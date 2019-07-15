Сделать стартовой
25,76
28,99
УКР
Главная Больше  Мнение Больше  Ігор Бондар-Терещенко

Ігор Бондар-Терещенко

Поет, драматург, літературознавець, арт-критик

Український Ленін – 5 книг, які не дають забути

мнение
15 июля, 10:52

На ілюстрації до однієї з цих книжок – Ленін у вишиваних рушниках, наче народна ікона, якою іноді слугував – ніде правди діти – Тарас Шевченко. Утім, зміна ідеологічних векторів на офіційному рівні сьогодні вже не означає повернення до джерел в голові у людей. Оскільки дуже багато часу було покладено на те, щоб усе в тій голові перекинулося догори дриґом, про що сьогодні варто вкотре нагадати.

Василь Косів. Українська ідентичність у графічному дизайні 1945-1989 років. – К.: Родовід, 2019

Цей альбом – ілюстрована монографія відомого науковця – демонструє те, як національна традиція в мистецтві може або використовуватися офіційною ідеологією (що означає повну стагнацію на рівні агітації з пропагандою), або розвивати власне "українство" паралельно трендам вільного світу (органічно вписуючись в актуальну проблематику). Тож в альбомі розкриваються особливості зображення української ідентичності в графічному дизайні Радянської України та української діаспори 1945-1989 рр. І саме у такий спосіб на матеріалах українського радянського плакату й обкладинок періодичних видань діаспори, архівних документів та інтерв'ю з авторами з'ясовуються контексти появи творів, розшифровуються символи, які застосовувалися для репрезентації згаданого "українства" в мистецтві, розкриваються засоби творення образів України й українців, а також проводиться аналіз стилістики зображень, її зв'язок з дизайнерськими напрямами ХХ століття.

Сергій Єкельчик. Повсякденний сталінізм. Київ та кияни після Великої війни. – К.: Laurus, 2019

У книжці "Повсякденний сталінізм" запропоновано новий погляд на природу політичного життя за Сталіна як систему примусових масових ритуалів, які трималися не лише на загрозі репресій, а й завдяки глибокому проникненню у структури комунальної повсякденності. Книжка "Повсякденний сталінізм" вперше висвітлює багато цікавих сторінок історії міста, зокрема повоєнну відбудову Хрещатика, проведення виборів у сталінські часи та роль М. С. Хрущова у відновленні радянської системи у Києві. "Агітаторів зазвичай вербували із звичайних громадян, співробітників і сусідів їхніх підзвітних, тож у виборців встановлювалися з ними зв'язки, які поєднували особисте й політичне та перетворювали політичну залученість на обов'язок перед спільнотою, – пише автор у розділі "Комунальним вимір політики сталінізму". – Щоденне політичне життя доби сталінізму, громадську залученість, яка не зводилася до моделі держави як табору під надійною охороною, за аналогією з комунальною квартирою можна назвати "комунальним громадянством".

Ирина Потанина. Фуэте на Бурсацком спуске. – Х.: Фолио, 2018

До того часу, як у приміщенні театру, про який мова у цьому ретроромані, відбувся сумнозвісний "процес СВУ", залишалося не так вже й багато. Тож поки, за сюжетом, тут заплановано грандіозну прем’єру першого в Радянській Україні "справжнього радянського балету". "Со всех сторон столицы, нервно заслоняясь от снега или счастливо подставляя ему лицо, оживленно переговариваясь или тихонько нашептывая что-то нежное, толпой, парами или поодиночке почтенная публика пробиралась к Национальному театру оперы и балета. Долгожданная премьера должна была состояться при любой погоде". Утім, 1930-го року хмари скупчилися не лише в політиці, і довгоочікувана прем'єра затьмарюється вбивством. Розслідувати її випадає абсолютно випадковим людям: театральному критику, тендітній балерині, відрахованому з робітфаку студенту і юній бібліотекарці. Тож така строката команда волею авторки перетворюється  на слідчу групу. При цьому навіть найменша помилка може коштувати кожному з них життя, а шансів дізнатися правду майже немає.

