Секс, желудок и депрессия – 5 книг о том, как облегчить свое будущее (укр.)

Коли нам кажуть, що добрий секс, повний шлунок і гарний настрій – ось рецепти успіху, ми зазвичай віримо, оскільки не можемо повністю скасувати впливи всіх психологічних чинників. Прозріння надходить, коли ми починаємо діяти. Тож, аби почати ще й думати перед тим, як втілювати у життя чужі поради, можна спробувати погортати ці книжки. У них можна знайти відповіді на найважливіші для себе запитання: чи існує формула щасливого життя, як зробити свою кар'єру успішною, а не лише прибутковою, чи можна досягти рівноваги між роботою та особистим життям, якими є основні складові гарних відносин не лише з рідними і колегами, але й зі світом у цілому.

Майкл Мозлі. Розумний кишківник. Як змінити своє тіло зсередини. – Х.: Віват, 2021

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Попри те, що слово "дієта" у цій книжці згадане часто, однак ідеться не про схуднення. Звісно, можна скинути зайві кілограми, якщо дослужися авторових порад, але не це головна мета. Насправді нам пропонують дієту, що сутнісно нагадує вегетаріанську або середземноморську. У ній не рахують калорій і не обмежують у їжі; ідеться про харчування та спосіб життя, які потрібно змінити, якщо маєте проблеми з травленням або просто хочете підтримувати себе в чудовій формі. "Мене також захоплює той факт, – зауважує автор,- що в кишківнику, глибоко в його тканинах, схований тоненький шар мозку. Це ентеральна нервова система, що, як і мозок, містить нейрони. У кишківнику понад сто мільйонів нейронів — приблизно стільки ж, скільки в мозку кішки. Однак, на відміну від щільного скупчення клітин у вашій черепній коробці, нейрони кишківника утворюють тоненьку сітку, що простягається від рота до прямої кишки. Цей "другий мозок", звісно, не вміє розв’язувати геометричних задач і не переймається про податки, зате він регулює травлення та зменшує біль".

Венді Вуд. Хороші звички, погані звички. Наука позитивних змін. – К.: Book Chef, 2020



Авторка цієї книжки недаремно вважає, що будь-яка звичка може бути ініційована незалежно від намірів, і дія відбувається з мінімальним контролем свідомості. Як приклад, вона наводить випадок своєї сестри, яка заявила у Фейсбуці, що збирається схуднути, за нею стежили її друзі, які підтримували це рішення, але змін так і не відбулося, і до цієї теми у своїх дописах сестра так і не поверталася. "Перший крок до розв'язання цієї проблеми – підказує авторка, – визнати, що ми не повністю раціональні. Причини наших дій можуть бути неоднозначними. Те, що нас підтримує, може дивувати. Науковці лише почали розгадувати багатогранну природу людської сутності й виявляти наші численні упередження й уподобання. З огляду на це треба розуміти, що ми не можемо повністю (скасувати впливи всіх психологічних чинників, але можемо принаймні усвідомлювати їх, коли діємо. Наша поведінка випливає з деяких найзагадковіших, глибоко прихованих і (донедавна) нерозпізнаних джерел ірраціональності". Далі нам таки пояснюють, що заважає мінятися нам усім, і що ж насправді керує нашою поведінкою.

Вунібальд Мюллер. Як вийти з депресії. – К.: Колесо життя, 2020

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Ця книжка – для людей, які хочуть краще зрозуміти свою депресію і шукають духовної і психологічної допомоги для її подолання. Водночас ця книжка буде підмогою тим, хто підтримує людей у депресії. Адже наш темний бік заслуговує поваги, і його неможна обминути увагою, навпаки – слід віддати йому належне і використовувати його можливості для нашого особистого психічного і духовного росту. "Депресивний стан розпочинається з того, – нагадує автор, – що речі, які були важливими, не викликають емоцій; людина почувається слабкою, невпевненою; шукає якоїсь рівноваги, вдаючись до людей, речей, занять; якщо емоції повертаються, майбутнє стає легшим, людина повністю забувається. Але інколи десь залишається страх, що емоції можуть знову зникнути, тому людина не довіряє своєму чуттю, а отже, й не довіряє майбутньому. Вона не може далі жваво спілкуватися, бореться, наче тоне, чіпляється за найменшу надію. Вона, як Агасфер, ніде не знаходить спокою".

Скотт Геллоуей. Алгебра щастя. Нотатки щодо пошуку формули успіху, кохання і сенсу життя. – К.: КМ-Букс, 2020



Автор цієї книжки розповідає про те, як зробити свою кар'єру успішною, а не лише прибутковою, чи можна досягти рівноваги між роботою та особистим життям, якими є основні складові гарних відносин не лише з рідними і колегами, а й зі світом у цілому. Найкращі романтичні партнерські стосунки, про які я знаю, тримаються на трьох речах. Партнери відчувають фізичний потяг одне до одного. Секс і взаємна симпатія роблять ваші стосунки унікальними, ви ніби подумки промовляєте: "Я обираю тебе". Хороший секс – це 10 відсотків стосунків, а поганий секс -- 90 відсотків. Саме на цьому етапі більшість молодих людей зупиняють свою перевірку на відповідність. Насправді ж слід було б переконатися, що ваші думки збігаються і в таких питаннях, як релігія, кількість дітей, підхід до їх виховання, близькість із батьками, а також жертви, на які ви ладні піти заради економічного успіху, і хто за що відповідатиме.

Маріанна Павер. Допоможіть! Чи дійсно книжки про саморозвиток здатні змінити життя. – Х.: Віват, 2020

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Давно вже відомо, що книжки з саморозвитку зазвичай обіцяють "щасливе щастя", але не всі вони діють та підходять кожному. Щоб інші довго не витрачали час на пошук дієвих методик, авторка цього дослідження перевірила 12 найпопулярніших мотиваційних книжок на власному досвіді. Тим більше, що на момент початку такого експерименту їй це було конче необхідно: авторка була в депресії, в боргах і зачасто випивала. Та вирішила, що книжки зможуть витягти її з цього стану. Протягом року авторка досліджувала, чи корисними для неї виявилися поради відомих коучів і тренерів, підсумовуючи свої переживання та розповідаючи про можливі труднощі. Таким чином, ця книжка дозволить поглянути, наскільки реально стати краще, наслідуючи вже традиційні моделі поведінки, та допоможе читачеві зекономити час і кошти, показавши суть відразу цілої низки інших книжок.

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