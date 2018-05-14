Що таке бестселер? – 5 книг, які допоможуть це зрозуміти

…Іноді кількох рядків вистачає, щоби зрозуміти, чи варто читати далі ту чи іншу книжку. У випадку з усіма п’ятьма романами цього огляду читати не тільки варто, але й обов’язково, оскільки всі вони – безперечні бестселери, які ми, до того ж, довго чекали.

Ден Браун. Джерело. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

Так само, як сучасна наука, що не стоїть на місці, сьогоднішня література опановує все нові сюжети про найновіші відкриття, пропонуючи нам захоплююче чтиво. Зокрема новий містичний роман від культового автора "Кода да Вінчі" – це найважливіша книжка року, світовий бестселер та найочікуваніша подія на цьогорічному Книжковому Арсеналі. Як завжди нас чекає таємнича історія, в якій сорокарічний мільярдер і футуролог, чиї високотехнологічні винаходи і сміливі прогнози зробили його всесвітньо відомою фігурою, збирається зробити дивовижний прорив, який дасть відповіді на два фундаментальних питання людського існування. За сюжетом, в результаті релігійного інциденту гинуть відомий єврейський філософ та ісламський богослов, існує підозра, що в цьому винне відкриття головного героя, про яке фанатики усіх мастей не дають виголосити.

"У міру того як Амбра читала новини, ставало дедалі зрозумілішим: засоби масової інформації по всьому світу цікавить те саме питання: що ж таке міг відкрити Едмонд Кірш, яке могло б загрожувати впливовому єпископу й консервативній католицькій секті – аж до того, що вони спланували вбивство, аби змусити науковця замовкнути? – Кількість глядачів просто неймовірна, – сказала Амбра, відриваючись від екрана. – Цікавість суспільства до цієї події безпрецедентна… просто немовби всі очі до неї прикуті".

Ноа Гоулі. За мить до падіння. – Х.: Віват, 2018

Цей захоплюючий бестселер від автора, який подарував нам серіали "Фарго" і "Легіон" – по суті, історія про те, кого фатум обирає для з’ясування правди. З одного боку, головний герой – богемний художник, пияк і гультяй – сам ходяча проблема. Але кожен з компанії, в яку він потрапляє у літаку – родини медіа-магната і фінансиста з Уолл-Стріт – так само має темні сторінки свого життя. Тож після катастрофи, якої зазнав літак, і в результаті герой-художник залишився з дитиною однієї з родин, слідству важко визначити, що це було. Аварія, теракт чи особиста помста когось з пасажирів? Адже справді, чому літак зазнав аварії серед білого дня? Хто насправді були ці люди на борту? Щоб відповісти на ці питання, автор вводить кілька паралельних сюжетних ліній. В одній ФБР веде розслідування, агентство з безпеки збирає уламки; в другій – преса шукає винних, і підозра відразу падає на художника, який намалював картину з падінням літака безпосередньо до трагедії. Паралельно читачеві розкривають темні історії з життя пасажирів, які змушують подивитися на трагедію під іншим кутом, тож фінал приголомшує не лише тому, що виявляють справжнього вбивцю.

Гаррі Паркер. Анатомія солдата. – Х.: Фабула, 2018

Ця феноменальна книжка — дебютний роман офіцера британської армії, який воював в Афганістані і Іраку, втративши в ході бойових дій обидві ноги. Автор обрав незвичну форму оповіді – можливо, ради того, щоб "естетика" болю і страждань не видавалася такою, якою вона є насправді на війні, тобто сповненою крові, поту, бруду і проклять. Мову ведуть звичайні військові речі, з яких, власне, й складається "анатомія солдата" – черевики, які взував герой роману, джгут для затискання артерії, яким його обмотували, коли стався вибух, мішок з добривом, який віз юний моджахед, що встановив вибухівку, детонатор всередині бомби, апарат штучного дихання в госпіталі, куди потрапив поранений вояк, та інше. Зокрема інвалідний візок, яким не закінчилася, а продовжилася ця героїчна історія.

"- Як у мене виходить? — запитав ти. – Вибач, друже, вкрай жалюгідне видовище. На­вряд чи зможеш навіть до паба заїхати. – Ну, ти вмієш підбадьорити, Адаме. Навіщо я взагалі тебе слухаю? – Ти штовхнув хромовані верхні ободи моїх коліс уперед, і я покотився по лі­нолеуму".

Домінік Фортьє. Книжкова обитель. – Л.: Видавництво Анетти Антоненко, 2018

Страх перед друкованим словом – знайденою у сховищі стародавньою книгою – іноді переважає навіть побоювання головного героя цього роману, що все розумне довкола зникне. Розповідь ведеться, по-перше, від імені переписувача книжок у неприступній фортеці, що стоїть острові, і звітувати йому, колишньому художнику, що втратив дружину, доводиться перед церковним начальством. Буквально відстоюючи кожну з книжок – чи то з магії, а чи з будівництва – оскільки деякі можуть стати не лише променем світла чи рятівною лампою прогресу, а навіть пожежею, від якої спалахне все королівство. Однак, ідеї просвітництва все ж таки знайдуть дорогу, і ця ідея несподівано відлунює у другій, паралельній частині оповіді, де розповідає сама авторка. Мова про її життя, таємниці творчості та радощі материнства. Таким чином, маємо своєрідний роман у романі, рукописну спадщину стародавнього майстра і справжній майстер-клас від відомої сучасної письменниці.

Жерар де Кортанз. Фріда Кало. Безжальна врода. – К.: Нора-друк, 2017

Найголовніше в цьому "романі з епохою", в якому розповідається про мужню жінку, відому мексиканську художницю – це історичний контекст, в який вписано її життєвий портрет. Матеріали для історії автор збирав довго, книга рясніє яскравими фактами біографії (розказаними в іншій, відмінній від офіційної інтерпретації), а також незвичайними ракурсами оповіді. На цьому епохальному полотні Фріда Кало змальована справжнім камертоном, який змушував звучати всіх, хто зустрічався їй в житті. А зустрічалося багато відомих особистостей – від її чоловіка, видатного художника Дієго Рівери до російського революціонера Льва Троцького, який втік з Радянської Росії. "Безжальною" ж краса героїні названа так за рядками з її щоденника, де вона філософськи осмислювали свою хворобу, що прикувала її до ліжка. Їй були не потрібні ноги, як писала сама художниця, адже у неї були крила. І саме такою піднесеною і одухотвореною вона залишилася в пам'яті рідних і близьких, а також в історії мистецтва ХХ століття.