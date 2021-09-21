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Дмитрий Шпенов

Есть шанс на принятие качественного законопроекта о промвыбросах

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

21 сентября, 11:27
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Одиозный законопроект о промвыбросах №4167 канул в Лету. Несмотря на давление власти и провластного большинства, в парламенте хватило конструктивных сил, чтобы данный з/п не стал законом. Этот случай показателен, ведь бизнес и народные депутаты объединились, чтобы не допустить новой беды в экономике. Примечательно, что законопроект был разработан Министерством экологии и оказался одним из самых громких провалов в работе нынешнего министра и его команды.

Теперь нужно приложить усилия к тому, чтобы в Украине все же появился качественный и эффективный закон о промышленных выбросах. Правда, сделать это будет непросто. Дело в том, что к началу новой сессии в Раде было зарегистрировано сразу два соответствующих законопроекта. Первый их них – з/п №6004-1. Его основная новелла – разработка и внедрение Национального переходного плана по сокращению выбросов.

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В этом плане, по замыслу авторов, должен содержаться исчерпывающий перечень операторов установок, а также выбросов, к которым применяется постепенное достижение предельно допустимых выбросов согласно выводам наилучших доступных технологий и методов управления (НДТМ). Кроме того, правительство, которому предстоит разработать план, должно указать конкретные сроки и нормативы предельно допустимых выбросов в рамках НДТМ.

По сравнению с з/п №4167, имеем большой шаг вперед, так как промышленники давно и настойчиво просили власть четко регламентировать процесс внедрения НДТМ. К другому законопроекту №6004 промышленники отнеслись прохладно. По их мнению, он почти полностью совпадает с ранее отклоненным, поэтому его рассмотрение, по мнению бизнеса, будет лишней тратой времени. Таким образом имеем ситуацию, когда альтернативный з/п априори лучше основного.

Тем не менее, авторам з/п №4060-1 рано почивать на лаврах. Он также еще далек от компромисса с промышленностью. Стоимость внедрения НДТМ предварительно оценивается в 6,6 млрд долл. Этих денег у бизнеса нет, а они нужны очень срочно, ведь с 2023 года начинает действовать углеродная пошлина ЕС – СВАМ. Если авторам №4060-1 удастся прописать в документе государственную поддержку промышленников и четко определить ее источники, то законопроект, на мой взгляд, имеет большие шансы быть принятым в парламенте.

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