Рай для мошенника – 5 книг, в которых помогут распознать ложь (укр.)

Автори цих книжок розвінчують міфи, руйнують стереотипи і розбивають штампи – зокрема про те, що звичайна людина не може розпізнати брехню в ЗМІ та соціальних мережах. Насправді може, як запевняють нас фахівці – від київської журналістки до офіцерів ЦРУ, тільки треба дотримуватися правил елементарної інформаційної гігієни.

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Віра Валє. Ілюзія ефективності: як і чому нас пошивають у дурні.

Х.: Фабула, 2020

Навряд чи ця книжка зацікавить тих, хто впевнений, що ніколи не помиляється і не був ошуканим. Натомість допитливому читачу вона дасть змогу поміркувати про те, як часто ми стаємо жертвами фейків, шахрайства і брехні; робимо речі, позбавлені сенсу; ухвалюємо непотрібні рішення; як нас пошивають у дурні і чому ми дозволяємо це робити. Тобто книжка зацікавить того, хто хоч раз у житті ставив під сумнів нав’язані ззовні поширені стереотипи і доцільність усього, що відбувається у нашому "маленькому" і "великому" світах. Хто має відвагу кинути виклик дезорієнтації, хаосу і паніці, спровокованими маніпуляторами. Хто прагне стати на захист дійсного світу всупереч розповсюдженим ілюзіям, з якими ми стикаємося на кожному кроці. Тож нам запропоновано подорож до світу ірраціональності, бутафорії, хаосу, брехні й заперечення реальності. Світу, який воліє знівелювати особистість, перетворити людину на благодатний об'єкт для маніпуляцій. Влада ілюзій і обману як спільниця поневолення розуму людини розглядається авторкою у контексті безглуздя масового споживання товарів та інформації, фішингу в економіці й політиці, кризи суспільства хаосу і пост-правди. Як звільнитися з тенет абсурду, який прагне довести свою всепереможну силу? Як захистити себе від маніпуляцій? Як зберегти відчуття реальності?

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Філіп Г’юстон, Майкл Флойд, Дон Теннант, Сьюзен Карнісеро. Анатомія брехні.

Х.: Vivat, 2020

Автори цієї книжки – колишні офіцери ЦРУ, провідні фахівці з розпізнання брехні – розповідають про методи викриття брехні. Адже уявіть, наскільки змінилися б ваші стосунки з людьми, якби ви могли вчасно виявляти, бреше вам хтось чи каже правду: співбесіда з кандидатом на робоче місце, інвестиції, розмова з дитиною про наркотики, перше побачення – здатність вчасно розпізнавати брехню може допомогти вам запобігти несподіваних негативних наслідків. У книжці "Анатомія брехні…" експерти розповідають, як вони користалися з методології, розробленої Г’юстоном, для викриття обману в боротьбі з тероризмом та злочинністю, і як ці методи можна використовувати у звичайному житті. Змініть правила гри, і ви зможете докорінно змінити власне життя.

Оксана Мороз. Боротьба за правду. Як мій дядько переміг брехню. –

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К.: Yakaboo Publishing, 2020

Ця книжка розвінчує міф про те, що звичайна людина не може розпізнати брехню в ЗМІ та соціальних мережах. Авторка доводить, що може, проте для цього потрібно дотримуватися інформаційної гігієни, а також простих правил, які здатен освоїти кожен і незалежно від віку. Основні події відбуваються з весни 2019 до літа 2020 років. В книзі два головних герої. Дядько Іван, простий, розумний трудяга, який не встигає за інформацією і через це постійно набиває гулі. Він патріот, живе Україною, але розуміє, що в країні все жахливо. Він людина інтернету, проте аналогового гарту. Розуміє, що всі маніпулюють, але як – не знає. І його племінниця, яка якраз займається тим, що розставляє граблі для таких дядьків, маніпулюючи ними через медіа та соціальні мережі. Вона виросла на розповідях дядька про радянську пропаганду та те, як люди намагалися їй протистояти. В книзі описаний переломний момент, коли дядько остаточно заплутався, а племінниця вирішила перейти на інший бік сили. Вона розказує дядьку як функціонує інформація в цифровому світі. Як працюють та маніпулюють онлайн-медіа, телебачення, Facebook, Viber, YouTube, Telegram. Як він може себе захистити та знову стати борцем за правду.

Пол Екман. Теорія брехні. Як визначити брехуна в бізнесі,політиці та приватному житті.

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К.: КМ-Букс, 2019

Питань, на які відповідає автор цієї книжки, у нашому житті накопичилося чимало. Наприклад, чи відомо вам, що зазвичай навіть під час десятихвилинної розмови будь-яка людина бреше тричі? Чи знаєте ви, що детектор брехні насправді викриває не брехню, а лише емоційний стан піддослідного? Чому досвідчені брехуни з легкістю проходять перевірку на детекторі брехні, а багато підозрюваних у збудженому емоційному стані були помилково визнані винними і отримали довічне ув’язнення за злочини, яких не скоювали? Проте викрити брехуна можна навіть за однією з численних ознак поведінки: рухів тіла, жестів, міміки обличчя або обмовок. Треба лише вміти це помітити і проаналізувати. Автор цього світового бестселера вчить викривати приховані емоції інших людей, розпізнавати ознаки брехні, відрізняти брехню від прихованих емоцій і навіть... брехати. Книжка буде корисною не тільки фахівцям, яким потрібно викривати брехню під час роботи, але й звичайним людям, які щодня можуть стати жертвами брехні.

Пітер Померанцев. Це не пропаганда. Подорож на війну проти реальності.

К.: Yakaboo Publishing, 2020

Історія якраз про пропаганду, яку, справді, іноді важко помітити у нашому житті, де ані на мить не вщухає інформаційна війна. Крізь призму родинної історії, автор книжки – син відомого поета-дисидента Ігоря Померанцева – розповідає про те, як це робилося і робиться зараз. "Ми живемо у світі оскаженілого масового намовляння, де засоби маніпуляції плодяться і розмножуються, у світі тарґетованої реклами, психологічних атак, хаків, ботів, вірувань, замаскованих під факти, глибинних фейків, фейкових новин, ІДІЛу, Путіна, тролів, Трампа…Ця книжка вивчає цю руїну, шукає, які проблиски сенсу можна ще врятувати, підіймаючи із сирих закутків інтернету, де тролі знущаються зі своїх жертв, проходячи крізь зарості над поверхнею історій, які є суттю наших суспільств, і зрештою намагаючись зрозуміти, як ми визначаємо себе".

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