Индустриальные парки могут перезагрузить экономику регионов

Регионы все чаще озвучивают запрос на создание индустриальных парков. Местные общины видят в них возможность получить инвестиции и стабильный источник наполнения местных бюджетов. Одна такая площадка с тридцатью работающими предприятиями способна ежегодно приносить до 6 млн долл. в виде налогов.

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На июль 2021 года в Украине было зарегистрировано 50 индустриальных парков. Из них бизнес-активность проявляют всего 14. Производственная деятельность ведется в семи парках. Около десятка промышленных площадок находятся на стадии строительства, включая создание необходимой инфраструктуры.

Индустриальные парки выгодны для вложения инвестиций. Участие предприятия в индустриальном парке позволяет сэкономить только на инженерных сетях до 1 млн долл. При этом предпринимателям не нужно тратить 1-2 года, чтобы получить множество разрешений, провести подготовительные работы и проложить соответствующие коммуникации.

Для многих регионов именно развитие индустриальных парков может стать спасением от депрессивности. Реформа децентрализации хотя и дала дополнительные доходы местным бюджетам, но не смогла решить проблему умирающих моногородов. Как общине грамотно распорядиться пустырем или неработающей угольной шахтой, чтобы бизнес развивался, местный бюджет наполнялся налогами, а люди получили рабочие места?

Ответы на эти вопросы дает создание в регионах индустриальных парков. Согласно планам Кабмина, в ближайшие три года в Украине будет построено 25 новых индустриальных парков. На мой взгляд, формируя проектную карту, правительство должно в первую очередь уделять внимание регионам, нуждающимся в диверсификации экономики. Среди них много угольных регионов, попадающих под правительственную программу закрытия шахт.

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Важным является развитие законодательной базы, регулирующей работу индустриальных парков. В Раде ждут принятия законопроекта №4416-1, призванного перезагрузить идею создания и поддержки индустриальных парков, а также з/п №5688 и №5689, регламентирующих порядок получения налоговых стимулов и преференций. Кабмин должен жестко контролировать, чтобы преференции и льготы получили реально работающие индустриальные парки, а не те, которые существуют только на бумаге.