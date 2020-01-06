…Оскільки мова у цих книжках не лише про фізичне, але також про духовне здоров’я – тобто від дієтичних порад до медичних історій – то стати в пригоді вони можуть багатьом. Причому саме зараз, під час веселих зимових свят, тобто, даруйте, масових застіль.

Санджай Ґупта. Важкий понеділок. – Х.: Фабула, 2019

У цьому захоплюючому романі – без сумніву, найкращій книжці відомого американського нейрохірурга та журналіста, постійного медичного оглядача CNN – блискуче й достовірне зображено, відповідно, світ нейрохірургії, повний незабутніх персонажів і детальних описів. Тож історію викладено з вправністю хірурга та душею цілителя, і не дивно, що книжка стала супербестселером й отримала широке визнання в багатьох країнах. За сюжетом, п’ятеро хірургів, кожен з яких – яскрава, своєрідна та сильна особистість, ведуть повсякденну боротьбу зі смертю в одній із найбільших лікарень США. А о шостій ранку в понеділок настає "час Х" — це час загальнолікарняної конференції, на якій аналізуються неминучі помилки і промахи лікарів, бо вони, як кожен із нас,— просто люди з усіма їх слабкостями, амбіціями, заплутаними почуттями і проблемами. За романом "Важкий понеділок" у 2013 році в США був знятий однойменний драматичний серіал, продюсером і сценаристом якого виступив лауреат одинадцяти премій "Еммі" Девід Е. Келлі, творець серіалів "Надія Чикаго", "Юристи Бостона" та "Еллі Макбіл".

Тара Котрелл, Ден Зігмонд. Дієта Будди. Давнє мистецтво скинути вагу, не втрачаючи здорового глузду. – К.:Yakaboo Publishing, 2020

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Авторами цієї модної у Силіконовій долині теорії схуднення стали представниця Стенфордської школи бізнесу і дзен-буддист, і якщо для когось це нічого не означає, то основний принцип дієти, що стосується часу прийому їжі, а не обмежень – звучить заманливо, чи не так?. Отже, мова про зменшення часового відрізка для прийому їжі. При цьому дозволяється додавати в раціон майже все, що ви любите. Виявляється, поради, які Будда, давав 2500 років тому, і зараз на диво актуальні, зрозумілі та прості. Тим паче, зараз – в епоху бургерів, чіпсів та морозива, а також під час нескінченних свят і вихідних. У будь-якому разі, розділи на зразок "Будда з чаркою" чи "Як відпочивав Будда" можуть сподобатися найвибагливішому епікурейцю та сибариту.

Павло Денищук. Жіночі груди: пристрасть та біль. – К.: Саміт-Книга, 2019

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Це одна з небагатьох унікальних і небанальних книжок про делікатний предмет розмови, яка насправді має для українського та міжнародного ринку величезне значення. У "жанровому" сенсі це не лише праця визнаного у всьому світі пластичного хірурга, який присвятив свою книжку жінкам, але й докладна історія питання. Медицина та езотерика, мода і культура, психологія та родинне життя – саме у цьому контексті розглянута тема жіночих грудей, які за всі часи збуджували пристрасть, натомість для жінок були найвразливішим органом, і то не лише в сексуальному сенсі. Отже, як зберегти молодість, красу, пружність та здоров’я грудей, як доглядати за грудьми в домашніх умовах, чи існують вітаміни для краси та молодості грудей – ці та інші поради (а також відповіді на питання, як характер жінки пов'язаний з формою грудей, або як лише дотиками до сосків чоловік може довести жінку до найвищої точки насолоди) можна знайти у цій першій в Україні енциклопедії про жіночі груди. Методичні, практичні та теоретичні розділи на зразок "Жіночих грудей у традиційних уявленнях українців" Ірини Ігнатенко у цій незвичайній книжці "проілюстровані" оповіданнями українських авторів, серед яких Олександр Козинець ("Галерея одкровень"), Ілона Скала ("Сиськи"), Євгенка Чугуй ("Тонка межа"), Анастасія Нікуліна ("Справжня"), Олена Скачко ("Пятый размер"), Олена та Юлія Чернінькі ("Розмір має значення"), Оксана Щирба ("Її небо, що стало нашим"), Олена Карпенко ("Кров з молоком"), Ірина Говоруха ("Укусы пчел"), Ірина Клекіт ("Недожінка").

Решма Саджані. Нeдocкoнaлa, пpoтe cмiливa. Мeншe cтepeжиcя, бiльшe лaжaй. Живи cмiливiшe! – К.: BookChef, 2019

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У цій книжці у черговий раз нагадують про те, що багато aтo з нac пoчувaютьcя poзчaвлeними пiд тягapeм cвoїx oчiкувaнь. Ми пocтiйнo нaмaгaємocя дoгoдити вciм i в уcьoму. Нac мучить бeзcoння, poздуми пpo тe, чи ми чacoм кoгocь нe oбpaзили, й цe cпpичинює нaм диcкoмфopт. Зpeштoю ми виpocли жiнкaми, якi бoятьcя нeвдaч. Нacтaв чac poзпpaвитиcя зi cтpaxaми, якi глушaть нaшi мpiї i звужують нaш cвiт, a тaкoж знижують нaш шaнc нa щacтя. Вибpaвши cмiливicть, a нe дocкoнaлicть, ми вiдcтoювaтимeмo cвoю пoзицiю, зaлишивши пoзaду тe, щo poбить нac нeщacними, i вiдвaжимocя дocягнути тoгo, чoгo щиpo i пpиcтpacнo xoчeмo. Дocкoнaлicть нaпpaвить нac нa бeзпeчний шляx, пpoтe cмiливicть дacть дocягнути бaжaнoгo. Тож автор цієї книжки дiлитьcя мipкувaннями i пpaктикaми, як вiдмoвитиcя вiд пoтpeби в дocкoнaлocтi й cтaти cмiливими. Будучи cмiливoю, xoчa й нeдocкoнaлoю, кoжнa з нac мoжe cтaти твopцeм cвoгo нaйпoвнiшoгo, нaйcмiливiшoгo i нaйpaдicнiшoгo життя.

Ентоні де Мелло. Мудрість за одну хвилину. – Х.: Фоліо, 2019

Ця книжка булa нaпиcaнa нe для тoгo, щоб повчати, a щоб Пpoбуджувaти. Нa її cтopiнкax живe Мудpicть, якa мoжe вiдкpитиcя кoжнoму, aлe для вiдкpиття якoї зaмaлo лишe cлiв. Читаючи цi пpитчі й oпoвiдки Мaйcтpa, нa кoжну з якиx пoтpiбнo нe бiльшe хвилини, можна нecпoдiвaнo вiдкpити для ceбe Мoвчaзнe Вчeння (iнoдi в дpукoвaниx cлoвax, a iнoдi – у порожнечі мiж pядкiв), уcвiдoмити йoгo пpиxoвaну зa eмoцiями i думкaми глибину й ocягнути мудpicть, cилу i кpacу cпpaвжньoгo Пpoбуджeння. Загалом у цих історіях, розказаних від імені Майстра, або Вчителя, мовить не одна людина. Це і індійський гуру, і дзенський чернець, і даоський мудрець, і єврейський рабин, і християнський священик, і суфійської містик. Це Лао-цзи, Сократ, Будда, Ісус, Заратустра і Магомет. Майстер міг жити і в VII столітті і в XXІ-му. Його мудрість в рівній мірі належить і Заходу, і Сходу. Але хіба так важливі історичні екскурси, адже історія – лише перелік подій, а не саме Життя.

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