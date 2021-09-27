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Дмитрий Шпенов

Правительство готово к отопительному сезону, но готовы ли регионы?

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

27 сентября, 13:56
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Премьер-министр Шмыгаль заявил, что государство готово к отопительному сезону. По словам главы Кабмина, вопрос цены на газ для населения решен: до конца отопительного сезона будет действовать фиксированная цена.

Ответственность за формирование тарифов на горячую воду и тепло, как отметил Шмыгаль, лежит на местных органах власти. Премьер считает, что центральная власть обеспечила местную власть некими стратегиями и инструментами, поэтому правительство не будет вмешиваться в процесс тарифообразования в регионах.

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Премьер-министр назвал несколько знаковых, по его мнению, цифр, которые определяют готовность страны к отопительному сезону. Первое и самое главное – тарифы на газ для населения не изменятся и составят менее 8 грн за куб м. Тарифы на тепло и горячую воду, согласно заявлению Шмыгаля, также останутся неизменными: "Нафтогаз" предлагает цену 7,42 грн за куб м газа на весь отопительный сезон. Что касается тарифов на электроэнергию, то они, по словам премьера, с 1 октября снижены для 80% – для тех, кто потребляет менее 250 кВт·ч в месяц, и составят 1,44 грн за 1 кВт.

Комментируя вопрос о нехватке средств на субсидии в 2021 году, Шмыгаль заявил, что правительство решило выделить на эту статью дополнительно 12 млрд грн. В целом премьер-министр считает, что страна готова к отопительному сезону на 90%. Тем не менее остается ряд вопросов, которые могут с той или иной вероятностью актуализироваться и вызвать рост социальной напряженности.

Например, в предложенном правительством проекте бюджета на 2022 год на выплату жилищных субсидий запланировано на 22 млрд грн меньше, чем необходимо. Кроме того, в проекте бюджета не предусмотрена субвенция местным органам власти на прохождение отопительного сезона (потребность 16 млрд грн) и субвенция на погашение задолженности по разнице в тарифах (потребность 37 млрд грн). Эти проблемы нужно решать, иначе зима может оказаться для центральной власти необычайно горячей.

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