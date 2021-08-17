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Дмитрий Шпенов

Создание тарифного регулятора должно стать частью реформы "Укрзализныци"

Дмитрий Шпенов

народный депутат Украины

17 августа, 16:39
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Грузовые железнодорожные перевозки считаются одним из самых дешевых и надежных способов логистики грузов. Тем не менее, как показывает статистика, доля грузовых перевозок ж/д транспортом в Украине постоянно снижается. Так, в 2009-2015 годах она составляла 56%, в 2019 году – 46% и продолжает снижаться. Таким образом, украинский бизнес отказывается от услуг железной дороги в пользу автомобильного и речного транспорта.

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По мнению экспертов, это происходит из-за снижения качества услуг, предоставляемых "Укрзализныцей", и непрозрачного тарифного регулирования. В том же 2019 году тарифы на ж/д перевозки были увеличены, за что бизнес в годовом выражении заплатил 7 млрд грн. Было обещано, что эти средства пойдут на улучшение работы "УЗ", но компания выполнила свой инвестиционный план лишь на 51%.

В 2021 году история повторяется. Министерство инфраструктуры инициировало очередное повышение тарифов на ж/д перевозки. И вновь с самыми благими намерениями. Среди них звучали такие аргументы, как необходимость провести финансовое оздоровление компании и довести тарифы до экономически обоснованного уровня. С подачи МИУ эти аргументы были успешно акцептированы правительством и СНБО, который взял ситуацию в УЗ под особый контроль.

Новое повышение тарифов будет стоить бизнесу дополнительных 2 млрд грн в 2021-м и 10 млрд грн в 2022 году. Эти деньги грузоперевозчики могли бы направить на реализацию инвестиционных проектов и создание новых рабочих мест. Вложение их в УЗ, по моему убеждению, вновь окажется провальным. Причина бедственного положения компании заключается не в низких тарифах, а в безграмотном управлении и отсутствии реформирования. Вложив в неэффективного ж/д монополиста еще 12 млрд грн, через два года мы получим новые убытки и просьбу поднять тарифы.

К слову, рентабельность грузовых ж/д перевозок сегодня составляет 25-27%, тогда как в среднем по экономике она не превышает 6,5%. Какое, скажите, здесь экономическое обоснование для повышения?! Надеюсь, что после дополнительных консультаций с бизнесом, позиция СНБО и МИУ по тарифному вопросу изменится. Сначала нужно реформировать УЗ и привести ее в нормальное финансовое состояние, а затем рассматривать вопрос о том, какими должны быть тарифы.

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Кроме того, для развития отрасли считаю важным создать независимый регулятор – национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). Законопроект №3927, регламентирующий этот вопрос, зарегистрирован в парламенте. Создание тарифного регулятора, на мой взгляд, должно стать неотъемлемой частью реформирования "Укрзализныци".

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