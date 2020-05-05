Жизнь с идиотами – 5 книг о том, как избежать манипуляций со стороны других (укр.)

Автори цих книжок передбачили, здається, майже всі ситуації, в які можна потрапити у нинішній час при спілкуванні з людьми. Нам радять і як зрозуміти дурнів, і як поводитися з розумниками. Утім, головне, що можна виснувати з усіх цих численних порад – це уміння залишатися самим собою за будь-яких ситуаційних умов.

Томас Еріксон. В оточенні ідіотів, або Як зрозуміти тих, кого неможливо зрозуміти. – Х.: Фоліо, 2018

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Автор цього бестселеру — шведський письменник, психолог з соціальних комунікацій, біхевіорист та особистий тренер. У своїй книжці він поділяє людей на чотири кольорові типи, описуючи логіку поведінки, темперамент, систему цінностей представників кожного з кольорів. Чому одних людей ми розуміємо з півслова, а інших не розуміємо взагалі? Чому дуже успішні люди інколи здаються нам ідіотами і психопатами? Як подивитися на себе очима інших людей і навчитися розуміти навіть тих, хто на нас абсолютно не схожий? Книга допомагає краще сприймати людей з різними типами поведінки й ефективно з ними спілкуватись і може стати настільною для керівників, психологів, менеджерів усіх рівнів.

Рой Ліллей. Як взаємодіяти з проблемними людьми. – Х.: Фабула, 2020

З одного боку, автор цієї практичної книжки цілком слушно каже, що життя занадто коротке, щоб провести його у скандалах із людьми, а з іншого, нагадує, що проблемні люди можуть стати прокляттям усього вашого життя, а робота з ними може перетворитися на суцільний кошмар. То що ж робити? Де шукати ключ, щоб розкрити їх, вплинути на них, змусити працювати на вас, і щоб вони цього ніколи не помітили? Егоїсти, ледарі, критики, задираки, пліткарі – з усіма у цій книжці знайдений підхід для спілкування і ефективної співпраці. При цьому можна дізнатися, як зануритися глибше, подивитися уважніше на проблемну людину чи на ситуацію, знайти рішення, діяти і рухатися далі. Тож як взаємодіяти – встановлення контакту і співпраця. Як керувати – методи і прийоми. Як отримати бажаний результат – стратегія і практичні навички. "Не існує проблемних людей, – справедливо свідчить автор книжки. – Просто є люди, мати справу з якими ми маємо навчитися".

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Сандра Навіді. Суперхаби. Як фінансові еліти та їхні мережі керують світом. – К.: Yakaboo Publishing, 2019

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У цій книжці розповідають історію нашої, здавалося б, несокрушимої фінансової системи з особливим акцентом на керівниках, які перебувають на самій її вершині, та їхніх особистих мережах. Вона знайомить з головними протагоністами, "суперхабами", що тиснуть на фінансові важелі і, безперечно, є наймогутнішими гравцями з найліпшими зв’язками. Розповіді складають мозаїку людей, які стоять за великими організаціями, капіталом і макроекономічними подіями, їхні стосунки, а також їхній вишуканий світ влади, розкошів та привілеїв. "Суперхаби" проведуть вас за лаштунки їхніх ексклюзивних майданчиків: Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), засідань Міжнародного валютного фонду (МВФ), зборів аналітичних центрів, обідів для представників влади, благодійних заходів і приватних вечірок.

Ґевін Кеннеді. Домовлятися завжди. Як досягати максимуму в будь-яких перемовинах. – Х.: Клуб Сімейного Дозвілля, 2018

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Сьогодні модним і зручним став вислів "я вас почув", і цей вираз самовпевненості, коли співрозмовник просто користується вдалим, як йому здається, штампом, аж ніяк не замінює колишнього "я вас чую". Тобто підтвердження дії, яке гарантує осмислення почутого, а не занадто швидка констатація того, що все зрозуміло. Натомість ця книжка – незамінна для всіх, хто хоче вдосконалити свої навички в переговорах! На її сторінках ви знайдете інформацію про те, як змусити свого співрозмовника почути ваші пропозиції, як протистояти залякуванням і фіксувати домовленості на папері, а також тести із самоконтролю, які допоможуть вам відстежити свій прогрес. Незалежно від того, хочете ви попросити свого роботодавця підвищити вам зарплатню чи переконати в чомусь свою вперту дитину, ви можете навчитися корисним і дієвим навичкам ведення переговорів для досягнення бажаних результатів.

Ганс Рослінг, Уля Рослінг, Анна Рослінг-Рьонлюнд. Фактологія. 10 хибних уявлень про світ, і чому все набагато краще, ніж ми думаємо. – К.: Наш Формат, 2019

"Одна з найважливіших книжок, які я коли-небудь читав", – зауважував Білл Гейтс щодо цієї книжки. В якій мова про те, що ми схильні драматизувати життя навколо нас. Яка частка людей у світі живе в злиднях? Скільки сучасних дітей вакциновано? Скільки років навчаються дівчата з бідних країн? Інформація про ці факти постійно циркулює навколо нас, але навіть високоосвічені люди відповідають на них неправильно. Викладачі університетів, журналісти, експерти, директори мультинаціональних компаній, нобелівські лауреати часто показують слабкі результати. Навіть шимпанзе, які обирали б відповіді випадково, справляються краще. Ба більше, помилки тяжіють до одного напрямку – світ страшніший, жорстокіший і безнадійніший, ніж є насправді. Очевидно, причина не в поінформованості чи інтелекті. Усе це – ірраціональне мислення й драматичні інстинкти, що примушують людей згущувати фарби. Тож автори показують помилки нашого сприйняття, дають інструменти, щоб розпізнати невиправдані узагальнення, заспокоїти ірраціональні страхи та сприймати життя на підставі фактів.

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