Откуда в Украине вирусы? – 5 книг о настоящей цели диверсантов (укр)

Мова у цих книжках не лише про епідемію, яка сьогодні захопила весь світ, але й про не менш заразливих паразитів на зразок відеоігор чи соцмереж, які впливають на наші реалії. А вже їх автори – справжні сталкери і провідники у химерному світі вірусів, які розповідають, як ті живуть, зростають, змінюють людство і що ми робимо для того, аби зупинити їхнє поширення.

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Френк Раян. Вірусосфера. Від застуди до COVID – навіщо людству віруси.

К.: Yakaboo Publishing, 2020

Ця книжка – захоплива і вкрай актуальна подорож до світу вірусів, з якої можна дізнатися про те, чим вони є насправді, що роблять у природі та яку роль відіграли в еволюції на Землі та в історії людства. Автор розкриває ці та інші питання, глибоко занурюючись у проблематику низки хвороб, що їх спричиняють віруси. Він починає зі звичайної застуди, знайомих усім кору, вітрянки, герпесу, свинки і краснухи та поринає разом із читачами в подробиці таких менш поширених хвороб, як сказ, костоломна лихоманка, Ебола та навіть вірус-індуковані ракові захворювання. Завдяки цій книжці читач дізнається про особливості поведінки вірусів і про причини, через які віруси вражають людство. Автор пояснює, як віруси еволюціонували паралельно з нами і допомогли нам стати тими, ким ми є тепер. "Втішним, хоча й дещо несподіваним є той факт, що чимало інфікованих COVID-19 мають відносно м’яку форму хвороби, і лише в однієї п’ятої розвивається тяжка чи навіть загрозли­ва для життя форма, – роз’яснюють нам. – Утім, це компенсується тим, що COVID-19 страшенно заразний, тож навіть ця невелика меншість, у якої розвивається складніша та загрозли­ва форма, може бути значно більшою, ніж ми спершу вважали.

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Михайло Адрейчин. Інфекції і люди. Розмисли клініциста.

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2020

У цій книжці автор наводить яскраві спогади про пацієнтів, які йому найбільше запам’яталися за 55 років професійної праці лікаря-інфекціоніста. Важливе місце у споминах відведено роздумам про співпрацю з колегами, окремі досягнення та допущені помилки, специфіку інфекцій та морально-психологічні особливості інфекційних хворих. "Дуже важливо у кожному хворому бачити людину, – нагадують нам. – Щоб це було кредо лікаря, він сам має бути людиною у кращому розумінні цього слова. Однак поводитися належним чином при виконанні професійних обов'язків непросто. Наскільки це вдалося мені -- нехай підтверджують або заперечують мої пацієнти і майбутні читачі цієї книжки споминів. Минулого не зміниш, але молодим лікарям почерпнути краще з досвіду старшого покоління не завадить. Збереження тяглості поколінь, тобто спадковості накопиченого багажу знань та вмінь -- важлива умова удосконалення суспільних відносин і поліпшення благополуччя народу. Не можна допустити того, щоб кожне нове покоління лікарів, у тому числі інфекціоністів, розпочинало діяльність з, так би мовити, чистого аркуша. У минулому наш народ це вже проходив і нічого доброго не отримав".

Джейсон Шраєр. Кров, піт і пікселі. По той бік створення відеоігор.

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К.: BookChef, 2020

Автор цієї книжки недаремно вважає, що розробка відеоігор — це набагато більше ніж те, що ми всі звикли спостерігати в процесі гри. За пікселями, які ми бачимо на екрані монітора стоїть креативна і технічна логістика, яку використовують для створення найпопулярніших ігор сьогодення, і вона складніша за самі ігри. Загалом у цій книзі автор знайомить читачів із захоплюючим світом, що вирує за лаштунками розробки відеоігор, де творцем може бути команда з кількох сотень перевантажених роботою аутсайдерів або навіть всього-на-всього геній-одинак. Вивчення художніх проблем, технічних можливостей, вимог ринку показує, що доведення будь-якої гри до логічного завершення, яке ми спостерігаємо безпосередньо в процесі самої гри, вартує фантастичних зусиль. Узявши деякі з найпопулярніших останніх ігор, автор занурює читачів у кухню процесу розробки, хоч то завдання побити неможливий графік, подолати незліченні технічні кошмари для створення гри або ж узагалі створення абсолютно нового віртуального всесвіту з нуля. Таким чином, це книжка, яка показує складний і нестійкий світ створення комп’ютерних ігор, у ній ідеться про самовідданих і неоспіваних героїв, які створюють хітові ігор, котрі лишень можна уявити.

Дженніфер Гарді. Воно заразне. Воно заразне. Інфекційний світ патогенів та мікробів.

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Х.: Vivat, 2020

Авторка цієї книжки – доктор наук, старший науковий співробітник Центру боротьби з хворобами Британської Колумбії і доцент Школи населення та громадського здоров’я, яка входить до складу Університету Британської Колумбії. Якщо придивитися, пише вона, що ми побачимо? Власну шкіру? Дверну ручку? Склянку води? Свіже повітря? Далебі, так, та заразом ми побачимо домівки – житло мільйонів крихітних, манюніх істоток. Мікробів. Чого вони хочуть? Подібно до нас, мікроби прагнуть жити мирно й займатися своїми справами. І то було б непогано, якби… їхні справи не ставали причиною наших недугів! Власне, отакі хвороботворні мікроби називаються патогенами… І знайти їх можна геть усюди. Що робити? Не панікувати! Тож ця книжка стане нашим провідником у химерному мікроскопічному світі патогенів — ми дізнаємося, як вони живуть, зростають, змінюють людство і що ми робимо для того, аби зупинити їхнє поширення.

Юлія Смаль. Як я була ботом.

К.: Комора, 2019

Авторка, якій довелося побувати ботом, розповідає про свій досвід та про те, як влаштовані наші інтернет-хащі. Свого часу вона вела 12 анонімних акаунтів, "розкручуючи" рекламну продукцію пропагандистського формату. У своїй книжці яку авторка, працюючи в Китаї, прилітала презентувати в Україну, вона ділиться міркуваннями про вірусну рекламу та природу холіварів, про інтернет-шахраїв та різницю між ботами, тролями і хейтерами, про інформаційну гігієну та збереження здорового глузду в умовах суцільного інформаційного шуму. І, врешті, про те, як соцмережеві паразити впливають на наші реалії.

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