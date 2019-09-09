Убий мене ніжно – 5 книг про фатальні помилки

Майже всі автори цих книжко впевнені в одному – якщо жінка не фатальна, то роль її в літературі незавидна. Сексизм, зрозуміло, бо в деяких книжках бувають також скромні та щасливі дружини і коханки. Щоправда, знов-таки, в тихому болоті не без малоприємних несподіванок, зате помилку завжди можна виправдати: лихий попутав.

Ніккі Френч. Убий мене ніжно. – Х.: Фабула, 2019

Цей роман – класика жанру, героїня якого закохалася з першого погляду, з чого вийшов цілий еротичний трилер. Стабільні стосунки минулого життя не приносили задоволення, бо в них не було пристрасті, сама лише звичка. Натомість новий обранець – суворий альпініст з темним минулим – привносить в її життя бурю емоцій. Розлучившись з надійним, але нуднуватим супутником, героїня кидається в його обійми, розуміючи, що знайшла свою другу половинку. І лише після весілля усвідомлює, що нічого не знає про чоловіка. Тож що станеться, коли усе це промине, і почнуться пошуки помилок як привід для розлучення? І якщо раніше в сексуальному сенсі героїня дізналася про себе такі речі, про які навіть не здогадувалася, то зараз розгадки можуть призвести до фатального фіналу. У будь-якому разі це напружене детективне чтиво не залишить у спокої аж до самісінького кінця. Я знала, куди я біжу. Це було неподалік. Усього кілька метрів лишилося. Якби ж я тільки встигла! Я побачила сині блимавки і кілька припаркованих автобусів. Я зібрала останні сили докупи, забігла всередину і різко й некрасиво зупинилася біля стійки. На мене дивилось нудне обличчя поліцейського. — Так? — сказав він, беручи ручку…"

Володимир Лис. Обітниця. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2019

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Починається цей роман з невинної зустрічі героя з сусідкою. Але чи може бути "невинною" жінка, про яку в Старому місті ходять моторошні чутки, і яка "переповнена іронією, як замаскованою отрутою, і боїться виплеснути ту отруту в більшій дозі, бо інакше стане затоплювати все довкола"? У будь-якому разі, не жарти чи пустощі заповнюють простір стосунків на вуличці із символічною назвою Обітниця, а справжня трагедія. Тут тобі й давній гріх старого Антона Личака, про який натякає лист з єдиним реченням: "Час повертати борг", і драма сусідки Ольги, в якої син закохується в дочку бізнесмена Єгора, і та відповідає взаємністю, але юна пара не знає, що насправді вони брат і сестра. Повертається з колонії Богдан, засуджений за вбивство, якого не чинив. Його дружина обрала щастя з іншим, а донька й не підозрює, що в неї є тато. А ще поруч сестра дружини Віка і вищезгадана "іронічна" дивачка Алевтина. Тобто маємо містична епопея, в якій долі мешканців вулички, неподалік якої височить старовинний замок, переплітаються в тугий вузол. Тут і щемливі стосунки, давні й теперішні почуття, і палке кохання. При цьому кожен з героїв колись давав свою обітницю. Та чи кожен її дотримався?

Дженніфер Вайнер. Добре в ліжку. – Х.: Віват, 2019

В тренде Лето отказывается уходить: синоптики обещают почти 30 градусов

Кенні — щаслива й успішна жінка, яка має прекрасну роботу, друзів і відданого пса. Незважаючи на пишні форми тіла, вона має вигляд впевненої в собі леді. Але одного разу Кенні бачить у журналі статтю про любов до великої жінки, написану її колишнім бойфрендом Брюсом, і життя її несподівано змінюється. Вона розчаровується в коханцеві, вирішує схуднути, шукає творчої реалізації й нарешті розуміє, що всі її страхи були марні…

Анна Шила. Острів кохання. – Х.: Фоліо, 2019

Це сучасна повість про кохання, адже про любов сказано все, але не всіма. Тож авторка пропонує ще одну історію: про киянку Анну і француза Жульєна. Кілька десятиліть вони будують свій "острів кохання" (тим більше, що й зустрічаються частіше на островах, аніж у Києві чи Парижі). Однак не все так просто. Вони переживають не лише шквал почуттів, красу і силу взаємопритягання, але й непорозуміння, довгі розлуки, навіть зраду… Як подолати наростаючі проблеми й знайти свій острів кохання – землю обітовану, на яку кожен прагне потрапити? Чи можна оминути долю? Як стати щасливими? Питання, порушені авторкою, близькі й актуальні багатьом. Ця книга – опис простих і дієвих рецептів щастя, так потрібних кожному з нас.

Анастасія Нікуліна. Завірюха. – Х.: Віват, 2019

Заради звичайної людської дівчини герой цієї романтичної історії порушив тисячолітні закони та пішов наперекір самим богам. Адже Яр — син давнього роду Завірюх, наділених могутньою силою. Та що чотири роки вони кидають власні домівки, щоб утекти від неминучої ненависті людей. А все тому, що через жорстоке прокляття втратили найголовніше — любов. Хто стане на бік Світла, щоб протистояти Пітьмі? Чи Великі почують молитви смертних? Часу обмаль. Адже Темрява вже давно засіла в душах людей і могутніх богів...

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