард Флорида. Homo creativus. Як новий клас завойовує світ. - К.: Наш Формат. 2018

Автора цієї книжки – теоретика урбаністики, професора Торонтського університету – називають "голосом інновацій", тож довіряти його думці цілком можна. Зокрема міркування про те, що ж таке – цей самий "новий економічний клас", про чию роль у майбутньому розвитку суспільства сьогодні тільки й розмов. При цьому автор радить по-новому дивитися на оточуючу нас реальність. Стверджуючи, що креативна складова в різних сферах соціального життя буде збільшуватися, і зокрема в економічній. Сьогодні цей "прошарок" суспільства – а насправді справжній креативний клас! – складає 30% робочої сили, і надалі цей відсоток буде зростати. І саме від нього у недалекому майбутньому залежатиме, як будуть організовані робочі місця на підприємствах, як функціонуватиме економічний ринок і розвиватимуться міста.

Чарльз Вілан. Гола економіка. Викриття нудної науки. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

На самому початку цієї книжки чимало поважних осіб, фахівців та знавців своєї справи рекомендують її всім, хто хоче краще розуміти основи економіки з найменшими зусиллями і найбільшим задоволенням. І це не дивно, адже автор зробив неможливе: перетворив вивчення економіки на захопливу, докладну й дуже веселу розвагу. До цього часу вважалося, що економіка й економісти – нудні чи взагалі відсталі. "Економіст – той, хто добре розуміється на цифрах, але не має здібностей, щоб стати бухгалтером", – свідчить "народна" мудрість, але в цій книжці негативний образ розвіяно. Адже вплив економістів сьогодні стає все помітнішим у бізнесі й фінансових спільнотах. Саме вони впливають на безліч інших бізнес-рішень. Вони проектують попит на продукцію таких різних між собою компаній, як "General Motors" і "Procter & Gamble". Вони працюють у багатьох консалтингових компаніях, вирішуючи бізнес-задачі від стратегічного планування до інвентаризації. Вони допомагають інвестиційним фірмам створювати портфелі цінних паперів, аналізуючи співвідношення між очікуваними прибутками та ризиком. Вони консультують фінансових директорів корпорацій. Зрештою, саме вони допомагають нам стати багатими не на словах, а на справі.