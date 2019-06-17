Ігор Бондар-Терещенко Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Пригоди і вигоди – 5 книг про те, їхати чи залишатися

Автори цих книжок пишуть, або виїхавши у недалекі світи, або збираючись до ближнього зарубіжжя. Дехто з них навіть пропонує одразу включатися в пошуки кращого життя. І лише небагатьох турбує доля того, що вони залишили.

Катя Кулик. Пригоди француза в Україні. – Х.: Фоліо, 2019

Ця історія – про погляд на Україну очима іноземця, а також відповідь на те, чим наша країна може здивувати, зацікавити, налякати і привабити одночасно. За сюжетом, француз закохується в таємничу рудоволосу українку в паризькому метро і вирушає на її пошуки. Процес пошуків перетворюється на приємну пригоду — Одеса, водоспад Шипіт, печера Атлантида, тамбури потягів, справжнє українське село, кліщі, тантричний секс і нефритові яйця, вареники і куліш, Карпатські зорі з чорницями, мрії про далекий острів Сен Мартен, болівійські пристрасті і бачата з кубинцями. Україна у вирії танцю і подорожей, що пахне морем, кольору зоряного неба, неймовірна, захоплююча, на¬ївна та різнобарвна. Закохатися в Україну і закохатися в Україні. Тим паче влітку. "Жити в Україні у червні — переконує авторка, – особливо смачно, з-під землі світиться сонцем соковита трава, скоро почнуть родити перші огірочки з пупиришками, жовті та червоні черешні стоять у малому тазі на кухні і просять — ставай сироїдом, кидай сало і їж тільки черешні та полуниці".

Олена Гураль. З любов’ю, Серж Лифар! Кн. 1. Київ назавжди. – К.: Саміт-Книга, 2019

Це перша частина трилогії про видатного балетного танцівника, засновника Паризького університету хореографії та Університету танцю. Книга знайомить з першим коханням та київським періодом життя героя до грудня 1922 року включно. Справжня епічна сага, родинна історія, повноцінний біографічний роман, в якому – літо майбутньої зірки в циганському таборі, опіка батьків, переїзд до Києва, юність і перші захоплення аж до подальшої еміграції. Час від часу авторка робить історичні відступи, розповідаючи про Київ початку ХХ століття, Першу світову, подальші "революційні" події. "На Різдво 1917-го більшовики увійшли до Києва. Життя зупинилося: люди боялися ходити по місту і намагалися відсиджуватися по домівках". Тож не дивно, що з часом, а саме у 1923 році нашому героєві довелося тікати на запрошення Дягілєва через Польщу і Німеччину – до Парижу. Але навіть тут, де Дягілєв в той час організовував "Російські сезони", Сергій (Серж) Лифар не забував про своє коріння, про що мова вже у наступній книзі трилогії, "Піднятися на Царський майданчик і подивитися на величний Дніпро, – мріяв він на чужині. – На його міць! Милуватися сонячною доріжкою на воді. Вдихнути повітря козацької волі й крикнути рідною українською мовою: "Батьку, ти чуєш мене?".

Галина Петросаняк. Екзофонія. – Брустурів: Дискурсус, 2019

"Витончена, делікатна, має бездоганний літературний смак", – пише про цю авторку Тарас Прохасько. "Це рідкісна птаха, це Rara Avis, це Галя Петросаняк!", – підтверджує Юрко Андрухович. Цього разу про неї свідчать Карпати й Париж, Галич і Пакистан, Станиславів і Відень, Коломия й Прага, Краків і Ходорів – загалом такою є географія поезії Галини Петросаняк. Так само різноманітна й тематика: осілість і рух, мир і війна, слово й мовчання. Авторка вражає спостережливістю та увагою до деталей, ерудицією й культурою. Книжка поліфонічна: голос ліричного "я" – то тихий, то надривний – перегукується з безліччю інших, радісних і трагічних: з голосом коханого чоловіка, грецьких героїв, галицьких гебреїв, українських мандрівниць і мандрівників. Проте найгучніший тут – голос Бога. До книжки увійшли найновіші вірші поетеси та вже добре відомі.

Денис Каплунов. Як писати комерційну пропозицію. – Х.: Фабула, 2019

Написана у формі майстер-класу, ця книжка містить десятки кейсів із власного досвіду відомого українського копірайтера. Автор щедро ділиться тонкощами створення ефективних комерційних пропозицій (КП). Наприклад такими: "Коли ваша комерційна пропозиція передбачає реально вигідні умови співпраці, робіть на це ставку з перших рядків. Зокрема, ця рекомендація стосується ситуацій, коли ви відправляєте нову пропозицію дилерам, з якими уже співпрацюєте". Тож читачеві залишається тільки скористатися конкретними порадами і вийти на новий рівень власної ефективності. "Незалежно від чийогось бажання, комерційні пропозиції працюють, – перенує нас книжка. – Просто слід переглянути свої підходи, відповідально поставитися до цієї роботи й навчитися зацікавлювати клієнтів за допомогою техніки письма. Моя думка підтверджена результатом: попередня моя книжка "Ефективна комерційна пропозиція" стала бестселером попри досить високу вартість. Я продовжую одержувати вдячні листи від читачів, які змінили свої КП — і відчули різницю".

Дженіфер Мур-Маллінос. Безпека в інтернеті. – Х.: Кенгуру, 2019

Авторка цієї захоплюючої книжки вкотре нагадує про те, що в будь-якому випадку – чи то їхати, а чи залишатися – але ми так звикли до комп’ютерів, до щоденного користування ними, що майже забули про інтернет-безпеку. А це дуже важливо, особливо під час подорожі! Героїня цієї книжки на власному досвіді переконалася в тому, що інтернет містить безліч загроз, особливо для дітлахів, які легко можуть стати об’єктом для злочинців. Авторка книжки в цікавій, необтяжливій формі нагадує нам про заходи безпеки під час користування комп’ютером. В серії також представлені книги: "Вирішуємо конфлікти", "Не зловживаємо відеоіграми".



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