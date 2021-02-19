11 книг, которые рекомендует прочесть Дмитрий Дубилет

Давно не делился с вами интересными книгами. По мере прочтения выставляю книги, которые понравились, в своем Инстаграме, но если вам не интересно смотреть мои сториз, вот вам подборка в одном посте. Сначала нон-фикшн, потом художественные (всегда смущало, что у "нон-фикшн" нет нормального перевода). Привожу здесь только те книги, которые понравились, за последний год.

Нон-фикшн

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Рахул Джандиал, "Нейрофитнес". О-о-о-очень крутая книга от практикующего нейрохирурга о том, как устроен наш мозг. Много полезного и просто интересного. Некоторые истории из его практики кажутся фантастикой. Например, как одному его пациенту пришлось выбирать, каким языком пожертвовать в результате операции на мозге.

Тони Блэр, "Мой путь". Первая книга, которую я прочитал после Кабмина. Большая, но интересная. Особенно там, где он делится, как проводил реформы и как война в Ираке разрушила его репутацию. Проникся к Блэру еще большим уважением.

Евгений Щепин, "ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так". Книга написана одним из топ-менеджером популярной сети в России. Корпоративная культура, кстати, несколько напомнила нашу.

Ли Галлахер, "Airbnb. Как три простых парня создали новую модель бизнеса". История создания Airbnb. Лично меня сильно вдохновила на новые предпринимательские подвиги.

Художественные

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Иэн Макьюэн, "Искупление". Трогательная, захватывающая книга, написанные восхитительным языком (отдельный респект переводчику). По ней, кстати, сняли фильм с Кирой Найтли. Было смешно, когда я вдруг вспомнил, что смотрел этот фильм, буквально на последней странице книги.

Стивен Кинг, "11/22/63". Первое, что я прочитал у Кинга. Захватывающая, о путешествии по времени в 60-е годы. По книге еще сериал сняли.

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Кристофер Бакли, "Суматоха в Белом Доме". Остроумный сюжет и еще более остроумный язык. О работе чиновника при вымышленном президенте США.

Джон Бойн, "Мальчик в полосатой пижаме". Про дружбу между мальчиком из нацистской семьи и мальчиком из концлагеря. Грустно и трогательно.

Харуки Мураками, "Убийство командора". Очередная крутая книга от Мураками. Как всегда в его романах, тотальное погружение в японскую культуру и нотки сюрреализма.

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Аллен Стил, "Куда мудрец боится и ступить". Короткая повесть в стиле фантастики про путешествия во времени (гм, уже вторая в этом списке).

Виктор Пелевин, "Непобедимое солнце". Мой любимый Пелевин, что тут еще скажешь.

Всем хорошего чтения.

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