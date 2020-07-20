Просто космос: 5 книг, наполненных позитивом (укр.)

Хоч би які ефективні практики чи тренінги ми проходили, головне, як застерігають автори цих книжок, – не втратити себе у гонитві за успіхом. Тож лише позитивні емоції – ось вимога до цього чтива, де нам іноді пропонують відчути смак "живого" життя, не виходячи з дому.

Катерина Ленгольд. Просто космос. Практикум із Agile-життя, сповненого сенсу й енергії. – Х.: Фабула, 2020

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Як відомо, життя в стилі agile передбачає "живі" стосунки з середовищем і людьми, які важливіші за роботу. Так само творча співпраця – важливіша за умови контракту, а готовність до змін – за початковий план. Нарешті, продукт, який працює важить більше, ніж документація до нього. Як вийти на рівень такого життя – у цій книжці, де авторкою викладена agile-методологія і її власна система 9-тижневих спринтів. Практичні поради стосуються постановки цілей, боротьби з прокрастинацією, формування корисних звичок, організації сну, відпочинку, харчування й дотримання емоційної гігієни. "Зараз ви це читаєте і думаєте: "Вона або геній, або робот. Можливо, те й інше", – застерігає авторка. – А от і ні. Я зустрічала справжніх геніїв, тому точно знаю, що я до них не належу. У мене добра пам’ять і непогані математичні здібності, але на цьому, мабуть, усе. Усі мої досягнення — результат упертості й уміння ставити чіткі цілі, нарізати їх на маленькі шматочки, планувати кроки для їхньої реалізації і знаходити мотивуючу морквину — винагороду за досягнуті результати".

Роберт Пенн. Про що я мрію, коли їду на велосипеді. – К.: Yakaboo Publishing, 2020

Автор цієї книжки розповідає історію своєї подорожі, метою якої було створення велосипеда мрії. Він проїхав майже 40 тисяч кілометрів навколо світу і повсякчас поповнював свою колекцію велосипедів для будь-якої потреби – від міського до гірського і шосейного, – аж доки вирішив зібрати байк "під себе". Протягом мандрів автор побував у різних країнах, познайомився із легендарними виробниками і провів чимало екскурсій у минуле, розкриваючи різні аспекти розвитку велосипеда. І нарешті зібрав омріяну машину! Тож велосипедна історія з написанням цієї книжки поповнилася чудовим дослідженням про безпечний та екологічно чистий засіб пересування, "Велосипед став відповіддю суспільства на потребу в незалежності та мобільності, – нагадує автор на початку цієї історії. – Безпечність і простота користування велосипедом прочинила двері до двоколісного світу для нових категорій населення: літніх людей та дітей (дитячі моделі з'явилися на ринку вже на початку 1890-х років), для невисоких і огрядних, чоловіків та жінок. Уперше кожен охочий міг покататися на велосипеді. Масове виробництво нових і величезний ринок вживаних велосипедів – усе це означало лише одне: майже кожен міг дозволити собі велосипед".

Прітаджі, Крішнаджі. Чотири священні секрети. Для любові та процвітання. Путівник до життя у красивому стані. – К.: Основи, 2020

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Унікальність цієї книги, написаної засновниками сучасної школи філософії та медитації, Кришнаджі та Притаджі, в тому, що її можна застосувати до реалій сучасного життя людей будь-якої соціальної, вікової та гендерної групи. Спосіб донесення є дуже простим і доступним. Думка, яка буде постійно крутитися у вас в голові – "Як же це легко і зрозуміло. Як я жив/жила раніше, навіть не задумуючись над цим". Люди, які займаються саморозвитком та самопізнанням, називають такі усвідомлення інсайтами. Велика кількість інсайтів гарантована. Вся мудрість авторів взята з їхнього життя – з того, як вони ведуть свою соціальну і бізнес-діяльність, як керують академією, взаємодіють один з одним та виховують свою доньку. Їхні інсайти щодо життя, розуму, свого "Я", всесвіту й свідомості є проривом в людському мисленні, що випереджають час. Їхня мудрість гармонійно поєднує два світи – бізнес і духовність, науку і містику, розум і серце. Їхнє бачення полягає в тому, аби покласти кінець людським стражданням і стресу, які викликані егоцентричним, сфокусованим на собі мисленням, і пробудити людину до взаємозв'язку з усім сущим.

Ґай Кавасакі. Мистецтво змінювання сердець, умів, дій шлях зачарування в бізнесі. – Х.: Віват, 2020

Пригадайте, які емоції у вас виникають, коли берете до рук новенький iPad. Або торкаєтеся керма BMW. Або міряєте взуття від Chanel. Що ви відчуваєте? Зачарування і досконалість. І річ не лише в популярності бренду. Не в рекламі та маніпулюванні свідомістю покупця через психологічні тригери. А саме в переживанні чару та мистецтві викликати його у клієнта. Ця фішка — must-have брендів-флагманів ринку. Зачаровування в бізнесі — це процес, завдяки якому людина в захваті від продукту, послуги, організації або ідеї. Його наслідком є добровільна й довготривала підтримка, взаємовигідна для обох сторін. І тепер ви маєте змогу досконало опанувати це мистецтво, яке збільшить вашу клієнтську базу, розширить сфери впливу компанії й перетворить її на мегауспішну та прибуткову. Від зовнішнього вигляду персоналу до оформлення банерів на Facebook та YouTube — Ґай Кавасакі знає, як використати навіть найменшу деталь, щоб зачарувати кожного.

Ален де Боттон. Мистецтво подорожі. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2019

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У цій книжці нам пропонують відчути смак мандрів, не виходячи з дому, подорожуючи разом з автором. У книжці філософських есеїв про мандри британський письменник рефлексує над поняттям подорожі, порівнюючи свій досвід із досвідом інших видатних мандрівників. Разом із французьким поетом Шарлем Бодлером та американським художником Едвардом Гоппером автор розмірковує над романтикою придорожніх кафе, заправок та аеропортів. А Гюстав Флобер стає провідником в екзотичні країни, де часто шукаємо те, чого нам так не вистачає вдома… Ця книжка — про мистецтво, літературу та філософію, особливий погляд на мандри і тих, хто подорожує.

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