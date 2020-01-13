Очима жертви – 5 детективів з незвичним слідством

Немовби за назвою однієї з книжок цього огляду, історії в них гіпнотизують і лякають, спантеличують і надихають на пошуки злочинця. І це не дивно, адже самі автори використовують в якості головних героїв своїх детективів далеко не відповідних персонажів – відставних суддів і юнаків на канікулах, лікарів-не-криміналістів та інших цивільних. Тож чому б не спробувати розкрити якийсь злочин нам з вами? Тим паче, що в одному з випадків нам пропонують побачити вбивцю "крізь очі жертви"…

Ніклас Натт-о-Даґ. 1793. – Х.: Фабула, 2019

Осінь Середньовіччя, описана у цьому детективному романі, мало відрізняється від сьогоднішнього жанрового стандарту. Погані дороги, пияк-слідчий, проблеми з таможнею. "Митник, який щойно прокинувся, освітив карету ліхтарем і постукав у двері з правого боку. "Добрий вечір, – мовив хрипким голосом і позіхнув. – Пізнувато подорожуєте. Можна побачити ваші документи?" Чоловік навпроти мене вийняв з кишені папір. Я, звичайно, не мав ніяких документів, люба сестро, від самого прибуття до Стокгольма". Насправді ж, за сюжетом, восени 1793 року в загидженому озері Фатбурені, куди вода змиває сміття з усього Седермальму, знаходять спотворений труп. Розслідувати справу таємничого покійника береться Сесіл Вінґе, колишній прокурор, який уже не раз допомагав поліції Стокгольма розкривати злочини. От тільки здоров’я його щодень гіршає, і схоже на те, що справа буде його лебединою піснею. Часу залишається обмаль, а прийдешня зима обіцяє бути найскладнішою за останні десятиліття.

Ларс Кеплер. Гіпнотизер. – К.: КМ-Букс, 2020

Реклама

Цикл гостросюжетних трилерів про детектива Йону Лінну – міжнародна сенсація, яку вже видали сумарним накладом у 12 мільйонів примірників більш ніж 40 мовами світу За сюжетом зокрема цього роману зі згаданого циклу, жахливе потрійне вбивство сталося у передмісті Стокгольма, і комісар поліції Йона Лінна береться за розслідування. Тільки один свідок жахливої різанини залишається в живих – п'ятнадцятирічний хлопець, чию родину вбили на його очах. Злочинець також хотів убити і хлопця – той отримав більше ста ножових поранень і впав у шоковий стан. У відчайдушних пошуках зачіпок, комісар Лінна бачить тільки один варіант: гіпноз. Він закликає доктора Еріка Марію Барка загіпнотизувати хлопця, сподіваючись побачити вбивцю крізь очі жертви. Але доктор Барк обіцяв, що більше ніколи не братиметься за таку роботу – вона не тільки етично сумнівна, але пов'язана з дуже неприємними для нього спогадами. Порушуючи свою обіцянку і гіпнотизуючи жертву, він розгортає довгий ланцюжок страхітливих спогадів....

Жоель Діккер. Зникнення Стефані Мейлер. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

В тренде Окончание долгих выходных: психолог рассказала, как настроиться на рабочий лад

За сюжетом цього детективного роману, сорокап’ятирічний капітан поліції, унікальний слідчий, що розкрив усі справи, за які брався, й дістав за це прізвисько Капітан 100%, вирішує йти у відставку. На прощальній церемонії, під час якої його вшановують десятки колег, з’являється журналістка на ім’я Стефані Мейлер і заявляє, що двадцять років тому в найпершій справі, яка стала визначальною в кар’єрі Капітана й кардинально змінила його життя, капітан припустився фатальної помилки, через яку в убивстві чотирьох людей обвинуватили невинну особу. За кілька годин Стефані Мейлер, яка самостійно провадить розслідування того давнього злочину, таємничо зникає. Наш Капітан 100% вирішує зачекати з відставкою й береться за повторне слідство...

Маргарита Сурженко. Вона знає таємницю – Х.: Фоліо, 2019

Реклама

У цьому містичному детективі, втративши батьків під час шторму, головна героїня – дівчинка Кіра опиняється на безлюдному острові. Блукаючи посеред тропічних дерев, вона знаходить покинутий храм, в якому раптом починає бачити потоки – потоки достатку та бідності, удачі та нещастя, світла та темряви... Кіра розуміє, що це – невідома їй раніше суперсила. За допомогою цієї суперсили Кіра не просто вибирається з острову, а починає нове життя. Через кілька років, ставши відомою письменницею, вона виходить заміж за улюбленого чоловіка, але з часом виявляється, що її успіхи не всім подобаються, заздрість до її таланту призводить до того, що дехто хоче присвоїти її недописану книгу і взагалі… вбити її. Чи допоможе Кірі її суперсила? Чи врятують потоки?..

Андрій Кокотюха. Группа залізного порядку. – Х.: Фоліо, 2020

До цієї книжки увійшли дві повісті про пригоди Максима Білана та Дениса Черненка. За сюжетом однієї з них друзі відпочивають у селі на Полтавщині, і все було б звично, якби раптом Максим випадково не побачив у воді якесь страховисько. Зрозуміло, що юний детектив не міг не перейнятися цим фактом і не почати розшукувати причину появи гада у їхній річці. Але виявляється, що гади-плазуни значно безпечніші за гадів-людей. Обом хлопцям треба проявити неабияку сміливість і кмітливість, бо їхнім супротивником цього разу стає надзвичайно небезпечна і розумна людина на ім’я Анатолій Громовець, яка до того ж має впливових друзів. І яким же здивуванням було для Максима та Дениса, коли цей Громовець, прозваний Плазуном, стає директором школи, де навчаються юні детективи…

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама