Как энергоэффективно встретить Новый год

Судя по очередям в супермаркетах, большая часть населения Украины уже активно готовится к новогодним и рождественским праздникам – запасается продовольствием. Чтобы потом не переплачивать во время ажиотажа и не терять время в очередях на кассе. Вполне мудрый подход к экономии драгоценных минут и не менее драгоценных денег.

Для этой же категории предусмотрительных граждан в пору придутся и наши последующие советы по экономии еще одного вида ценного ресурса: энергии. Тема энергоэффективности сейчас в тренде. И многие дают себе слово начать беречь энергию "после Нового года", сразу после того, как начнут заниматься спортом или покончат с вредными привычками.

Специалисты ДТЭК ЭСКО предлагают с энергоэффективностью не откладывать, а вместе с нею провожать старый год. Ведь как год встретишь, так его и проведешь. С чего же начать подготовку, чтобы в новогодние праздники потратить как можно меньше энергии и денег, но при этом получить необходимые приятные впечатления от ощущения собственной эффективности.

Двузонный счетчик электроэнергии

Прежде всего установите двузонный счетчик электроэнергии. И тогда ёлка будет играть новогодними огнями вдвое дешевле – по ночному тарифу. Также вдвое дешевле обойдется просмотр новогодних телешоу и концертов.

LED-освещение

Можно было бы сказать, что и освещение квартиры или дома новогодне-рождественскими ночами получится в два раза дешевле с новым счетчиком. Но это останется полумерой, если не использовать светодиодные лампочки, которые потребляют до 9 раз меньше электроэнергии, чем лампы накаливания. Тут уж стоит подумать и о замене старых электрических гирлянд, наследуемых от родителей, на светодиодные, ведь они смогут порадовать еще и правнуков. Дело в том, что сроки эксплуатации LED-ламп – десятки тысяч часов. Кстати, огни будут на ёлке мерцать ярче, если использовать игрушки с блестящими зеркальными поверхностями.

Розетки с таймерами

Электрические розетки с таймерами помогут включать и выключать новогоднюю ёлку со светодиодной гирляндой в период строго с 23:00 до 07:00, как раз, когда действует ночной тариф на электроэнергию. С помощью таких же розеток можно настроить и автоматическое включение телевизора ровно за 10 минут до включения новогоднего поздравления Президента.

Приготовление блюд

Очевидно, что закусывать в новогоднюю ночь горячим блюдом лучше с пылу-жару: приготовленным в мультиварке или электродуховке также по ночному тарифу, которое в 23:45 можно смело подавать на стол.

Подарки

Грядущий год Желтой Земляной Собаки обязывает к практичности и бережливости. Соответственно и новогодние подарки также должны содействовать рачительности. Чтобы одновременно удивить одариваемых большой красочной упаковкой, домашними полезностями для каждого члена семьи и одновременно помочь экономить средства – лучшим выбором под ёлку может стать набор энергоэффективных товаров Розумний WATT. В набор входят двузонные счетчики электроэнергии, квартирные счетчики тепла, услуга установки этих счетчиков, LED-лампы, умные розетки с таймерами, значок энергоменеджера для детей. Саму коробку можно будет потом подарить домашнему питомцу под "домик".

Совместное празднование

Чтобы уменьшить удельный расход электроэнергии на одного человека, и при этом попраздновать весело и дружно – лучше это делать вместе с друзьями, соседями, родственниками. Чем больше людей соберется в квартире или доме – тем меньше будет удельный расход единицы энергии на одного человека.

С помощью гостей можно сэкономить и на отоплении. Напомним, что человек в состоянии покоя производит 60-70 Вт тепла. В случае бурных танцев и тостования мощность увеличивается до 100-120 Вт. Поэтому, если в квартире установлены счетчики тепла, то регуляторы на батареях вполне можно прикрутить до минимальных значений. Если счетчиков тепла и регуляторов нет – то желательно их установить, разумеется если в доме горизонтальная разводка системы отопления.

Проветривание

Понятно, что дух праздника не может пребывать с нами постоянно и квартиру иногда нужно проветривать. Наиболее экономно это делать так называемым залповым методом: настежь открывать окно на 5-7 минут, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха, но при этом не остудить стены квартиры. Также полезно для проветривания использовать рекуператоры. Они и приток свежего воздуха обеспечат, и тепло вашей квартиры сохранят.

Загадывание желаний

Говорят, под Новый год все всегда сбывается. Поэтому для пущей экономии денег на отоплении рекомендуем загадать для всего многоквартирного дома индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с погодозависимой автоматикой. Он поможет равномерно отапливать все квартиры в доме и сэкономит 25-30% тепловой энергии, избавит здание от перетопов. Чтобы желание наверняка сбылось, загадывать лучше всего вместе с соседями, объединившись в ОСББ. А кроме Йоулупукки, Санта Клауса, Деда Мороза или Святого Николая, лучше еще позвать и Энергоаудитора. Он поможет рассчитать экономию энергии на весь год Желтой Собаки, и подскажет, где взять финансирование.

Надеемся, что после такого убедительного перечня рекомендаций, войти в Новой год неэффективно у читателей просто уже не получится. Искренне желаем вам света, тепла, комфорта, берегите энергию для самых важных дел и близких людей!