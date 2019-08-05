Стуліть пельку своїй мавпі – 5 книг про те, як вижити у цьому зоопарку https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0,%20%D1%87%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8 2019-08-05T14:11:00+03:00 Ігор Бондар-Терещенко

Майже всі з нас мають своїх власних внутрішніх монстрів, які, наче демон в Сократа, кажуть, що треба робити, але мовчать про те, чого робити не слід. Натомість досвід виживання підказує щось там про золото і срібло в розмові та мовчанці, і книжки цього огляду саме такі, що допоможуть, нарешті, розставити всі крапки над "йо".

Денні Ґреґорі. Стуліть пельку своїй мавпі. – Х.: Фабула, 2019

Насправді ця книжка, в якій чимало цікавого про мавп, бджіл і левів, не про фауну Африки і не про джунглі з пустелею Сахарою. І це не казочки з пустими балачками, прикрашені заманливими картинками, хоч у книжці багато ілюстрацій. Це про те, що у нашій голові – з лісом, мавпами і мерехтінням рекламних мультиків. "Голос у вашій голові — не злий; але він творить зло. Він могутній — але не всемогутній, – переконує автор, визнаний експерт з креативності, який і створив цю дотепну інструкцію-комікс про те, як позбутися невпевненості, перемогти внутрішнього критика, розвити в собі творчі здібності й утілити в життя свої прагнення. "Я написав цю книжку з тієї ж причини, що й півдюжини інших своїх книжок: просто не знайшов у книгарні того, що було мені потрібно, а саме книжки про створіння, що живе в моїй голові, – пояснює він. – І сьогодні, більше, ніж будь-коли, нашому розумному біологічному видові варто докласти всіх зусиль, щоб не дати цьому голосу перешкодити нам у вирішенні численних проблем, що постають перед сучасним світом. Сподіваюсь ви погодитесь, що подані в цій книжці ідеї та методи були доволі корисними".

Генрі Редіґер, Марк Макденіел, Пітер Браун. Засіло в голові. Наука успішного навчання. – К.: Наш Формат, 2019

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У цій книжці двійко когнітивних психологів у співпраці з письменником описують практичні стратегії, які допоможуть краще вчитися, довше пам’ятати вивчене, а головне — добре засвоїти тему, а не отримати ілюзію знання. Вважається, що для ефективного навчання потрібна практика і ще раз практика. Багато хто переконаний: якщо багато повторювати, то можна надовго запам’ятати. Але насправді це не так. Дослідження доводять, що повторення не сприяють засвоєнню матеріалу, на відміну від деяких порівняно простих методик. Наприклад, краще переказувати інформацію, ніж просто перечитувати, знання ліпше засвоюються, якщо розглянути їх у ширшому контексті, а об’єднання знань у так звані ментальні моделі спрощують запам’ятовування складного матеріалу.

Валерия Тимофеева. Все ты можешь. Простая инструкция по осуществлению мечт. – Х.: Фолио, 2019

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Ця книжка – не зразок мотиваційної літератури, хоча неабияку порцію натхнення читач отримає в будь-якому випадку. Це правдива історія однієї української дівчини, яка не хотіла плисти за течією – працювати в нудному офісі, вечорами заступати на зміну в кухонний рай і раз на рік літати на відпочинок до Єгипту. Хоча всі передумови до цього були, як і у більшості наших сучасників. Тут про те, як своїми силами, без батьківських вкладень і багатих шанувальників, взяти і побудувати життя мрії. Подорожувати безлімітно, працювати в зручний час і без прив'язки до офісу, самостійно формувати своє оточення і приносити користь суспільству. Без "води" і довгих рефлексій, а з конкретними прикладами, вправами, списком корисних посилань і назв потрібних книг. Просто взяти і зробити. "Ловіть дзвіночки, – уточнює авторка. – Якщо мислите термінами "ну, якби у мене було інше освіта", "а якби я народилася не в цій країні", "ех, коли б я був молодший / красивіший / розумнішим / потрібне підставити" – це шлях в нікуди. Це не конструктивні думки. Так неможливо намітити шлях для розвитку і вирішення проблеми. Це тільки замикає коло. Якщо вам подобається страждати, жаліти себе і живитися допомогою інших – закривайте цю книжку. Те, що буде написано далі, не сподобається. Не відгукнеться".

Татьяна Трофименко. Сам себе психолог. Самые эффективные приемы психологической реабилитации. – Х.: Клуб Семейного Досуга, 2019

Ця книжка допоможе впоратися зі складними, стресовими життєвими ситуаціями без допомоги психолога. В результаті її прочитання покращиться психологічний і фізичний стан. Видання вплине на читача як єдиний текстовий інформаційний масив. Ефективність такого впливу доведена попередніми 23 книгами авторки, кожна з яких вирішує свій спектр завдань. На сторінках зокрема цієї книжки можна знайти прийоми, які дозволяють впоратися з важкими ситуаціями, відпустити образи і навіть скорегувати долю. Тож цікавими видасться формування долі роботою мозку, техніка "Екскаватор" від образ і при розриві відносин, образи на маніпуляторів і енергетичних вампірів, реальні причини страхів і фобій і багато іншого і багато іншого. Таким чином, читач отримає психологічну підтримку, яку надав би розумний і дуже добре розуміючий друг в скрутних життєвих ситуаціях.

Алекс Корб. У пастці депресії. Як подолати тривожність і радіти життю. – К: Наш Формат, 2019

Автор цієї книжки, відомий нейронауковець, який консультує біотехнологічні та фармацевтичні компанії, недаремно вважає, що депресія — це не просто поганий настрій. Люди з депресією можуть і не бути пригніченими. Там, де мала би бути якась емоція, вони часто відчувають порожнечу. Те, що колись дарувало задоволення, більше не тішить. Усе здається складним, і ніщо не вартує зусиль. Найгірше, що депресія не просто тягне на дно, а й міцно утримує там. Проблема полягає у фізіології та взаємодії елементів нервової системи. Та, на щастя, існує спосіб відрегулювати їхню діяльність. Тож саме у цій книжці її автор пояснює, чому мозок загрузає в низхідній спіралі депресії, а також змальовує те, як можна вплинути на активність різних нейронних ланцюгів і подолати депресію, змінивши спосіб життя.

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