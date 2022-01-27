Рынок лома по-прежнему остается в тени

В 2021 году украинская металлургия пережила стресс из-за дефицита лома. Ситуация была настолько серьезной, что грозила масштабным кризисом не только отрасли, но и всей экономике. Наихудшего сценария удалось избежать после введения новой экспортной пошлины на лом в размере 180 евро/т. По мнению экспертов, это решение стало компромиссным между металлургами и заготовителями лома, так как альтернативой было введение моратория на экспорт лома до конца 2023 года, на котором настаивали металлургические компании. Впрочем, даже после введения новой пошлины среди ломозаготовителей осталось немало тех, кто считает это решение несправедливым.

Казалось, дефицит металлолома для меткомбинатов остался в прошлом. Но осталась проблема функционирования рынка лома. Сегодня его первичный сегмент практически находится в тени, несмотря на это, парламент принял закон о детенизации рынка лома. В том, чтобы данный закон заработал, заинтересованы как металлургические предприятия, так и компании, занимающиеся заготовкой лома. Но на пути имплементации закона встало правительство, которое еще год назад должно было принять необходимые подзаконные нормативно-правовые акты, но не справилось с этой задачей. В результате сложилась неоднозначная ситуация: закон вступил в силу больше года назад, но до сих пор не работает на 100%.

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В Украине почти 30 лет действовало законодательство, при котором легальная заготовка лома была практически нереальна. Это сделало невозможным привлечение инвестиций в отрасль, в том числе инвестиций металлургических компаний, а также интеграцию ломозаготовителей и металлургов. Закон о детенизации рынка лома предполагает создание реестра операторов лома. Сегодня в реестре насчитывается около 900 компаний. По мнению Минстратегпрома, включение в реестр является единственным доказательством легальности работы ломозаготовителей. Но сам реестр нельзя считать легальным до тех пор, пока он не будет зарегистрирован на "Порталі відкритих даних" Украины.

Нерешенными остаются проблемы с видеофиксацией, которая была в обязательном порядке введена в законе о детенизации рынка лома. В действующем законодательстве остается неурегулированным вопрос условий хранения видеозаписей на приемных пунктах металлолома. Кроме того, участникам рынка не понятны критерии видеофиксации приемки металлолома и степени ответственности в случае, если такая запись отсутствует. До конца не урегулированными остаются вопросы приема металлолома у физлиц: Кабмин до сих пор не утвердил форму квитанции – первичного финансового документа.

Очевидно, что правительству следует ускорить принятие всех необходимых нормативно-правовых актов, чтобы обеспечить реальную детенизацию рынка металлолома. Учитывая нарастающие с каждым днем темпы декарбонизации, лом становится для Украины стратегически важным сырьем. Поэтому выполнения наших международных обязательств по снижению выбросов СО2 будет зависеть в том числе от того, насколько надежно металлургия будет обеспечена ломом. Металлурги и ломозаготовители надеются, что в 2022 году закон о детенизаци рынка лома заработает в полную силу.