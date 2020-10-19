Странные дети, очередное замужество и ветер в голове – 5 книг, где идут против правил (укр.)

Герої цих книжок – чи то магічних історій, а чи реальних подій – мають лише одне правило: жити без будь-яких правил. Тож іноді весело, часом нахабно, але завжди цікаво нам розповідають про радість буття і людську гідність.

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Ренсом Ріггз. Дім дивних дітей. Пташині збори.

Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2020

У цій книжці подорож Джейкоба Портмана і його друзів крізь петлі часу – з Англії до Америки і назад – триває. Його чекає зустріч з новими ворогами, придбання нових союзників і пошук відповідей на нові питання. Маючи лише кілька підказок, він повинен з'ясувати, як знайти найзагадковішого і могутнього з колишніх соратників його діда. Джейкоб повинен доставити "дивну" дівчину, яку він врятував, ризикуючи життям. Про Нур йдеться в стародавньому пророцтві: "Спаси Нур – врятуй майбутнє". Утім, останній заповіт Джейкобового дідуся виявився химерним і небезпечним,адже вона — ще одна "дивна", на яку вже почали полювати. Про неї йшлося у давньому пророцтві. Від того, чи залишиться Нур живою, залежить існування всього світу. Незважаючи те що підказок надто мало, Джейкоб має передати Нур одному з наймогутніших і найзагадковіших колишніх партнерів свого діда. Однак той, кого шукає Джейкоб, не хоче, щоб його знайшли…

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Ірена Карпа. Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете.

К.: Книголав, 2020

Ця книжка – іронічний нон-фікшн, у якому авторка ділиться секретами довготривалих і короткочасних знайомств, порадами для тих, хто хоче опинитися в міцних і успішних стосунках, а також не оминає увагою і свої романтичні пригоди — у Франції та поза нею. У виданні розгортаються справжні історії, самої Ірени або її близьких друзів, приправлені фірмовим гумором, завдяки якому навіть розлучення та любові страждання звучатимуть дотепно. Крім того, авторка наголошує, що не прагне займатися менторством і вдавати з себе гуриню й психологиню, її книжка — це всуціль життєвий досвід і висновки з її досвіду стосунків із чоловіками. "Весела й корисна книжка, яку можна розглядати і як жарт, і як інструкцію, – додає вона. – Читати її можна по порядку розділів або так, як заманеться, тицьнувши пальцем у розділ із цікавою назвою. Та й взагалі девіз цієї книжки – вийшло в мене, вийде і у вас".

Лана Перлулайнен. Правила ходіння проти вітру.

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Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2019

Чарівний колорит львівського середмістя в романі Лани геть не схожий на пишну гастрономічну картинку Юрія Винничука, – зауважує Галина Пагутяк у передмові до цієї незвичайної історії. – Тут погана каналізація, протікають дахи і тхне дешевим варивом. У середмісті мешкають діти та онуки енкаведистів і партійних бонз, які потрохи спродують відібрані у львівських міщан помешкання таким самим чужинцям, або під кнайпи чи хостели тим же чужинцям. Вони теж живуть за правилами у трофейних квартирах, які ніколи їм не належатимуть. На їхніх обличчях печать виродження. А красиві легенди для туристів є кому писати". Тож не дивно, що за всіма винничуково-туристичними правилами, героїня цього твору "не така", бо має власні правила. Цих правил не так уже й багато: всього лише двадцять одне. Та й проти вітру йти не обов’язково. Звісно, якщо ви не Мася. Бо Мася покликаний врятувати світ і прославитися. Тому вперто борсається в каші у власній голові, спілкується зі снами і привидами, запобігає кінцю світу, сперечається з Ейнштейном і намагається написати детектив. А ще видає книжками свої "аферизми", відкриває літературно-художньо-музично-науковий салон і отримує спадщину від книжкового лікаря. Місце дії — середмістя Львова. Масині сусіди, як було сказано, — ті, хто вселився у "звільнені" квартири після війни, та їхні нащадки. Читаєш і дедалі більше сумніваєшся: хто ж насправді несповна розуму — Мася з його офіційним діагнозом чи його оточення?

Мар’яна Гапоненко. Хто така Марта?

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Чернівці: Видавництво 21, 2020

…Насправді цей роман не розповість вам про Марту, хіба про Луку Левадського – орнітолога з вигаданого Львова, котрий у віці 96 років довідується про смертельну хворобу. "Левадський заплющив очі, впевнений: так він мав переконливий вигляд, справжній і живий, яктоді, перед вікном кав'ярні. Саме так, як сидів, – зі стовпом сонячного світла на грудях. Чи, може, стовп – то ніякий не стовп, а спис, що проштрикнув його, старого дракона? Він посміхнувся. Якби цієї миті хтось глянув на його лице, то подумав би, що в стариганя під язиком тонюсінька скибка лимона. Однак не було нікого, хто подивився б на Левадського. Відколи він почав старіти, він завжди був сам. й вирішує гарно прожити відпущений йому час". Тож не дивно, що наш герой їде до Відня, селиться в розкішному "Імперіалі" й заводить знайомство з однолітком, нитка життя якого також от-от увірветься. Удвох літні друзяки напиваються, бешкетують, обговорюють жінок і мріють про революцію. Роман весело, захопливо і трішки нахабно розповідає необарокову історію про радість буття і людську гідність.

Барбара Контіні. Мортіна та примарний друг.

К.: Школа, 2020

У цій історії напередодні Нового року на Покинутій віллі з’являється таємничий хлопчик-привид. Звідки ж він узявся? Саме це й намагається з’ясувати Мортіна, дівчинка-зомбі, та її вірний пес Смуток. Мортіна на все зважиться заради друга: і відірве собі руки-ноги, і викине голову у вікно, і прокрадеться в церкву, і навіть сховається в труні. Страшно? Авжеж! Історія про Мортіну здобула світову популярність і перекладена понад 20 мовами. За сюжетом, Мортіна – звичайнісінька дівчинка, тільки вона зомбі! Разом з тіткою і песиком вона живе в занедбаному замку. Одного разу до них у вікно стукає хлопчик-привид, який не пам'ятає, хто він такий. А це дуже погано! Тому що примари, які забули своє ім'я, потрапляють у Край Забуття і зникають назавжди! Але хлопчикові пощастило. Мортіна нічого не боїться і зробить все, щоб врятувати свого нового друга! Добра і смішна італійська казка, придумана і намальована Барбарою Кантіні вже стала популярною в Європі.

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