Ігор Бондар-Терещенко Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Пригоди "віршомаза Сержа" і "графомана Коки" – 5 скандальних книг весни

Пригоди "віршомаза Сержа" і "графомана Коки" – 5 скандальних книг весни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/650/a59/5c8650a597569.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/650/a59/5c8650a597569.jpg 2019-03-11T14:12:00+02:00 Ігор Бондар-Терещенко

Крамольних книг ніколи не бракувало в літературі, але їх сьогоднішня актуальність свідчить про більш глибоку кризу, ніж просто авторське бажання скандалу. Таким чином, економічні зізнання заморських правдолюбів, еміграційна проза чи навіть історія віртуальних персонажів нашого рідного сучукрліту може в черговий раз збудити суспільне болото, змусивши до невинного, здавалося б, читання.

Джон Перкінс. Нові зізнання економічного вбивці. – Х.: Фабула, 2019

У цій скандальній книзі описуються жорстокі методи та впливові економічні організації, які очолюють безрозсудні керівники, що прагнуть підірвати контроль суспільства над економічною владою. Автор зробив ще один помітний внесок у світ, якому потрібні такі правдолюби, що розкрили б очі на справжні джерела політичної, соціальної та економічної влади. "Книга дає глибоке розуміння того, як економічні вбивці та шакали поширили свою владу", – зауважує один з впливових американських рецензентів. – Це дивовижна та хоробра книга, що висвітлює розрухи, з якими ми нині зіткнулися, та пропонує стратегію, як їх зупинити". Натомість сам автор більш тверезо характеризує своїх колишніх колег. "Економічні вбивці – уточнює він, – це високооплачувані професіонали, які ошукують країни по всій земній кулі на трильйони доларів. Вони виводять гроші зі Світового банку, Агентства США з міжнародного розвитку та інших іноземних гуманітарних організацій до скарбниць величезних корпорацій і кишень кількох заможних родин, які контролюють світові природні ресурси. Брехливі фінансові звіти, фальсифіковані вибори, хабарі, вимагання, секс і вбивства — ось їхні інструменти. Вони грають у таку ж стару гру, як і імперія, але яка за часів глобалізації досягла нових, страхітливих розмірів".

Ігор Скрипник. Поза сценою українських революцій. — Л.: Астролябія, 2019

Будь-який революційний досвід вписується у загальну історію національно-визвольного руху, і в даному сенсі книжка українського журналіста, публіциста і письменника Ігоря Скрипника – яскраве тому підтвердження. Наразі йдеться про його власний досвід переживання побудови української незалежності на межі ХХ–ХХІ століть. Зокрема у цій збірці літературних есеїв автор, з властивою йому образною герметичністю тексту, осмислює ціну свободи, складні психологічні моменти, власного політичного арешту, кров російсько-української війни. До книги увійшли літературно-метафізичні роздуми про національну свободу, про пересічного українця, який часто змушений протистояти не тільки зовнішньому, а й театрально замаскованому внутрішньому ворогові.

Павел Лемберский. За тебя, малыш. – К.: Каяла, 2018

Герої цієї книжки нагадують гоголівських персонажі, стиль не залишить байдужим будь-якого критика-ханжу, а жанр – це те, що колись називалося сатирою з гумором, але після Довлатова іменується житейським епосом. Якщо точніше, то три повісті з цього самого "живого" життя з двома есе про кіно колишнього одесита, що з 70-х років мешкає в Америці, належать до чудової "біографічної" прози, хоч би про африканських слонів чи північних ведмедів у них йшлося. Тобто все одно буде захоплююче, кумедно і не сумно. Хоча у нашому випадку зажуритися матимемо не один шанс, адже автор описує свій досвід виживання в еміграції, де, звісно, ніхто "в Америку не ходить", оскільки всі спілкуються рідною мовою, але, з іншого боку, ностальгію за "справжнім", тобто колишнім життям ніхто не відміняв. Тож як воно, на чужині, де, звісно, можна було вживу послухати "Led Zeppelin", але працювати все одно доводилося або дантистами або ліфтерами, "сдавая экзамены английского вместо врачей-эмигрантов, и брать с них по пятьдесят долларов за экзамен"? І не дивно, коли вся родослівна при цьому, як зауважує автор – немов історія залишеної батьківщини в сімейному фотоальбомі: "Вот это мой старший брат перед войной, а это Андрюша в эвакуации, а вот сестра только-только из лагеря".

Лада Лузина. Ледяная царевна с Андреевского. – Х.: Фолио, 2019

За сюжетом цієї незвичної книги, три молоді киянки несподівано прийняли від вмираючої відьми Килина її дар. Як же вони зуміють розпорядитися ним? Адже вони такі різні: студентка історичного факультету Маша Ковальова, залізна бізнес-леді Катерина Дображанська і звільнена з нічного клубу співачка Даша Чуб. З волі або проти неї, їм довелося стати Києвицями – берегинями Міста Києва – і кожну ніч чергувати на Старокиївській горі в очікуванні дивовижних або жахливих подій. "Киевицы спустились в подземный переход Контрактовой. Здесь, в длинной и ровной норе к метро, обитал целый базар, два ряда лотков, где продавали все на свете: нижнее белье, пирожки, золото, махровые розы, косметику, конфеты, нацио­нальные сувениры и полудрагоценные камни на счастье. Еще одна забредшая сюда погреться Снегурочка лет сорока воровато покуривала рядом с раскладкой газет. — А все же землепотрясно придумали в Киеве ежегодный парад Морозов! — переключилась на хорошее Даша. — И вовремя — кто-то прощелкал про солнцестояние, да? Хорошо погуляли... А вот интересно, почему мне в детстве родители ни разу Деда Мороза не заказали?" До книги також увійшли "Добрі казки про ялинкові іграшки" Лади Лузіної та казки В. Ф. Одоєвського.

Сергей Головачёв. Love Tour. – К.: Каяла, 2019

За сюжетом цього роману, чий пілотний випуск щойно побачив світ (а продовження не забариться), екзотичне агенство "Love Tour" відправляє групу відомих українських літераторів в любовну подорож до заповідника кохання у Закарпатті. Мета у цій магічній подорожі одна – щоб їх серця, запалені ворожнечею, сповнилися любов'ю, нетерпимість один до одного переросла в милосердя, а ненависть до ближнього змінилася співчуттям до нього. Утім, поки це станеться, ми станемо свідками суцільних розборок в компанії яскравих представників сучукрліту, які, звісно, фігурують під псевдонімами, але розпізнати реальних персонажів буде не складно. Тут і "виршеплет Серж" (Сергій Жадан), і "графоман Кока" (Андрій Кокотюха), і "безжалостная стерва Карма" (Ірена Карпа). Всі вони потрапляють одночасно до астрологічного досьє, в авантюрну пригоду і творчо-любовну халепу, що їм, як зіркам не завжди до вподоби. "— Вы лучше скажите, — стебаясь, добавила она, — когда здесь будет установлена моя звезда? — И моя! — поддержал её писатель-миллионер Галик. — И моя! — притопнул ногой по чужой звезде плодовитый сочинитель Кока. — И моя! — усмехнулся песнопевец Серж. — Всему своё время, — улыбнулась им Агния. — Кстати, вы ведь так и не назвали ещё третью причину, — напомнила ей Карма. — О ней вы догадаетесь сами, — загадочно произнесла та, — как только мы окажемся там. — Где? — живо поинтересовалась Карма. Выдерживая паузу, Агния завела глаза кверху и восхищённо покачала головой. — В самом романтичном месте… этого самого романтического города на свете".

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