"Роттердам+" возвращается, и это хорошо

Наверное, все помнят, какой медийный скандал разразился в прошлом году вокруг формулы ценообразования на уголь "Роттердам+". Ее называли коррупционной, а всех, кто ее использовал и защищал – коррупционерами. Атака на "Роттердам+" была по истине масштабной. Ее поливали грязью в печатных и интернет СМИ, социальных сетях, на теле- и радиоэфирах. К атаке подключились народные депутаты, ЛОМ-ы и гражданские активисты. В общественном сознании была создана картина борьбы со вселенским злом. В результате с 1 июля 2019 года формула "Роттердам+" была отменена.

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С тех пор прошло больше года. Пена критики сошла на нет. Проплаченные блогеры, "эксперты" и активисты переключились на другие темы. Самое время разобраться: кто виноват и что делать. Даже весьма поверхностный анализ активных участников травли "Роттердам+" показывает, что все они действовали в интересах группы "Приват" и так называемого ферросплавного лобби.

Теперь посмотрим на последствия отмены "Роттердам+" с точки зрения сухой статистики. По оценкам экспертов, за год украинская экономика потеряла более 6 млрд грн, из которых 4 млрд грн – убытки украинских ТЭС. Критики формулы утверждали, что с ее отменой цена на уголь упадет. Но произошло обратное: уголь значительно подорожал и стал неконкурентоспособным. В результате его добыча в I квартале 2020 года упала на 40%.

Как бы сегодня ни критиковали ОП и правительство, власть показывает, что умеет учиться на ошибках. В конце прошлой недели при посредничестве правительства и ОП был подписан исторический по своему значению контракт о поставке угля с шахты "Добропольеуголь" на "Центрэнерго". Последние пять месяцев шахта находилась в простое, потому что госкомпания, контролируемая группой "Приват", напрочь отказывалась покупать украинский уголь.

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Цена угля оказалась на 10% меньше, чем цена газа, который до этого использовала "Центрэнерго". Что касается формулы цены, заложенной в контракт, то она будет базироваться на принципе импортного паритета. А это не что иное, как "Роттердам+". Получается, что без лишнего шума власть признала свои ошибки и сделала важный шаг по стабилизации ситуации на энергорынке.

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В "Роттердам+" сегодня заинтересована прежде всего отечественная промышленность. Теперь цена электроэнергии для них будет более прогнозируемой, а значит можно будет более эффективно планировать производство. Граждане также окажутся в выигрыше, ведь "Роттердам+" гарантирует стабильность тарифов на электричество. А вот коррупционеры от энергетики, наоборот, проиграют, ведь с приходом "Роттердам+" ручному управлению тарифами приходит конец.

Таким образом, возвращение формулы "Роттердам+" – хороший знак для украинского энергетического рынка. В выигрыше окажутся все участники, включая государство, которое сможет, наконец, получать прибыль.

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