Сергій Оксеник. Вбивство п’яної піонерки. – Л.: Видавництво Старого Лева, 2018

Слідом за призабутою "Голою піонеркою" – гротескним романом Михайла Кононова, що побачив світ на початку нульових – вийшла українська версія "нашої відповіді" постмодерністському ставленню до радянської історії. І виявилося, що у даному випадку це аж ніяк не кепкування з минулого і не його фантасмагорична інтерпретація, а сповнений іронії та щемкої ностальгії детективний роман. По суті, у "Вбивстві п’яної піонерки" мова про подвійне розслідування злочину, яке ведуть і дорослі, і діти. За сюжетом, тихе село Варварка стає центром загадкових подій, сплетених у кримінальний клубок, який доведеться розплутувати героям роману. Але за злочином стоїть не лише людина, а ціла радянська система зразка 1950-х років, яка безнадійно загрузла в брехні. Хто ж залишається по-справжньому чесними, то це діти, приречені невпинно дорослішати в непростому, зрадливому світі дорослих. 

Тимур і Олена Литовченки. Книга Зневіри. 1946—1953. – Х.: Фоліо, 2019

По завершенні Другої світової, яку дехто досі називає або Великою Вітчизняною, або виключно "війною з фашистською Німеччиною" (кудись подівши "мілітаристську Японію" з тогочасних гасел і боротьбу з комунізмом – з української історії) люди у цьому романі, як нагадує анотація, "почали відновлювати розорену країну й облаштовувати мирне життя, мріяти про щасливе майбутнє і створювати нові сім’ї". Утім, так само, як за довоєнного часу вищезгадані "викинуті" гасла – перемога комунізму в світовому масштабі – знову стають метою партії, яка вкотре втягує в свою політику поневолені народи Радянського союзу. Як саме здобуваються чергові перемоги, покликані виправдати і зміцнити комуністичні режими у країнах новоявленого "соцтабору", що потрібують неабияких коштів, і розповідає цей роман. І зокрема – на прикладі української історії, в якій згадані "перемоги" обернулося новим — післявоєнним — голодомором на селі, новою хвилею репресій, яка дала приплив свіжої робочої сили в ГУЛАГ, новим "рихтуванням" історії та людських доль. Тим часом протистояти черговій радянській окупації намагаються підпільники УПА, на яких нещадно полюють працівники держбезпеки.
 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег литература, книги, чтение, бондар-терещенко
Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

На каких этажах жилого дома ученые не рекомендуют жить

Медики рассказали, как щитовидка влияет на женское здоровье

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

Эксперты рассказали, как часто следует стирать постельное белье

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Здесь 1937 год: Журналист из Донецка рассказал о жизни в Крыму

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

В Днепр наконец-то приехали трамваи из Германии

15 красавиц российского кино

Простой способ удалить царапины
Игорь Ляшенко

журналист, директор Центра проектных исследований "Уровень жизни"

Киев продает автостанции – это катастрофа

Вчера, 08:2416505

На 14 августа запланирован аукцион по продаже почти всех автостанций Киева и области: Центральный автовокзал на Демеевской, автостанции "Поділ", "Дарниця", "Полісся", "Південна", "Дачна", а также автостанции в Белой Церкви...

Сергей Корсунский

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Дополненная реальность

12 июля, 09:212867

Анализировать политические заявления в период предвыборной борьбы – занятие неблагодарное. Особенно это касается сферы внешней политики, да еще в условиях, когда выборы не только у нас, но и у них. Между тем адекватная оценка происходящего без традиционных для украинских реалий...

Александр Левченко

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине 2010-2017 гг., историк

Информационная война, которую Киев пока проигрывает

12 июля, 08:193487

Российское вторжение в Крым в феврале-марте 2014 г. сопровождалось острой информационной кампанией Москвы против Киева еще с конца 2013 года. Информационная война началась с развитием событий на Майдане, продолжается сегодня и будет длиться до тех пор, пока Кремль не поставит у руля...

Віталій Квітка

письменник

Держава в державі: день твоєї персональної родини (людини)

9 июля, 08:215467

Родина — це для індивідуума надто важливо. Певною мірою, набагато важливіше, аніж все решта. Аніж навіть свобода, безпека, віра, сподівання, щастя. Тому що в більшості випадків ваша родина — це і є ваша безпека, ваша віра, ваше сподівання, ваше щастя, а отже і ваша свобода. В...

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Цикорий: польза и вред растворимого напитка
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь