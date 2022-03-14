Европа проспала на Третью мировую. Разбуди ее!

Почему весь мир сделал вид, что это не их война? И что нужного могут сделать прямо сейчас для приближения общей победы миллионы украинцев, переместившихся в Европу?

Наша сила в том, что мы единственные в мире, кто всё знает про общего врага. И только украинцы понимают, что в принципе происходит на самом деле. Давайте попробуем максимально коротко это сформулировать, потому что именно это и именно нам предстоит объяснить всему остальному миру.

Что происходит?

Вторжением рф в Украину началась Третья мировая война, которая в военном своем проявлении пока ведется только на нашей территории, разрушением жизней и потерей жизни наших сограждан. Мы не начинали и не выбирали эту войну, поэтому наша цель пока оборона, выстоять и освободить.

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Цели путинской рф:

а) восстановление империи, как минимум, в границах ссср, как максимум в границах зоны влияния бывшего ссср в Европе.

б) разрушение западной цивилизационной оси Вашингтон-Лондон-Берлин и международных институтов, в частности НАТО и ООН.

в) создание новой цивилизационной оси – с участием москвы.

Цели западной цивилизации:

а) остановить или локализовать начатую войну.

б) депутинизировать рф – создать новое государство на ее сегодняшней территории, не представляющее угрозы цивилизованному миру.

в) снять угрозу создания новой цивилизационной оси.

Средства, которыми будет достигать целей путинская рф:

а) военные – применение огромной, хоть и неумелой, хорошо вооруженной, хоть и устаревшим оружием, армии.

б) гэбэшно-дипломатические – играть на слабостях Запада. Создавать конфликты между государствами, между Старой и Восточной Европой, играть на деградации ООН, НАТО, сложившихся кризисах в обществах etc.

в) гэбэшно-экономические – создавать достаточно неожиданные альянсы с врагами Запада.

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Средства, которыми будет достигать целей западная цивилизация:

а) экономическое истощение путинской рф – санкции действительно введены по максимуму, чтобы экономика пала;

б) удерживание в затяжной, но локализованной войне в Украине – чем дольше мы держимся, тем дольше Западу не надо будет прибегать к пункту в)

в) военные (поэтапно, страна за страной).

Что было?

Без объявления войны путин ударил по нам подготовленной для блицкрига армией, мы достойно держим этот удар уже девятнадцать долгих дней, а Запад ударил по путинской рф санкциями.

Что есть?

У них – путин переводит экономику рф на военные рельсы. Страна врага закрывается от внешнего мира и население начинают обрабатывать пропагандой, готовя к большой войне.

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На Западе – ничего не происходит, все решили, что и так всё обстоит неплохо: Украина героически сопротивляется и держит удар, экономика монстра рушится, значит воевать с ним не придется.

К сожалению, Запад недооценивает ситуацию. У путина нет другого сценария держать власть, кроме как воевать большой войной. Поэтому то, что мы сейчас отбиваем, это передовой отряд. Между тем, путинская рф предпринимает реальные действия, чтобы всю свою орду поднять и отправить в мясорубку войны. Это займет некоторое время, но это время вряд ли кто-то адекватно сейчас использует. Похоже, что когда путин нанесет следующий удар, Запад не будет готов.

Что будет?

Базовым прогнозом является следующий – всё это надолго. Вероятно, в ближайшее время все может происходить по одному из трех сценариев:

Сценарий "А"

За пару недель-месяц введенных сейчас орков и подкрепление к ним отбивают подальше от Киева, ракет летит все меньше и меньше. Враги отступают на Юго-Восток. Продолжают атаковать города рядом с границей, но, в целом, новая линия соприкосновения выстраивается в логике попытки захвата ими территорий под организацию сухопутного коридора путинская рф-Крым-Молдова. Всё это может быть оформлено как перемирие, может даже напоминать конец войны 2014-2015 годов, но даже в таком случае – это всего-лишь затишье, нужное прежде всего путинской рф, чтоб подготовить следующий удар.

Далее они ударят или по нам (см.сценарий "Б"), или по Прибалтике/Польше – одной из стран НАТО – возможно, Молдове. И будут атаковать те цели, где можно получить успех, в т.ч. в смысле раскола НАТО, потому что успех в Украине у них не получается. После чего, через время, снова вернутся атаковать Украину.

Сценарий "Б"

Они бросают на нас всё, что у них есть – все силы, всю свою армию. Мы бьемся. Бьемся годы, они вязнут... Монстр рушится, но мы платим наиболее страшную цену.

Сценарий "В"

Каким-то чудом возникает конфигурация мира, который нас устраивает и не дает нам возможности принимать участие в дальнейшей мировой войне (она продолжается). Возникает относительно длительная передышка, после которой мы снова входим в войну – обороняясь или добивая врага.

Что делать?

Третья мировая война будет продолжаться до тех пор, пока путинская рф не прекратит свое существование. Победой станет не день мучительной смерти путина, а полная перезагрузка государственности на тех территориях, которые сегодня занимает рф. Всё остальное, включая полное освобождение Украины от агрессоров и оккупантов, является промежуточным результатом.

Пока идет мировая война ни в Европе, ни в отбившейся от агрессии Украине, нигде в мире не будет существовать безопасного места, пока продолжает бушевать монстр – путинская рф. Но монстру нужно время, чтобы развернуться на полную мощь. И именно поэтому почти три миллиона украинцев, покинувших страну с 24 февраля, должны действовать прямо сейчас.

Мы должны разбудить Европу и весь мир. Мы должны всем рассказать, что эта "наша война" на самом деле их война, и она стоит на пороге их дома.

Если б они знали то, что знаем мы, то...

Это б поляки, венгры, румыны, латыши, чехи, итальянцы, эстонцы и финны сейчас требовали от своих правительств немедленного разрыва дипломатических отношений с рф, ареста любого имущества и запрета всех операций юридических лиц. А немцы и французы требовали на митингах ответа от своих национальных лидеров, считают ли они нормальным в принципе многочасовые телефонные переговоры с убийцей, отдавшим, например, своей армии приказ разбомбить в Мариуполе детскую больницу и роддом?

Это б словаки, бельгийцы, греки, литовцы, испанцы, шведы, голландцы и датчане сейчас требовали запрета на право въезжать, работать, находиться в стране, пользоваться банковским счетом – любому обладателю паспорта путинской рф.

Потому что никому не нужна война с этническими русскими, нужна война с гражданами рф. И они должны иметь возможность из нее выйти – отказаться от гражданства своего проклятого государства, но получить в стране присутствия временный паспорт, который потом будет признан нормальным государством, образованным после победы.

На площадях Европы в кострах должны гореть сейчас российские паспорта. Весь мир должен быть поднят на войну с государственностью рф.

Для того, чтобы это сделать, не надо рассказывать европейцам про свою беду и про нашу войну, они и так про нее уже все знают.

Расскажите им про их войну и про их беду.

Расскажите им то, что знаете в деталях – как и что будет происходить. Как обладатели русских паспортов, заблаговременно въехавшие в их страну, начнут рисовать на брусчатке улиц и на черепице крыш метки для координации обстрелов. Как в НАТО начнется исполненная глубочайшей обеспокоенности дискуссия, как много сил может выделить Альянс для защиты Польши по 5-й статье... Предупредите их!

Мы же всё уже знаем. Мы уже всё видели. Мы должны предупредить мир. И мы можем здесь считать таким же результатом, таким же скальпом врага – просто сожженный паспорт рф, поскольку мы ж не ведем войну с этносом русских, мы ведем войну с гражданами государства-преступника. И каждый гражданин в минус – делает нашу общую победу ближе.

Чтобы резюмировать, считаю уместным предложить три дополнительных принципа гражданской активности для всех тех миллионов украинцев, находящихся сейчас в Европе:

Помоги их предупредить!

Объясни всем своим знакомым иностранцам, что это не "просто война в Украине", а Третья Мировая Война. И что путинская рф принесет войну в его страну, если не будет остановлена в принципе. Мы разберемся на своей земле, но им придется разбираться на своей – они должны быть к этому готовы.

Помоги им потребовать!

Подскажи всем своим знакомым иностранцам, что именно они должны требовать от своих властей и правительств – полную делегитимизацию рф и всех ее документов, отсутствия любых коммуникаций с официальными лицами рф, да и просто подготовку людей и страны к обороне в этой войне.

Помоги их подготовить!

Расскажи своим знакомым-иностранцам, которые уже поняли, что никто не отсидится в стороне на этой войне, что они могут делать. Возможно, они могут помочь Украине прямо сейчас и получить опыт, который им пригодится для защиты своей страны. Этого не избежать.