ГМК нуждается в госстимулах, чтобы сохранить объемы производства

Украинская экономика в значительной мере зависит от экспорта продукции ГМК. По итогам 2020 года из Украины было экспортировано черных металлов и железной руды на 12,8 млрд долл., что составило 35% всего национального экспорта в валютном исчислении. Общий вклад предприятий горно-металлургического комплекса в ВВП составил 10,6% ВВП, а сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней превысила 1,6 млрд долл.

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Быстрое восстановление китайской, европейской и американской экономик спровоцировало аномально высокий спрос на металл и ЖРС. За полтора года цены на мировых рынках взлетели до рекордных уровней. Благодаря этому Украина сумела нарастить экспорт и закончить год с минимальным падением ВВП – 4%, тогда как в европейской экономике был зафиксирован спад до 10%.

Сейчас период активного роста экспорта фактически завершен, а цены на металл и руду начали падать. Только за последний месяц цены на ЖРС снизились на 35%. Эксперты связывают это с сокращением инвестиций, которые были направлены на выход национальных экономик из кризиса пандемии. Кроме того, в среднесрочной перспективе из-за ужесточения экологических норм произойдет глобальное сокращение производственных мощностей. Когда нормы вступят в силу, многие компании не смогут сразу их выполнить.

Украинский ГМК оказался под двойным ударом. С одной стороны, произошло снижение мировых цен на металл и ЖРС. С другой стороны, "постаралась" украинская власть. За последний год была повышена рента на добычу руды, тарифы на грузовые ж/д перевозки, а также тарифы на перевалку руды в портах. Пока мировая ценовая конъюнктура была благоприятной, компании еще как-то справлялись с возросшей финансовой нагрузкой. Но теперь металлурги и горняки оказались перед угрозой серьезного кризиса, ведь придется платить повышенную ренту и тарифы из гораздо меньших доходов.

Очередной неприятный сюрприз для отечественного ГМК власть планирует на начало осени. Правительство и провластное большинство хотят, чтобы парламент поддержал во втором чтении законопроект №5600, предусматривающий значительное повышение налогов во всей экономике. Эксперты предупреждают, что принятие данного з/п может спровоцировать масштабный кризис в украинской промышленности, который перекинется на всю экономику. И тогда вместо наполнения бюджета правительство получит снижение налоговых поступлений и рост безработицы.

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Долгие годы ГМК работал без государственной поддержки. Но сейчас, на мой взгляд, наступил момент, когда государство должно помочь бизнесу. Отраслям нужны дотации, фискальные и кредитные стимулы. Только так промышленники смогут избежать падения объемов производства и экспорта.